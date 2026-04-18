Ankara’da elektrik kesintisi: Tam 21 ilçe karanlığa gömülüyor!

18 Nisan 2026 Cumartesi günü Ankara’nın 21 ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacak. Kesintilerin bazı ilçelerde 8 saate kadar sürebileceği belirtildi. Kesintilerin mahalle mahalle planlandığı açıklandı.

18 NİSAN 2026 ANKARA ELEKTRİK KESİNTİLERİ

ASKİ duyurdu: Beypazarı’nda sular kesiliyor, 4 saat sular yok!ASKİ duyurdu: Beypazarı’nda sular kesiliyor, 4 saat sular yok!

18 NİSAN 2026 ANKARA AKYURT ELEKTRİK KESİNTİSİ

Ankara, Akyurt – Ahmetadil Mah.

  • Tarih: 18.04.2026 (Cumartesi)
  • Saat: Belirtilmemiş
  • Konum: AHMETADİL Sk. bölgesi
  • Sebep: Şebeke Arızası

Ankara, Akyurt – (Mahalle belirtilmemiş)

  • Tarih: 18.04.2026 (Cumartesi)
  • Saat: 13:30 – 16:30 | Süre: 3 saat
  • Konum: KARAPÜRÇEK, KAVAKLI, TATLAR MAHALLESİ
  • Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları

18 NİSAN 2026 ANKARA ALTINDAĞ ELEKTRİK KESİNTİSİ

Ankara, Altındağ– (Mahalle belirtilmemiş)

  • Tarih: 18.04.2026 (Cumartesi)
  • Saat: 13:30 – 16:30 | Süre: 3 saat
  • Konum: KARAPÜRÇEK, KAVAKLI, TATLAR MAHALLESİ Sk.
  • Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları

18 NİSAN 2026 ANKARA AYAŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ

Ankara – Gökler Mah.

  • Tarih: 18.04.2026 (Cumartesi)
  • Saat: Tahmini bitiş: 12:22
  • Konum: GÖKLER Sk. bölgesi
  • Sebep: Şebeke Arızası

Ankara – Tekke Mah.

  • Tarih: 18.04.2026 (Cumartesi)
  • Saat: Tahmini bitiş: 12:22
  • Konum: TEKKE KÜME Sk. bölgesi
  • Sebep: Şebeke Arızası

Ankara – Tekke Mah.

  • Tarih: 18.04.2026 (Cumartesi)
  • Saat: Tahmini bitiş: 12:22
  • Konum: KARAKOYUNLU Sk. bölgesi
  • Sebep: Şebeke Arızası

Ankara – Oltan Mah.

  • Tarih: 18.04.2026 (Cumartesi)
  • Saat: Tahmini bitiş: 12:22
  • Konum: AHLATLI Sk. bölgesi
  • Sebep: Şebeke Arızası

Ankara – Oltan Mah.

  • Tarih: 18.04.2026 (Cumartesi)
  • Saat: Tahmini bitiş: 12:22
  • Konum: BURHAN DEMİRBAŞ Sk. bölgesi
  • Sebep: Şebeke Arızası

Ankara – Gençali Mah.

  • Tarih: 18.04.2026 (Cumartesi)
  • Saat: Tahmini bitiş: 12:22
  • Konum: BURHAN DEMİRBAŞ Sk. bölgesi
  • Sebep: Şebeke Arızası

Ankara – Gençali Mah.

  • Tarih: 18.04.2026 (Cumartesi)
  • Saat: Tahmini bitiş: 12:22
  • Konum: KARŞIYAKA Sk. bölgesi
  • Sebep: Şebeke Arızası

Ankara – Gençali Mah.

  • Tarih: 18.04.2026 (Cumartesi)
  • Saat: Tahmini bitiş: 12:22
  • Konum: GENÇALİ Sk. bölgesi
  • Sebep: Şebeke Arızası

Ankara – Bayat Mah.

  • Tarih: 18.04.2026 (Cumartesi)
  • Saat: Belirtilmemiş
  • Konum: ORTABEREKET Sk. bölgesi
  • Sebep: Şebeke Arızası

Ankara – Bayat Mah.

  • Tarih: 18.04.2026 (Cumartesi)
  • Saat: Belirtilmemiş
  • Konum: BAYAT Sk. bölgesi
  • Sebep: Şebeke Arızası

Ankara – Ortabereket Mah.

  • Tarih: 18.04.2026 (Cumartesi)
  • Saat: Belirtilmemiş
  • Konum: PEHLİVAN Sk. bölgesi
  • Sebep: Şebeke Arızası

Ankara – Ortabereket Mah.

  • Tarih: 18.04.2026 (Cumartesi)
  • Saat: Belirtilmemiş
  • Konum: ORTABEREKET Sk. bölgesi
  • Sebep: Şebeke Arızası

18 NİSAN 2026 ANKARA BALA ELEKTRİK KESİNTİSİ

Ankara, Bala – (Mahalle belirtilmemiş)

  • Tarih: 18.04.2026 (Cumartesi)
  • Saat: 09:00 – 17:00 | Süre: 8 saat
  • Konum: TURGUT ALTINOK, SUYUGÜZEL, SARIHÜYÜK, ÇİĞDEMLİ Sk.
  • Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları

Ankara, Bala – Yöreli Mah.

