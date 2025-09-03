Adana'da 2 erkek kadını herkesin içinde darbetti
Adana'da 2 erkek tartıştıkları bir kadını herkesin içinde saçlarından tutarak darbetti. Saldrırı anları saniye saniye kameralara yansıdı.
Adana Seyhan'da 2 erkek tartıştıkları kadını dükkan önünde darbetti.
TARTIŞDIKLARI KADINA SALDIRDILAR
Sabah saat 07.00 sıralarında Seyhan ilçesi Çınarlı Mahallesi'ndeki pasaj içindeki dükkanın önünde kimlikleri henüz bilinmeyen 2 kişi, bir kadınla tartışmaya başladı.
Tartışmanın büyümesiyle iki erkek, kadına saçlarından tutarak saldırdı.
2 ERKEK OLAY YERİNDEN UZAKLAŞTIRILDI
Durumu farkeden çevredekiler erkekleri olay yerinden uzaklaştırdı.
Saldırı anı saniye saniye kameralara yansıdı.
Kaynak:DHA