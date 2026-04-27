20 yıllık kayıp dosyası yeniden açıldı: 12 kişi gözaltına alındı

Eskişehir’in Sivrihisar ilçesinde 1 Nisan 2006 tarihinde kaybolan ve kendisinden bir daha haber alınamayan 62 yaşındaki Hamdi Karakuş’un akıbeti, 20 yıl sonra gelen DNA bulgusuyla netleşmeye başladı. İl Jandarma Komutanlığı bünyesindeki JASAT dedektiflerinin 3 yıl süren çalışması sonucunda 12 şüpheli gözaltına alındı.

20 YILLIK SORUŞTURMADA KRİTİK DNA İPUCU

Karakuş’un kaybolmasının ardından başlatılan önceki soruşturmalar, yeterli delil bulunamadığı gerekçesiyle takipsizlikle sonuçlanmıştı. Ancak 3 yıl önce dosyayı yeniden açan JASAT özel ekibi, 2006 yılındaki olay yerinde bulunan ve adli emanete alınan bir tüfek dipçiğini incelemeye aldı. Yapılan ileri teknik incelemeler sonucunda, dipçikte 20 yıldır kayıp olan Hamdi Karakuş’un DNA izine rastlandı. Bu bulgu sonucunda 12 şüpheli gözaltına alındı.

AİLENİN "MEZAR" BEKLENTİSİ

Kayıp Hamdi Karakuş’un ablası Semra Dönmez, ağabeyinin husumetli olduğu kişiler tarafından defalarca tehdit edildiğini ve 2006 yılında kaçırıldığını öne sürdü. 90 yaşındaki annelerinin her gün "oğlumun bir mezarı yok" diyerek gözyaşı döktüğünü belirten Dönmez, "Artık bir mezarı olsun istiyoruz. 3 yıldır mücadele eden JASAT ekiplerine ve savcılığımıza teşekkür ederiz, inşallah failler cezasını çeker" ifadelerini kullandı.

"ADALET YERİNİ BULACAK"

Ailenin avukatı Doğancan Çıra ise 20 yıllık hukuk mücadelesinde sona yaklaşıldığını belirtti. Çıra, "2006 yılında ele geçirilen tüfek dipçiğindeki DNA'nın müvekkilimin abisine ait olduğu kesinleşti. Adaletin tecelli edeceğine ve Türk yargısının failler hakkında gereken kararı vereceğine inancımız tamdır" diyerek sürecin takipçisi olacaklarını vurguladı.

Gözaltına alınan 12 şüphelinin jandarmadaki işlemleri halen devam ediyor. (DHA)