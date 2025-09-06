20 köpeği evinde tutan kadına 830 bin TL ceza

20 köpeği evinde tutan kadına 830 bin TL ceza
Yayınlanma:
İzmir'in Bayraklı ilçesinde, 20 köpeği sağlıksız şekilde bir evde tutan İlknur Ç.'ye 830 bin 880 TL idari para cezası uygulandı.

Bayraklı ilçesi Fuat Edip Baksı Mahallesi'ndeki bir evden gelen kötü koku ve havlama sesleri üzerine çevredekiler, 3 Eylül'de durumu İlçe Tarım Müdürlüğü ve Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine adrese gelen ekiplerin evde yaptığı incelemede farklı cinslerde toplam 20 köpek bulundu. Hayvanlar ekipler tarafından teslim alındı. Bayraklı Tarım İlçe Müdürlüğü ekipleri, evde yaşayan İlknur Ç.'ye toplam 830 bin 880 TL idari para cezası uyguladı.

Eve 3'üncü kez baskın yaptıklarını belirten HAYTAP Başkan Yardımcısı Avukat Senem Demirel Acar, "Bu kişi sağlıksız koşullarda köpek bakıyor. Can dostları koruma altına alındı. Kurtarılan canlarının tedavileri sürüyor. Ardından yeni yuvalarına kavuşturulacak" dedi.

Öte yandan Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri, 'Hayvanların sahiplenilmesi, bakımı ve korunması' kapsamında bu yıl il genelinde toplam 2 milyon 507 bin 120 TL para cezası uygulandığını da vurguladı.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

Dubai'ye gitti hayatı kaydı: 23 yaşındaki İngiliz kadın ömür boyu hapse mahkum edildi
Dubai'ye gitti hayatı kaydı: 23 yaşındaki İngiliz kadın ömür boyu hapse mahkum edildi
Luis Enrique kaza geçirdi: Ameliyata alındı
Luis Enrique kaza geçirdi: Ameliyata alındı
Aracı 2 gün otoparkta kalan sürücüye şok fatura: Arabanın anahtarını bırakınız yazaydınız
Kalbe, bağışıklığa, gözlere iyi geliyor! Kilosu 400 liradan 250 ton ürün bekleniyor
Kalbe, bağışıklığa, gözlere iyi geliyor!
Kilosu 400 liradan 250 ton ürün bekleniyor
BEDAŞ 17 ilçeyi uyardı: 8 saati bulan elektrik kesintileri yolda
Türk takımlarını yakan hakem milli maça atandı: VAR'a rağmen bildiğini okuyor
'Vatan haini'
Süper meyvede hasat zamanı: 11 bin fidandan 135 ton rekolte bekleniyor
Süper meyvede hasat zamanı
11 bin fidandan 135 ton rekolte bekleniyor
Altın sahipleri için Kasım ayını işaret etti: 'Alım-satım yapalım mı?' diyenlere net yanıt
'Alım-satım yapalım mı?' diyenlere net yanıt
Altın sahipleri için Kasım ayını işaret etti
Bankaların 'konut kredisi' faiz oranları güncellendi: İşte banka banka 2 milyon TL'nin geri ödemesi
İşte banka banka 2 milyon TL'nin geri ödemesi
Bankaların 'konut kredisi' faiz oranları güncellendi
Türkiye
Bakan Işıkhan: Kabuğumuzu kırmalıyız
Bakan Işıkhan: Kabuğumuzu kırmalıyız
Erdoğan muhalefeti hedef aldı Kılıçdaroğlu'nu hatırladı
Erdoğan muhalefeti hedef aldı Kılıçdaroğlu'nu hatırladı
Özgür Özel Gaziantep'te
Özgür Özel Gaziantep'te