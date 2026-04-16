ÖSYM Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, 2026 Elektronik Yabancı Dil Olarak Türkçe Sınavı'nın (e-YDTS), 9 Mayıs'ta yapılacağı belirtildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Okuma, Dinleme, Konuşma ve Yazma bölümlerinden oluşan e-YDTS, bilgisayar tabanlı bir Türkçe yeterlilik sınavı olarak, modüler becerilere dayalı bir yaklaşımla sınava katılan bireylerin dil becerilerini Diller İçin Avrupa Ortak Başvuru Metni (D-AOBM) ile uyumlu bir şekilde ölçmeyi ve bu doğrultuda adaylara B2, C1 ve C2 seviyelerinde geçerli ve güvenilir bir Türkçe yeterlilik sertifikası sunmayı amaçlamaktadır.

e-YDTS, eğitim kurumları, meslek kuruluşları, devlet kurumları ve diğer ilgililer için değerlendirme kriterleri, geçerlilik ve güvenilirlik açısından uluslararası standartlarla karşılaştırılabilir bir araç sağlamayı hedeflemektedir.

e-YDTS, D-AOBM'de yer alan dört hedef dil kullanım alanından eğitim ve mesleki dil kullanım alanlarına yönelik bir içeriğe sahiptir."

ÖSYM duyurdu: TUS sonuçları açıklandı

UYGULAMA BİNALARINDA YAPILACAK

Sınavın; Ankara, İstanbul, İzmir ve Adana'daki e-sınav uygulama binalarında yapılacağı kaydedilerek, "Sınava başvurular, 16-28 Nisan 2026 tarihleri arasında olup adaylar başvurularını 16 Nisan 2026 tarihinde saat 14.00'ten itibaren ÖSYM'nin 'https://sanalpos.osym.gov.tr adresinden yapabilecektir. Sınava alınacak aday sayısı, e-sınav uygulama binalarının kapasitesiyle sınırlı olacağından bu sınav için kontenjan; Ankara'da 652, İstanbul'da 200, İzmir'de 48 ve Adana'da 100 olarak belirlenmiştir. Adaylar, sınav ücretini ödeme sırasına göre kontenjana dahil edilecektir. Kontenjan dolduğu takdirde adayların sınav ücretini yatırması sistem tarafından engellenecek ve sınav ücreti ödeme süreci sonlandırılacaktır" denildi. (DHA)