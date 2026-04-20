İstanbullular dikkat! BEDAŞ kesinti listesini paylaştı

İstanbullular dikkat! BEDAŞ kesinti listesini paylaştı
İstanbul’da bugün planlı bakım, onarım ve yatırım çalışmaları nedeniyle birçok ilçede elektrik kesintileri yaşanacak. Gün boyunca farklı saat aralıklarında uygulanacak kesintiler, şebeke iyileştirme ve altyapı yenileme çalışmaları kapsamında gerçekleştirilecek.

20 NİSAN 2026 İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİLERİ

20 Nisan 2026 Pazartesi günü İstanbul’un 31 ilçesinde elektrik kesintisi gerçekleşecek. İşte bugün İstanbul’da elektrik kesintisi yaşayacak ilçeler…

20 NİSAN 2026 İSTANBUL ARNAVUTKÖY ELEKTRİK KESİNTİSİ

ARNAVUTKÖY - BOYALIK Mah.

  • Tarih: 20.04.2026 Pazartesi

  • Saat: 09:00 - 17:00 - Süre: 8 Saat

  • Konum: BOYALIK Mah., AHUDUDU, AKKOYUN, GÜNEBAKAN, SANCAK, TAŞKÖPRÜ, TÜRKMEN YOLU Sk. ve civarı.

  • Sebep: Yatırım Programı Çalışması

ARNAVUTKÖY - BOĞAZKÖY İSTİKLAL Mah.

  • Tarih: 20.04.2026 Pazartesi

  • Saat: 09:00 - 16:00 - Süre: 7 Saat

  • Konum: BOĞAZKÖY İSTİKLAL Mah., ALBAYRAK, ALPGİRAY, AREL, DEVLET, DOĞUHAN, EBER, EBRULİ, EMRE, GÜLAÇTI, KEMALİYE, KISMET, MÜDAFA, MİLLİ EGEMENLİK, NADİDE, NURTEN, PAŞALI, SARI ZEYBEK, SEVDA, TAŞDEMİR, TÜRKSOY, TİMUR, ULUDOĞAN, YEŞİLAY, YONCA, ZEYTİNLİK, ZİYALİ, ÖZGÜLÜM, İKBAL, İLKDURAK, İSMET İNÖNÜ, ŞARK Sk. / YUNUS EMRE Mah., ELİAÇIK Sk. ve civarı.

  • Sebep: Bakım Programı Çalışması

20 NİSAN 2026 İSTANBUL AVCILAR ELEKTRİK KESİNTİSİ

AVCILAR - GÜMÜŞPALA Mah. / ÜNİVERSİTE Mah.

  • Tarih: 20.04.2026 Pazartesi

  • Saat: 09:00 - 17:00 - Süre: 8 Saat

  • Konum: GÜMÜŞPALA Mah. / ÜNİVERSİTE Mah. ve civarı.

  • Sebep: Yatırım Programı Çalışması

20 NİSAN 2026 İSTANBUL BAĞCILAR ELEKTRİK KESİNTİSİ

BAĞCILAR - YENİMAHALLE Mah.

  • Tarih: 20.04.2026 Pazartesi

  • Saat: 09:00 - 17:00 - Süre: 8 Saat

  • Konum: YENİMAHALLE Mah., 1565., 1566. Sk. ve civarı.

  • Sebep: Yatırım Programı Çalışması

BAĞCILAR - SANCAKTEPE Mah.

  • Tarih: 20.04.2026 Pazartesi

  • Saat: 08:00 - 15:00 - Süre: 7 Saat

  • Konum: SANCAKTEPE Mah., 913., 925., 955. Sk. ve civarı.

  • Sebep: Yatırım Programı Çalışması

BAĞCILAR - BAĞLAR Mah.

  • Tarih: 20.04.2026 Pazartesi

  • Saat: 09:00 - 17:00 - Süre: 8 Saat

  • Konum: BAĞLAR Mah., 59., 60., ŞEHİT HASAN UZUN Sk. ve civarı.

  • Sebep: Bakım Programı Çalışması

20 NİSAN 2026 İSTANBUL BAHÇELİEVLER ELEKTRİK KESİNTİSİ

BAHÇELİEVLER - YENİBOSNA MERKEZ Mah.

  • Tarih: 20.04.2026 Pazartesi

  • Saat: 09:00 - 17:00 - Süre: 8 Saat

  • Konum: YENİBOSNA MERKEZ Mah., GÜNEŞLİ YOLU, ARİF AĞA, BİLLUR 2, HACI ARİFBEY, MÜNİR NURETTİN SELÇUK, NURETTİNBEY, SADETTİN KAYNAK Sk. / ZAFER Mah., AHMET YESEVİ, CİHANGİR, ÇAĞATAY Sk. ve civarı.

  • Sebep: Bakım Programı Çalışması

BAHÇELİEVLER - BAHÇELİEVLER Mah.

