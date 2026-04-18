198 metrelik dev gemi Bodrum'a yanaştı!

198 metrelik dev gemi Bodrum'a yanaştı!
Yayınlanma:
Malta bayraklı 198 metrelik “Europa” adlı kruvaziyer, 357 yolcusuyla birlikte Bodrum Limanı’na yanaştı.

Muğla’nın Bodrum ilçesi kruvaziyer turizminde hareketli günlerden birini yaşadı. “Europa” adlı kruvaziyer, sabah saatlerinde Bodrum Limanı’na yanaşarak yüzlerce turisti kente getirdi.

Malta bayraklı ve 198 metre uzunluğundaki kruvaziyer, Bodrum Limanı iskelesine güvenli şekilde yanaştırıldı. Gemi, Yunanistan’ın Rodos Limanı’ndan hareket ederek Bodrum’a ulaştı.

YÜZLERCE TURİST KENTİ KEŞFE ÇIKTI

Gemide çoğunluğu Alman olan 357 yolcu ile 282 personelin bulunduğu öğrenildi. Gümrük işlemlerini tamamlayan turistler, Bodrum’un tarihi ve turistik noktalarını gezmek üzere limandan ayrıldı.

BİR SONRAKİ DURAK YUNANİSTAN

Günün ilerleyen saatlerinde Bodrum’dan ayrılması planlanan kruvaziyerin bir sonraki durağının Nafplion Limanı olacağı belirtildi. (AA)

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

