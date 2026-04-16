2026 e-YDTS başvuruları başladı

2026 e-YDTS başvuruları başladı
ÖSYM Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada 9 Mayıs'ta 4 ilde yapılacak 2026 e-YDTS başvurularının başladığı duyuruldu.

ÖSYM Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, 2026 Elektronik Yabancı Dil Olarak Türkçe Sınavı'nın (e-YDTS), 9 Mayıs'ta yapılacağı belirtildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

  • "Okuma, Dinleme, Konuşma ve Yazma bölümlerinden oluşan e-YDTS, bilgisayar tabanlı bir Türkçe yeterlilik sınavı olarak, modüler becerilere dayalı bir yaklaşımla sınava katılan bireylerin dil becerilerini Diller İçin Avrupa Ortak Başvuru Metni (D-AOBM) ile uyumlu bir şekilde ölçmeyi ve bu doğrultuda adaylara B2, C1 ve C2 seviyelerinde geçerli ve güvenilir bir Türkçe yeterlilik sertifikası sunmayı amaçlamaktadır.
  • e-YDTS, eğitim kurumları, meslek kuruluşları, devlet kurumları ve diğer ilgililer için değerlendirme kriterleri, geçerlilik ve güvenilirlik açısından uluslararası standartlarla karşılaştırılabilir bir araç sağlamayı hedeflemektedir.
  • e-YDTS, D-AOBM'de yer alan dört hedef dil kullanım alanından eğitim ve mesleki dil kullanım alanlarına yönelik bir içeriğe sahiptir."

new-project-2026-04-16t160209-680.jpg

ÖSYM duyurdu: TUS sonuçları açıklandıÖSYM duyurdu: TUS sonuçları açıklandı

UYGULAMA BİNALARINDA YAPILACAK

Sınavın; Ankara, İstanbul, İzmir ve Adana'daki e-sınav uygulama binalarında yapılacağı kaydedilerek, "Sınava başvurular, 16-28 Nisan 2026 tarihleri arasında olup adaylar başvurularını 16 Nisan 2026 tarihinde saat 14.00'ten itibaren ÖSYM'nin 'https://sanalpos.osym.gov.tr adresinden yapabilecektir. Sınava alınacak aday sayısı, e-sınav uygulama binalarının kapasitesiyle sınırlı olacağından bu sınav için kontenjan; Ankara'da 652, İstanbul'da 200, İzmir'de 48 ve Adana'da 100 olarak belirlenmiştir. Adaylar, sınav ücretini ödeme sırasına göre kontenjana dahil edilecektir. Kontenjan dolduğu takdirde adayların sınav ücretini yatırması sistem tarafından engellenecek ve sınav ücreti ödeme süreci sonlandırılacaktır" denildi. (DHA)

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Soluksuz 49 saat: Hem 90 derece kıvrılıyor hem kendi kendini soğutuyor!
49 saat hiç durmadılar!
Hem 90 derece kıvrılıyor hem kendi kendini soğutuyor
Liste birçok kişiyi şaşırttı! Çocuk büyütmek için en iyi "mükemmel paket" sunan o şehir
Güvenlikten yeşil alana 9 kriter:
Liste birçok kişiyi şaşırttı! Çocuk büyütmek için en iyi "mükemmel paket" sunan o şehir
Eskiden belleri bükülürdü! Şimdi yatarak para kazanıyorlar
Eskiden belleri bükülürdü!
Yatarak para kazanıyorlar
Pıhtı bir anda atmaz yıllarca yolunu gözler!
2026’ da kimliğiniz garajınızda saklı!
Bu ülke yok oluyor: Tarihin ilk toplu ulusal göçü gerçekleşiyor
Ülkeleri yok oluyor
Tüm ülke nüfusu göç ediyor
Kapıyı camı kapattıracak uyarı geldi: Sıcaklık artacak ama...
Ankara barajlarında hareketli dakikalar: Beklenen yükselişe milim kaldı
Ankara barajlarında hareketli dakikalar:
Beklenen yükselişe milim kaldı
Evinden taşınmayı kabul etmedi: Otoyolun ortasında yaşıyor
Evinden taşınmayı kabul etmedi
Otoyolun ortasında yaşıyor
Alışverişe giden binlerce ziyaretçi binlerce yıllık buzul çağına çarpıyor!
Alışverişe giden binlerce ziyaretçi binlerce yıllık buzul çağına çarpıyor!
Türkiye
Son Dakika | Nilüfer Belediyesi soruşturması: 3 kişi daha gözaltına alındı
Son Dakika | Nilüfer Belediyesi soruşturması: 3 kişi daha gözaltına alındı
Kütahya'da kanala düşen otomobil takla attı: 2'si çocuk 4 yaralı
Kütahya'da kanala düşen otomobil takla attı: 2'si çocuk 4 yaralı
Son dakika | Okul saldırılarının ardından eylem çağrısı yapan 127 kişi yakalandı
Son dakika | Okul saldırılarının ardından eylem çağrısı yapan 127 kişi yakalandı