19 yaşındaki Aysu'nun feci ölümü kamerada! Kamyon üzerinden geçti

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, yolun karşısına geçmeye çalışan 19 yaşındaki Aysu Öksüz, kamyonun çarpması sonucu yaşamını yitirdi. Genç kızın hayatını kaybettiği kaza anı, bölgedeki bir güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

KAZA ANI VE MÜDAHALE

Kaza, dün İsmetpaşa Mahallesi Yeni Terminal Kavşağı mevkiinde yaşandı. Nevzat Y. (63) idaresindeki kamyon, yaya geçidinin sadece birkaç metre uzağında yolun karşısına geçmeye çalışan Aysu Öksüz’e çarptı. Çarpmanın etkisiyle ağır yaralanan Öksüz için çevredekiler durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Devrek Devlet Hastanesi’ne kaldırılan genç kız, hastanede doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı.

ŞOFÖR GÖZALTINA ALINDI

Kaza sonrası olay yerine intikal eden polis ekipleri, kamyon sürücüsü Nevzat Y.'yi gözaltına aldı. Güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye alan ekipler, kazaya ilişkin soruşturma başlattı. (DHA)