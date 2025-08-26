2 kişiden binlerce sentetik uyuşturucu çıktı

2 kişiden binlerce sentetik uyuşturucu çıktı
Yayınlanma:
Malatya'da polis ekiplerinin şüphe üzerine durduğu iki kişi, 16 bin 385 addet sentetik uyuşturucu hap ile yakalandı.

Malatya Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin iki farklı noktada yaptığı operasyonlarda 16 bin 385 adet sentetik uyuşturucu hap ve 10 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

2 KİŞİDEN ÇANTA ÇANTA UYUŞTURCU ÇIKTI

Malatya'da polis ekipleri şüphelendikleri iki kişiyi üzerlerinde arama yapmak için durdurdu. 2 şüphelinin üstünde ve yanlarındaki çantalarda yapılan aramada; 16 bin 385 adet sentetik uyuşturucu hap ve 34 bin 75 TL nakit para ele geçirildi.

2 kişi gözaltına alındı.

malatyada-uyusturucu-ve-kacakcilik-oper-881547-261866.jpg
Malatya'da uyuşturcu operasyonu

YOLCU OTOBÜSÜNE SAKLANAN CEPHANELİK

Bir operasyon da Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından yapıldı. Silah ticareti ve temini yaptıkları tespit edilen şüphelilere yönelik başlatılan teknik takipte bir yolcu otobüsü durduruldu. Otobüste yapılan arama, çanta içerisine gizlenmiş 10 adet ruhsatsız tabanca ele geçirdi.

Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı. Her iki operasyona ilişkin gözaltına alınan 4 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

malatyada-uyusturucu-ve-kacakcilik-oper-881548-261866.jpg
Yolcu otobüsünde yapılan aramada ele geçirilen silahlar

Kaynak:DHA