  • Tarih: 20.04.2026 Pazartesi

  • Saat: 09:00 - 17:00 - Süre: 8 Saat

  • Konum: BAHÇELİEVLER Mah., ADNAN KAHVECİ, ALİ REŞAT PAŞA, ALİ RIZA KUZUCAN, AYDINLIK 1, AYVALI, BARBAROS HAYRETTİN, BARIŞ 1, BAĞCILAR, BOZKIR, BURSALI TAHİRBEY, DR.SÜREYYA, DİZER, ELMALI 2, ESKİ LONDRA ASFALTI, HANIMELİ, HAREKET ORDUSU, HASAN DOĞAN, HATTAT KAMİL, HIZIR REİS, HÜSEYİN AVNİ BAŞARGAN, KARİKATÜRİST RAMİS, KOMİK HASANEFENDİ Sk. ve civarı.

  • Sebep: Bakım Programı Çalışması

BAHÇELİEVLER - BAHÇELİEVLER Mah. (Bölge 2)

  • Tarih: 20.04.2026 Pazartesi

  • Saat: 09:00 - 17:00 - Süre: 8 Saat

  • Konum: BAHÇELİEVLER Mah., KÜLTÜR, MEHMETÇİK, NACİ KASIM, NEYZEN, NEYİRE NEYİR, NURETTİNPAŞA, PAPATYALI, PINARLI, PREVEZE, RADYUM, RESSAM HALİM, RESSAM NAMIK İSMAİL, SAKARYA 2, TALATPAŞA, TUNÇDAL YÜZATLI, TURGUT REİS, UDİ NEVREZ, VEZİR, VİTAEVLERİ, YASEMİNLİ, YILDIZLI, YİĞİT 3, ZEKİ KARSAN, ZİYAPAŞA, ÇAYIR, ÇINARLI Sk. ve civarı.

  • Sebep: Bakım Programı Çalışması

BAHÇELİEVLER - BAHÇELİEVLER Mah. (Bölge 3)

  • Tarih: 20.04.2026 Pazartesi

  • Saat: 09:00 - 17:00 - Süre: 8 Saat

  • Konum: BAHÇELİEVLER Mah., İBRAHİM ERK, İPEK, İSKENDER FAHRETTİN, İSMAİLPAŞA, İSTANBUL ŞEHİTLERİ, ŞEHİT PİLOT RASİM İŞERİ, ŞEHİT YAŞAR EROL AKANSEL, ŞEHİT ÖĞR.A.NAFİZ ÖZBAĞRIAÇIK, ŞEVKET DAĞ Sk. ve civarı.

  • Sebep: Bakım Programı Çalışması

20 NİSAN 2026 İSTANBUL BAKIRKÖY ELEKTRİK KESİNTİSİ

BAKIRKÖY - Yeşilköy Mah.

  • Tarih: 20.04.2026 Pazartesi

  • Saat: 08:00 – 15:00 - Süre: 7 Saat

  • Konum: Albay Salim İlkuçan, Demiryolu, Gazi Evrenos, Hareket Ordusu, Mahmut Şevket Paşa, Orhan Gazi, Sapan, Seyit Ali, Yeşilköy Halkalı, Zümrüt, Ümran, İrfaniye, İstasyon, Ahmet Taner Kışlalı, Anafartalar, Baharistan, Demiryolu, Gazi Evrenos, Gülibrişim, Havacı Muzaffer Erdönmez, Pembe Menekşe, Saadetli, Serbesti, Çiçek Sk. ve civarı.

  • Sebep: Bakım Programı Çalışması

BAKIRKÖY – Ataköy 7-8-9-10. Kısım Mah.

  • Tarih: 20.04.2026 Pazartesi

  • Saat: 08:00 – 15:00 - Süre: 7 Saat

  • Konum: Hanımeli Çiçeği, Karanfil Sk. ve civarı.

  • Sebep: Bakım Programı Çalışması

20 NİSAN 2026 İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ELEKTRİK KESİNTİSİ

BAŞAKŞEHİR – Güvercintepe Mah.

  • Tarih: 20.04.2026 Pazartesi

  • Saat: 09:00 – 12:00 - Süre: 3 Saat

  • Konum: Fatih, Yaman Sk. ve civarı.

  • Sebep: Bakım Programı Çalışması

BAŞAKŞEHİR – Kayabaşı Mah.

  • Tarih: 20.04.2026 Pazartesi

  • Saat: 10:00 – 14:00 - Süre: 4 Saat

  • Konum: Gazi Yaşargil Sk. ve civarı.

  • Sebep: Bakım Programı Çalışması

20 NİSAN 2026 İSTANBUL BAYRAMPAŞA ELEKTRİK KESİNTİSİ

BAYRAMPAŞA – Kartaltepe Mah. / Yıldırım Mah.

  • Tarih: 20.04.2026 Pazartesi

  • Saat: 08:30 – 17:30 - Süre: 9 Saat

  • Konum: Kartaltepe Mah: 30., 58., 60., 61., 63., 64., 65., 66., 67., 68., 69., Acar, Avasköy Yolu, Belen, Bilgehan, Cem, Elektrik, Fatih, Fide, Geyik, Gözde, Kaya, Mehmet Akif Ersoy, Meral, Nazif Efendi, Salihoğlu, Yunus, Çukurova, Ürgüplü, İlim Sk. / Yıldırım Mah: Avasköy Yolu, Bir, Eski Edirne Asfaltı, Kemal Paşa, Nazar, Şair Akif, Şehit Kamil Balkan Sk. ve civarı.

