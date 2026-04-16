196 ülkede aranıyordu: 'Altın adam' İstanbul'da yakalandı

196 ülke tarafından kırmızı bültenle aranan ve “Altın Adam” lakabıyla bilinen firari kaçakçı, İstanbul’da düzenlenen operasyonla yakalandı.

Uzun süredir izini kaybettiren şüphelinin, yurtdışında yaşayan ailesini İstanbul’a çağırması sonucu ekipler harekete geçti. Polis, havalimanından itibaren aileyi takibe alarak firarinin saklandığı adresi belirledi. Eyüpsultan’daki bir rezidansa yapılan operasyonla yakalanan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İstanbul Havalimanı'nda dev operasyon: 455 kilo

SORUŞTURMA 2024'TE BAŞLATTI

Show Haber'ten Uğur Alattinoğlu'nun haberine göre soruşturmanın başlangıcı ise 2024 yılında İstanbul Havalimanı’nda yaşanan bir olaydı. Polis, davranışlarından şüphelendiği biri kadın iki güvenlik görevlisini durdurdu. Üzerlerinde yapılan aramada, toplam 16 kilo ağırlığında, yaklaşık 110 milyon lira değerinde 32 adet yarım kiloluk altın külçesi ele geçirildi.

Bunun üzerine İstanbul Kaçakçılık ekipleri geniş çaplı bir çalışma başlattı. Altınların Dubai’den getirildiği ve Türkiye’de dağıtımının yapıldığı tespit edildi. Operasyon kapsamında 7 şüpheli gözaltına alındı ve tutuklandı. Ancak organizasyonun lideri olduğu belirlenen “Altın Adam” lakaplı İngılab Babayev uzun süre yakalanamadı.

TUTUKLANDI

Yıllarca izini kaybettirmeyi başaran kaçakçı, ailesine kavuşma isteği nedeniyle yerini ele verdi. Polis ekipleri, havalimanından itibaren iz sürdü. Ekiplerin düzenlediği operasyonla şüphelinin yakalayarak cezaevine gönderildiği ifade edildi.