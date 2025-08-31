20 yaşındaki Nesimi sokak ortasında öldürüldü

İstanbul'un Eyüpsultan ilçesinde, silahla vurularak ağır yaralanan genç hastanede hayatını kaybetti.

Eyüpsultan ilçesine bağlı Yeşilpınar Mahallesi'nde dün gece bir genç silahla vuruldu. Gece yarısı sokak ortasında bir gencin vurulduğu ihbarı ile olayın meydana geldiği yere polis ekipleri gitti.

NESİMİ ACAR SOKAK ORTASINDA VURULDU

Olay yerine giden ekiplerin yaptığı ilk incelemeler sonucunda kimliği tespit edilen 20 yaşındaki Nesimi Acar'ın sokakta silahla vurulduğu belirlendi.

HASTANEYE KALDIRILDI

Polis ekipleri ile beraber olay yerinde olan sağlık ekipleri, vurulan 20 yaşındaki Nesimi'yi Sultangazi Haseki Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekipleri tarafından Sultangazi Haseki Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Acar, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Polis ekipleri, olayın ardından kaçan şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.