  • Sebep: Bakım Programı Çalışması

20 NİSAN 2026 İSTANBUL BEŞİKTAŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ

BEŞİKTAŞ – Akat Mah.

  • Tarih: 20.04.2026 Pazartesi

  • Saat: 10:00 – 15:00 - Süre: 5 Saat

  • Konum: Cebeci Sk. ve civarı.

  • Sebep: Bakım Programı Çalışması

20 NİSAN 2026 İSTANBUL BEYKOZ ELEKTRİK KESİNTİSİ

BEYKOZ - DOĞUKAPISI

  • Tarih: 20.04.2026 Pazartesi

  • Saat: 09:30 - 15:30 - Süre: 6 saat

  • Konum: DOĞUKAPISI

  • Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları

20 NİSAN 2026 İSTANBUL BEYOĞLU ELEKTRİK KESİNTİSİ

BEYOĞLU – Gümüşsuyu Mah. / Ömer Avni Mah.

  • Tarih: 20.04.2026 Pazartesi

  • Saat: 10:00 – 18:00 - Süre: 8 Saat

  • Konum: Gümüşsuyu Mah: Ayaz Paşa Camii, Saray Arkası, Selime Hatun Camii, ÇiftevaV Sk. / Ömer Avni Mah: Balçık, Beytülmalcı, Beşirağa Çıkmazı, Dümen, Ebe Hanım, Emektar, Hacı Hanım, Hacı İzzet Paşa, Molla Bayırı, Muhtar Leyla Ildır, Rıza Bey, Saray Arkası, Sulak Çeşme, Taşlı Çıkış, Yarasa, ÇiftevaV, İnebolu, İnebolu Çıkmazı, İnönü Sk. ve civarı.

  • Sebep: Bakım Programı Çalışması

20 NİSAN 2026 İSTANBUL ESENLER ELEKTRİK KESİNTİSİ

ESENLER – Oruçreis Mah.

  • Tarih: 20.04.2026 Pazartesi

  • Saat: 08:30 – 17:00 - Süre: 8 Saat 30 Dakika

  • Konum: 528. Çıkmaz, 528/1. Çıkmaz, 529., 530., 531., 536., 537., 538., 548., 548/1., 551., 555., 556., 557., 562., 566., Marmara, Tepe, Yıldırım, Şehit Ali Karahan, Şehit Cevdet Sk. ve civarı.

  • Sebep: Bakım Programı Çalışması

ESENLER – Havaalanı Mah. / Nine Hatun Mah.

  • Tarih: 20.04.2026 Pazartesi

  • Saat: 08:00 – 15:00 - Süre: 7 Saat

  • Konum: Havaalanı Mah: Gazeteci, Gelendört, Gençtürk, Gezgin, Göral, Görsel, Taşocağı Sk. / Nine Hatun Mah: 145., 150., 158., 160., Seyit Onbaşı Sk. ve civarı.

  • Sebep: Bakım Programı Çalışması

20 NİSAN 2026 İSTANBUL ESENYURT ELEKTRİK KESİNTİSİ

ESENYURT - MEHTERÇEŞME, GÜZELYURT, NECİP FAZIL KISAKÜREK, İSTİKLAL

  • Tarih: 20.04.2026 Pazartesi

  • Saat: 09:00 - 17:00 - Süre: 8 Saat

  • Konum: MEHTERÇEŞME Mah., 1873., 1881., 1882., 1952., 1967., 2032., 2033., 2034., UFUK Sk. / GÜZELYURT Mah., 2112., 2121., ERTUĞRUL GAZİ, MİMAR SİNAN Sk. / NECİP FAZIL KISAKÜREK Mah., ANKAKUŞU, GAZİ, KIRLANGIÇ, PELİN, UMUT, YAŞAM Sk. / İSTİKLAL Mah., AKİK, CENNET, DİLEK, GAZİ, KAYA, KUŞKONMAZ, KİVİ, NUR, PERÇEM, PIRLANTA Sk. ve civarı.

  • Sebep: Bakım Programı Çalışması

ESENYURT - ŞEHİTLER, OSMANGAZİ, AKŞEMSEDDİN, İNCİRTEPE, İNÖNÜ

  • Tarih: 20.04.2026 Pazartesi

  • Saat: 09:00 - 17:00 - Süre: 8 Saat

  • Konum: ŞEHİTLER Mah., 2603., 2633., GAZİ, KAVAK, OKUL, TERSLALE, ÇINAR, ÇİFTÇİ Sk. / OSMANGAZİ Mah., MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK, MENDERES Sk. / AKŞEMSEDDİN Mah., DOĞAN ARASLI Sk. / İNCİRTEPE Mah., 232., 233., 234., 235., 237., 238., 239., 242., DOĞAN ARASLI, KEMAL PAŞA Sk. / İNÖNÜ Mah., 351., 352., 353., BELDE, DOĞAN ARASLI, KEMAL PAŞA Sk. ve civarı.

