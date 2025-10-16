2 asker şehit olmuş 2 sivil can vermişti! Feci kazada minibüs şoförü gözaltına alındı

2 asker şehit olmuş 2 sivil can vermişti! Feci kazada minibüs şoförü gözaltına alındı
Yayınlanma:
Aksaray’da otoyolda 2 askerin şehit olduğu, 2 sivilin de yaşamını yitirdiği feci kazada yaralanan minibüs şoförü Barış Uğur, tedavisinin tamamlanmasının ardından polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Aksaray’ın Ortaköy ilçesinde, Ankara-Niğde karayolunun Kümbet Köyü yakınlarında, 30 Eylül günü meydana gelen feci kazada, 34 yaşındaki Barış Uğur'un kullandığı minibüs, emniyet şeridinde rutin kontroller yapan İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı Mobil Otoyol Jandarma Karakolu minibüsüne çarptı.

Aksaray’da 2 askerin şehit olduğu kazadan bir acı haber dahaAksaray’da 2 askerin şehit olduğu kazadan bir acı haber daha

Kazanın şiddetiyle 2 araç da yaklaşık 50 metre sürüklendi.

2-askerin-sehit-oldugu-2-sivilin-de-old-965525-286742.jpg

2 ASKER ŞEHİT OLDU!

Yaşanan kazada, Jandarma Astsubay Çavuş Kemal Özgür ve Jandarma Uzman Çavuş Arif Özdemir şehit oldu. Minibüste bulunan Hışır Cihan ise hayatını kaybederken minibüsün sürücüsü Barış Uğur ile Sezai Karabulut ve Selahattin Kesin yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma, polis, sağlık, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edilirken yaralılar, ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralılardan Sezai Karabulut da 2 Ekim'de doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı ve hayatını kaybetti. Selahattin Kesin ise tedavisinin ardından taburcu oldu.

ehit.png

MİNİBÜS ŞOFÖRÜ GÖZALTINA ALINDI!

Kazaya yol açan minibüs sürücüsü Barış Uğur, bugün taburcu olmasının ardından polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Uğur, işlemleri için Ortaköy Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.



Kaynak:DHA