  • Sebep: Bakım Programı Çalışması

ESENYURT - ÖRNEK

  • Tarih: 20.04.2026 Pazartesi

  • Saat: 09:00 - 12:00 - Süre: 3 Saat

  • Konum: ÖRNEK Mah., 1360., 1361., 1367., 1372., 1373., 1374., 1375., 1376., 1377., 1378., 1379., 1389., ERZURUM KONGRE, FİKRİ SÖNMEZ Sk. ve civarı.

  • Sebep: Bakım Programı Çalışması

ESENYURT - SULTANİYE

  • Tarih: 20.04.2026 Pazartesi

  • Saat: 13:30 - 17:30 - Süre: 4 Saat

  • Konum: SULTANİYE Mah., 321., 322., 324., 325., 326., 327., 328., 329., 330., 331., 332., 349., 541., 606., 612., 613., 614., 615., 616., 617., 618., 620., 622., 623., 624., 625., 627., 628., 629., 630., 632., 633., 634., 635., 637., 643., 648., 649., 650., 651., 653., 656., 657., 658., 659., AŞIK ŞENLİK, BALIK YOLU, SIDIKA CEBECİOĞLU Sk. ve civarı.

  • Sebep: Bakım Programı Çalışması

ESENYURT - SÜLEYMANİYE, YENİKENT

  • Tarih: 20.04.2026 Pazartesi

  • Saat: 13:30 - 17:30 - Süre: 4 Saat

  • Konum: SÜLEYMANİYE Mah., 725., 737., 738., 739., 740., 741., 747., 748., 761., 763., 764., AZİZ NESİN, ISPARTAKULE Sk. / YENİKENT Mah., AŞIK ŞENLİK Sk. ve civarı.

  • Sebep: Bakım Programı Çalışması

20 NİSAN 2026 İSTANBUL EYÜPSULTAN ELEKTRİK KESİNTİSİ

EYÜPSULTAN - AKŞEMSETTİN

  • Tarih: 20.04.2026 Pazartesi

  • Saat: 09:00 - 17:00 - Süre: 8 Saat

  • Konum: AKŞEMSETTİN Mah., KALKAN, PLEVNE Sk. ve civarı.

  • Sebep: Bakım Programı Çalışması

20 NİSAN 2026 İSTANBUL FATİH ELEKTRİK KESİNTİSİ

FATİH - BİNBİRDİREK

  • Tarih: 20.04.2026 Pazartesi

  • Saat: 09:00 - 17:00 - Süre: 8 Saat

  • Konum: BİNBİRDİREK Mah., ASMALI ÇEŞME, AT MEYDANI, BABAYANİ, BOYACI AHMET, BİNBİRDİREK MEYDANI, DOSTLUK YURDU, DİVANYOLU, DIZDARIYE MEDRESESİ, DIZDARIYE YOKUŞU, DIZDARIYE ÇEŞMESİ, IŞIK, KLOD FARER, PEYKHANE, PİYER LOTİ, SUTERAZİSİ, TERZİHANE, ÜÇLER, ŞEHİT MEHMETPAŞA YOKUŞU Sk. ve civarı.

  • Sebep: Bakım Programı Çalışması

FATİH - KÜÇÜK AYASOFYA, SULTAN AHMET, MEVLANAKAPI, SEYYİD ÖMER

  • Tarih: 20.04.2026 Pazartesi

  • Saat: 09:00 - 17:00 - Süre: 8 Saat

  • Konum: KÜÇÜK AYASOFYA Mah., DEMİRCİ REŞİT, NAKİLBENT, SUTERAZİSİ, ÜÇLER HAMAMI, ŞEHİT MEHMETPAŞA, ŞEHİT MEHMETPAŞA YOKUŞU, ŞİFA HAMAMI Sk. / SULTAN AHMET Mah., AT MEYDANI, KÜÇÜKAYASOFYA, NAKİLBENT, TAVUKHANE, ŞİFA HAMAMI Sk. / MEVLANAKAPI Mah., KARAGÖZ TEKKESİ Sk. / SEYYİD ÖMER Mah., KARAGÖZ TEKKESİ, LALEZAR CAMİİ, ÇAVUŞBAŞI Sk. ve civarı.

  • Sebep: Bakım Programı Çalışması

20 NİSAN 2026 İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ELEKTRİK KESİNTİSİ

GAZİOSMANPAŞA - KARADENİZ, KARAYOLLARI

  • Tarih: 20.04.2026 Pazartesi

  • Saat: 09:00 - 17:00 - Süre: 8 Saat

  • Konum: KARADENİZ Mah., 1160., 1160/1., 1168., 1168/2., 1168/3., 1168/4., CEBECİ, ERTUĞRUL GAZİ Sk. / KARAYOLLARI Mah., 648., 649., 650., CEBECİ Sk. ve civarı.

  • Sebep: Bakım Programı Çalışması

20 NİSAN 2026 İSTANBUL GÜNGÖREN ELEKTRİK KESİNTİSİ

GÜNGÖREN - GÜVEN

  • Tarih: 20.04.2026 Pazartesi

  • Saat: 08:00 - 12:00 - Süre: 4 Saat

  • Konum: GÜVEN Mah. ve civarı.

  • Sebep: Bakım Programı Çalışması

GÜNGÖREN - Akıncılar ve Güven Mahalleleri

  • Tarih: 20.04.2026 Pazartesi

  • Saat: 09:00 - 17:00 - Süre: 8 Saat

  • Konum: Akıncılar Mah., Horhor, Posta Sk., Güven Mah., Bayındır, Cevizlik, Erguvan, Eski Londra Asfaltı, Gelincik, Hanzer, Kahraman, Kanat, Karadeniz, Lalezar, Marmara, Menderes, Okul, Sarmaşık, Taşlık, Çalışlar, İnönü Sk. ve civarı.

  • Sebep: Bakım Programı Çalışması

20 NİSAN 2026 İSTANBUL KADIKÖY ELEKTRİK KESİNTİSİ

Kadıköy - Moda

  • Tarih: 20.04.2026 Pazartesi

  • Saat: 09:30 - 13:00 - Süre: 3 saat 30 dakika

  • Konum: Moda, Şair Nefi, Cem Karaca, Şehit Cem Nuri Başgil, Nezihe Gürbüz, Küçükmoda Burnu, Gizem, Ferit Tek, Moda Mektebi, Emin Onat, Moda Sahil Yolu

  • Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları

Kadıköy

  • Tarih: 20.04.2026 Pazartesi

  • Saat: 11:00 - 13:00 - Süre: 2 saat

  • Konum: Ömerpaşa, Taşmektep, Tanzimat, Güvenç, Gözenç

  • Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları

20 NİSAN 2026 İSTANBUL KAĞITHANE ELEKTRİK KESİNTİSİ

KAĞITHANE - Ortabayır Mahallesi

  • Tarih: 20.04.2026 Pazartesi

  • Saat: 09:00 - 17:00 - Süre: 8 Saat

  • Konum: Ortabayır Mah., Aba, Acar, Adatepe, Alev, Arka, Azelya, Ağaçaltı, Bacadibi, Beller, Birben, Dutluk, Erkiliç, Erler, Gazali, Gülbaş, Gürhan, Harman, Itir, Merih, Meydan, Nurdoğan, Samet, Sarıgöl, Talatpaşa, Topel, Yeni, Yücelen, Zamir, Zigana, Çakmak, Çay, Çeşmebaşı, Çeşmebaşı Çıkmazı, Çukur, Şair Çelebi Sk. ve civarı.

  • Sebep: Bakım Programı Çalışması

KAĞITHANE - Telsizler ve Çeliktepe Mahalleleri

  • Tarih: 20.04.2026 Pazartesi

  • Saat: 09:00 - 17:00 - Süre: 8 Saat

  • Konum: Telsizler Mah., Birben Sk., Çeliktepe Mah., Arayön, Asli, Asmali, Atilla, Aybey, Ceyhan, Dutluk, Divan, Eflak, Elçi, Estergon, Fatih Sultan Mehmet, Genç Osman, Geyik, Hisar, Kalyon, Kanca, Kiyiboyu, Koca Sinan, Koca Sinan Çıkmazı, Kuytu, Köprülü, Namik Kemal, Rifatpaşa, Sadik, Sadrazam, Sipahi Sk. ve civarı.

  • Sebep: Bakım Programı Çalışması

KAĞITHANE - Çeliktepe ve Şirintepe Mahalleleri

  • Tarih: 20.04.2026 Pazartesi

  • Saat: 09:00 - 17:00 - Süre: 8 Saat

  • Konum: Çeliktepe Mah., Yediveren, Yeniyol, Yeniçağ, Zade, Zigana, Ziyapaşa, Çanakçi, Çemenzar, Özlem, Özver, Özyurt, Üçoklar, İnce Sk., Şirintepe Mah., Abide Sk. ve civarı.

  • Sebep: Bakım Programı Çalışması

20 NİSAN 2026 İSTANBUL KARTAL ELEKTRİK KESİNTİSİ

Kartal

  • Tarih: 20.04.2026 Pazartesi

  • Saat: 09:30 - 12:00 - Süre: 2 saat 30 dakika

  • Konum: İNÖNÜ, ANADOLU

  • Sebep: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Kartal

  • Tarih: 20.04.2026 Pazartesi

  • Saat: 09:30 - 14:30 - Süre: 5 saat

  • Konum: DOLAYOBA, VATANSEVER, MÜLAYİM, ZİRVE, BEYZA, GÜLŞEN, BİRDAL

  • Sebep: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

20 NİSAN 2026 İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ELEKTRİK KESİNTİSİ

KÜÇÜKÇEKMECE - İstasyon Mahallesi

  • Tarih: 20.04.2026 Pazartesi

  • Saat: 09:00 - 18:00 - Süre: 9 Saat

  • Konum: İstasyon Mah., 1424., 1431., 1432., 1434., 1424., 1425., 1426., 1427., 2.Mevlana, 2.Ufuk, Halkali İstasyon, Kömürcü Yolu, Ordu, Şafak, Şimşir Sk. ve civarı.

  • Sebep: Bakım Programı Çalışması

KÜÇÜKÇEKMECE - Gültepe ve Sultan Murat Mahalleleri

  • Tarih: 20.04.2026 Pazartesi

  • Saat: 09:00 - 12:00 - Süre: 3 Saat

  • Konum: Gültepe Mah., 1.Orta, Serhat, Çizmeci Sk., Sultan Murat Mah., Çizmeci Sk. ve civarı.

  • Sebep: Bakım Programı Çalışması

KÜÇÜKÇEKMECE - Gültepe Mahallesi

  • Tarih: 20.04.2026 Pazartesi

  • Saat: 11:00 - 14:00 - Süre: 3 Saat

  • Konum: Gültepe Mah., Erdoğan, Sezen, Sezgin Sk. ve civarı.

  • Sebep: Bakım Programı Çalışması

20 NİSAN 2026 İSTANBUL PENDİK ELEKTRİK KESİNTİSİ

PENDİK - SELÇUKLU

  • Tarih: 20.04.2026 Pazartesi

  • Saat: 09:30 - 14:00 - Süre: 4 saat 30 dakika

  • Konum: SELÇUKLU, MENEKŞE, MUSTAFA AKYOL

  • Sebep: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

20 NİSAN 2026 İSTANBUL SANCAKTEPE ELEKTRİK KESİNTİSİ

Sancaktepe

  • Tarih: 20.04.2026 Pazartesi

  • Saat: 09:30 - 16:30 - Süre: 7 saat

  • Konum: AKMEŞE, ÇEVİK, NECİP FAZIL KISAKÜREK, CANAN, KOÇ, ŞEBBOY, BOZKIR, AŞİKAR, BOYLU, ÜMRAN, DÜZLEM

  • Sebep: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

20 NİSAN 2026 İSTANBUL SARIYER ELEKTRİK KESİNTİSİ

SARIYER - Demirciköy Mahallesi

  • Tarih: 20.04.2026 Pazartesi

  • Saat: 09:00 - 18:00 - Süre: 9 Saat

  • Konum: Demirciköy Mah., Akgöl Yaylasi, Anastos Yaylasi, Argin Yaylasi, Bozarmut Yaylasi, Bizim, Defne, Demirciköy, Demirciköy Bilinmeyen, Değirmen, Güvende Yaylasi, Harman, Kalsin, Keyfalan Yaylasi, Kirazlik, Plaj Yolu, Söğütlü, Taşköprü Yaylasi, Çakmak Taşi, Çambaşi Yaylasi, Çeşme, Çiçekli Sk. ve civarı.

  • Sebep: Bakım Programı Çalışması

SARIYER - Kumköy, Kireçburnu ve Tarabya Mahalleleri

  • Tarih: 20.04.2026 Pazartesi

  • Saat: 09:00 - 18:00 - Süre: 9 Saat

  • Konum: Kumköy Mah., Büyükkavak, Dalyan Burnu, Findikli Geçit, Kayaalan, Küçükkavak, Nergiz, Pürenli, Uyum, Çağlayankaya, Çukur Sk., Kireçburnu Mah., Haydar Aliyev, Çam Yolu Sk., Tarabya Mah., Haydar Aliyev Sk. ve civarı.

  • Sebep: Bakım Programı Çalışması

SARIYER - Maden ve Zekeriyaköy Mahalleleri

  • Tarih: 20.04.2026 Pazartesi

  • Saat: 09:00 - 17:00 - Süre: 8 Saat

  • Konum: Maden Mah., Eski Zekeriyaköy, Gülbahar, Güldeste Çikmazi, Kilyos, Maden Cami, Mektep Sk., Zekeriyaköy Mah., Alli Turna, Atabey, Doğanyol, Ekiciler, Firat, Kelebek, Palmiye Konaklari, Tarakçi Sk. ve civarı.

  • Sebep: Yatırım Programı Çalışması

20 NİSAN 2026 İSTANBUL SİLİVRİ ELEKTRİK KESİNTİSİ

SİLİVRİ - BÜYÜK SİNEKLİ, KÜÇÜK SİNEKLİ ve SELİMPAŞA Mah.

  • Tarih: 20.04.2026 Pazartesi

  • Saat: 09:00 - 17:00 - Süre: 8 Saat

  • Konum: BÜYÜK SİNEKLİ Mah., AKVARYUM ÇIKMAZI, AKÇA ÇIKMAZI, AKŞEMSEDDİN, BATI ÇEŞME, BORDO, BOTANİK BAHÇE, DEDEOĞLU, DOĞU ÇEŞME, GÖKTAŞ, KARABEY, OKÇU, PAPATYA, PTT, RAKKAS, SEBİL, TABAN DERE, TÜRKER, YASA, ZORLU VİRAJ, ÇUKURCA Sk. / KÜÇÜK SİNEKLİ Mah., PTT, SEBİL, TAŞOVA, ÇANAKPINAR, ÇUKURCA, ÇUÇURGA Sk. / SELİMPAŞA Mah., 601., GÜLLER Cd. ve civarı.

  • Sebep: Bakım Programı Çalışması

20 NİSAN 2026 İSTANBUL SULTANBEYLİ ELEKTRİK KESİNTİSİ

Sultanbeyli

  • Tarih: 20.04.2026 Pazartesi

  • Saat: 09:30 - 15:00 - Süre: 5 saat 30 dakika

  • Konum: ORMAN, HAFIZ, PETROL YOLU, ÖZBEYLİ, YAĞMUR, AYDOĞDU, KIVILCIM, ALAÇAM, ÖZBEK, YAHYA, MERHAMET, ALBAYRAK, ALİPAŞA, KEMALPAŞA, İSTİKLAL, AÇIKGÖZ, ARAFAT, YAMAÇ, ALTINOLUK, AKDAMLA, KAVACIK, TAŞOVA, AHİ, GÖKTÜRK, ÇATALPINAR, MÜRŞİT

  • Sebep: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Sultanbeyli

  • Tarih: 20.04.2026 Pazartesi

  • Saat: 10:00 - 13:30 - Süre: 3 saat 30 dakika

  • Konum: HAMİDİYE, PELİT, VAHDET, KULE, ASLI, GÖKÇELER, MEDİNE, ZONGULDAK, 4. MURAT, SARPUN, ÜSKÜP, YAMANLAR, ŞİRİN MÜCAHİT, YOSUN, CABİR, HÖYÜK, ARŞİN, ÇAYIRALTI, ULUYAYLA, KANLICA, SARIKÖY, YEDİKULE, YILDIZELİ, TABUR, ÜÇPINAR, ŞİMŞEK, DIRAMA

  • Sebep: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Sultanbeyli

  • Tarih: 20.04.2026 Pazartesi

  • Saat: 10:30 - 12:00 - Süre: 1 saat 30 dakika

  • Konum: KALE, PETROL YOLU, YİĞİT

  • Sebep: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

20 NİSAN 2026 İSTANBUL SULTANGAZİ ELEKTRİK KESİNTİSİ

SULTANGAZİ - CUMHURİYET, SULTANÇİFTLİĞİ, UĞUR MUMCU ve YUNUS EMRE Mah.

  • Tarih: 20.04.2026 Pazartesi

  • Saat: 09:00 - 17:00 - Süre: 8 Saat

  • Konum: CUMHURİYET Mah., BUĞDAY Sk. / SULTANÇİFTLİĞİ Mah., 187. Sk. / UĞUR MUMCU Mah., 2278., 2285., 2286., 2288., 2291., ESKİ EDİRNE ASFALTI, FATİH, K, MUHSİN YAZICIOĞLU, N Sk. / YUNUS EMRE Mah., ŞEHİT MURAT CELEP Sk. ve civarı.

  • Sebep: Bakım Programı Çalışması

SULTANGAZİ - 50. YIL, UĞUR MUMCU, İSMETPAŞA ve SULTANÇİFTLİĞİ Mah.

  • Tarih: 20.04.2026 Pazartesi

  • Saat: 09:00 - 17:00 - Süre: 8 Saat

  • Konum: 50. YIL Mah., 2133., 2145., 2146., 2208., 2209., D Sk. / UĞUR MUMCU Mah., 2133., 2141., I Sk. / İSMETPAŞA Mah., 131/1., 132., 133., 134., 69., 71., 74., 75., 76., 85., 125/1., 127. ESKİ EDİRNE ASFALTI, ORDU Sk. / SULTANÇİFTLİĞİ Mah., 163. Sk. ve civarı.

  • Sebep: Bakım Programı Çalışması

20 NİSAN 2026 İSTANBUL ŞİŞLİ ELEKTRİK KESİNTİSİ

ŞİŞLİ - ESENTEPE Mah.

  • Tarih: 20.04.2026 Pazartesi

  • Saat: 10:00 - 16:00 - Süre: 6 Saat

  • Konum: ESENTEPE Mah., ATOM, BÜYÜKDERE, ECZA, FEZA, HARMAN 1, KARDEŞLER Sk. ve civarı.

  • Sebep: Bakım Programı Çalışması

20 NİSAN 2026 İSTANBUL TUZLA ELEKTRİK KESİNTİSİ

Tuzla - İstasyon

  • Tarih: 20.04.2026 Pazartesi

  • Saat: 09:30 - 15:00 - Süre: 5 saat 30 dakika

  • Konum: İSTASYON, NURKAN, BULANCAK, CANTEKİN, KIRDEMİR, YÜSRA, BEHRAM, ÖZDEMİR, ERHAN

  • Sebep: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

20 NİSAN 2026 İSTANBUL ÜMRANİYE ELEKTRİK KESİNTİSİ

Ümraniye - Necip Fazıl

  • Tarih: 20.04.2026 Pazartesi

  • Saat: 09:30 - 12:30 - Süre: 3 Saat

  • Konum: Biçkın, Alemdağ, İlelebet, Necip Fazıl, Semavi

  • Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları

20 NİSAN 2026 İSTANBUL ÜSKÜDAR ELEKTRİK KESİNTİSİ

İstanbul, Üsküdar

  • Tarih: 20.04.2026 Pazartesi

  • Saat: 10:00 - 14:30 - Süre: 4 saat 30 dakika

  • Konum: AKDARI, TEMAŞA, HAŞACI RAİF, CUMHURİYET, SU DEPOSU

  • Sebep: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

İstanbul, Üsküdar

  • Tarih: 20.04.2026 Pazartesi

  • Saat: 09:30 - 13:30 - Süre: 4 saat

  • Konum: OSMAN GAZİ, YUNUS EMRE, SÜLEYMAN ÇELEBİ, UĞUR BÖCEĞİ

  • Sebep: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

İstanbul, Üsküdar

  • Tarih: 20.04.2026 Pazartesi

  • Saat: 10:00 - 18:00 - Süre: 8 saat

  • Konum: LEYLAK, MİMOZA, SÜMBÜLLER, KIVANÇ, SILA, YAYLA, PINARBAŞI, TAŞLIBAYIR

  • Sebep: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

20 NİSAN 2026 İSTANBUL ZEYTİNBURNU ELEKTRİK KESİNTİSİ

ZEYTİNBURNU - VELİEFENDİ Mah.

  • Tarih: 20.04.2026 Pazartesi

  • Saat: 08:00 - 15:00 - Süre: 7 Saat

  • Konum: VELİEFENDİ Mah., G/1. ÇIKMAZ Sk. ve civarı.

  • Sebep: Bakım Programı Çalışması

ZEYTİNBURNU - MERKEZEFENDİ Mah.

  • Tarih: 20.04.2026 Pazartesi

  • Saat: 09:00 - 15:00 - Süre: 6 Saat

  • Konum: MERKEZEFENDİ Mah., MERKEZEFENDİ TEKKE Sk. ve civarı.

  • Sebep: Bakım Programı Çalışması

20 NİSAN 2026 İSTANBUL ADALAR ELEKTRİK KESİNTİSİ

20 Nisan 2026 tarihinde İstanbul’un Adalar ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamaktadır.

20 NİSAN 2026 İSTANBUL ATAŞEHİR ELEKTRİK KESİNTİSİ

20 Nisan 2026 tarihinde İstanbul’un Ataşehir ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamaktadır.

20 NİSAN 2026 İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ELEKTRİK KESİNTİSİ

20 Nisan 2026 tarihinde İstanbul’un Beylikdüzü ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamaktadır.

20 NİSAN 2026 İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ELEKTRİK KESİNTİSİ

20 Nisan 2026 tarihinde İstanbul’un Büyükçekmece ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamaktadır.

20 NİSAN 2026 İSTANBUL ÇATALCA ELEKTRİK KESİNTİSİ

20 Nisan 2026 tarihinde İstanbul’un Çatalca ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamaktadır.

20 NİSAN 2026 İSTANBUL ÇEKMEKÖY ELEKTRİK KESİNTİSİ

20 Nisan 2026 tarihinde İstanbul’un Çekmeköy ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamaktadır.

20 NİSAN 2026 İSTANBUL MALTEPE ELEKTRİK KESİNTİSİ

20 Nisan 2026 tarihinde İstanbul’un Maltepe ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamaktadır.

20 NİSAN 2026 İSTANBUL ŞİLE ELEKTRİK KESİNTİSİ

20 Nisan 2026 tarihinde İstanbul’un Şile ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamaktadır.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Barış Alper Yılmaz'ın Rize'de HES direnişine katıldığı görüntüler ortaya çıktı
Çekmecenizde bir servet yatıyor olabilir: Eski telefonlar altınla yarışıyor!
Çekmecenizde bir servet yatıyor olabilir: Eski telefonlar altınla yarışıyor!
Yüzde 20 büyüyen pikap pazarında mevsimi geldi rekabet kızıştı
Belediye açıkladı: Girişler 1 TL oldu!
Belediye açıkladı: Girişler 1 TL oldu!
Real Madrid'de kriz çıktı: Arda Güler listede yok
Ev kullanımı için “tak çalıştır” ısıtma sistemine ne dersiniz? Duvarınıza asın, fişe takın ve ısının!
Hem ısıtan hem soğutan "mono" sistem
Akıllı evlerin akıllı üyesi! Duvarınıza asın, fişe takın ve ısının
Geçen yıl kurumuştu şimdi taşıyor: Baraj kapakları bir bir açıldı
Geçen yıl kurumuştu şimdi taşıyor:
Baraj kapakları bir bir açıldı
Soluksuz 49 saat: Hem 90 derece kıvrılıyor hem kendi kendini soğutuyor!
49 saat hiç durmadılar!
Hem 90 derece kıvrılıyor hem kendi kendini soğutuyor
Liste birçok kişiyi şaşırttı! Çocuk büyütmek için en iyi "mükemmel paket" sunan o şehir
Güvenlikten yeşil alana 9 kriter:
Liste birçok kişiyi şaşırttı! Çocuk büyütmek için en iyi "mükemmel paket" sunan o şehir
Eskiden belleri bükülürdü! Şimdi yatarak para kazanıyorlar
Eskiden belleri bükülürdü!
Yatarak para kazanıyorlar
Türkiye
Hakkında soruşturma izni istenen Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce Halk TV'ye konuştu
Hakkında soruşturma izni istenen Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce Halk TV'ye konuştu
İlayda Zorlu eyleminde gözaltına alınan gençlere hak ihlali: İşkence beyanları tutanaklara yazılmadı!
İlayda Zorlu eyleminde gözaltına alınan gençlere hak ihlali: İşkence beyanları tutanaklara yazılmadı!
Avukat Serdar Ökten suikastında iddianame tamam! Savcılık iki kez koruma istedi çete ittifakı vurdu
Avukat Serdar Ökten suikastında iddianame tamam! Savcılık iki kez koruma istedi çete ittifakı vurdu