  • Tarih: 18.04.2026 (Cumartesi)
  • Saat: Belirtilmemiş
  • Konum: YÖRELİ Sk. bölgesi
  • Sebep: Şebeke Arızası

Ankara, Bala – Yöreli Mah.

  • Tarih: 18.04.2026 (Cumartesi)
  • Saat: Belirtilmemiş
  • Konum: YÖRELİ 23 AFET KONUTU Sk. bölgesi
  • Sebep: Şebeke Arızası

18 NİSAN 2026 ANKARA BEYPAZARI ELEKTRİK KESİNTİSİ

Ankara, Beypazarı – (Mahalle belirtilmemiş)

  • Tarih: 18.04.2026 (Cumartesi)
  • Saat: 09:00 – 12:00 | Süre: 3 saat
  • Konum: ALPARSLAN TÜRKEŞ Sk.
  • Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları

Ankara, Beypazarı – (Mahalle belirtilmemiş)

  • Tarih: 18.04.2026 (Cumartesi)
  • Saat: 09:30 – 12:30 | Süre: 3 saat
  • Konum: ALPARSLAN TÜRKEŞ, SARAY BOSNA, ACISU Sk.
  • Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları

Ankara, Beypazarı – (Mahalle belirtilmemiş)

  • Tarih: 18.04.2026 (Cumartesi)
  • Saat: 10:00 – 17:30 | Süre: 7,5 saat
  • Konum: DİBEKÖREN, OZAN, KURUCA, KARAHİSAR, OSMANKÖY, KAVAKKÖY, BELENALAN, BEYDİLİ, OYMA AĞAÇ, YUKARIBAĞDERE, SOĞUKKUYU, ÖŞÜRLER, EĞRİ, AŞAĞIBAĞDERE, KARAHİSARGÖLCÜK, DEMİRKÖY Sk.
  • Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları

18 NİSAN 2026 ANKARA ÇAMLIDERE ELEKTRİK KESİNTİSİ

Ankara, Çamlıdere – Beyler Mah.

  • Tarih: 18.04.2026 (Cumartesi)
  • Saat: Belirtilmemiş
  • Konum: CUMHURİYET Sk. bölgesi
  • Sebep: Şebeke Arızası

Ankara, Çamlıdere – Beyler Mah.

  • Tarih: 18.04.2026 (Cumartesi)
  • Saat: Belirtilmemiş
  • Konum: MEHMET BATTİN DİNÇMEN Sk. bölgesi
  • Sebep: Şebeke Arızası

18 NİSAN 2026 ANKARA ÇANKAYA ELEKTRİK KESİNTİSİ

Ankara, Çankaya– (Mahalle belirtilmemiş)

  • Tarih: 18.04.2026 (Cumartesi)
  • Saat: 13:30 – 16:30 | Süre: 3 saat
  • Konum: YAKUPABDAL Sk.
  • Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları

18 NİSAN 2026 ANKARA ÇUBUK ELEKTRİK KESİNTİSİ

Ankara, Çubuk – (Mahalle belirtilmemiş)

  • Tarih: 18.04.2026 (Cumartesi)
  • Saat: 11:30 – 13:30 | Süre: 2 saat
  • Konum: YAZIR, YAZIR KÜME Sk.
  • Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları

Ankara, Çubuk – (Mahalle belirtilmemiş)

  • Tarih: 18.04.2026 (Cumartesi)
  • Saat: 15:00 – 17:00 | Süre: 2 saat
  • Konum: YAZIR KÜME Sk.
  • Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları

18 NİSAN 2026 ANKARA ETİMESGUT ELEKTRİK KESİNTİSİ

Ankara, Elmadağ – (Mahalle belirtilmemiş)

  • Tarih: 18.04.2026 (Cumartesi)
  • Saat: 09:00 – 17:00 | Süre: 8 saat
  • Konum: BAHÇELİEVLER, YEŞİLDERE, BARBAROS, BAHÇELİEVLER MAH., BELARDİ MEVKİİ, EKREM KAVUR, AKPINAR, ADİL YALMAN, AZATTEPE, YAZI, YENİŞİH MEVKİ, YAZI MEVKİİ ÇİFTLİK VE BAHÇE EVLERİ, ÇİLEK, ELMADAĞ, BARBAROS, KASIMBAĞ, KURAL, YENİCAMİ, KELLELİ HARMAN, OKULLAR_1, YAVUZ_1, KÖKSALLAR, ÇELİKPAZAR, ŞEHİT ZÜLFİKAR KAYA, GENÇLİK_1, İDRİS, HALİME HATUN, ABAOĞLU ELMİR, HACI HASAN, BELEDİYE, VELİ OĞULLARI, ADEM, ERDOĞAN, İNCE, ARAPOĞLU, GÜNGÖR, SEYİT AHMET, MOLLAOĞULLARI, ŞAFAK, ŞİMŞEK, SEYİT CUMALİ, FİTNATOĞULLARI, ÇAKMAKLAR, NAZLI, BATTAL GAZİ, KARACA, YILDIZ, KELEŞ, ÖMER EFENDİ, YUSUF KÖSE, KEL AĞA, ZEYNEL EFENDİ, PİRELİ, YEŞİLYAPRAK, UZ, NAZLI, SEYİT, ÇAKIR, GENSIRTİ KARADERE, MEVLANA, KOVACA, TAŞPINAR, DÜZMEŞE, AVCILAR, MESUT, HALİL EMİROĞULLARI, GAZİ MUSTAFA, İBRAHİM AĞA, HASAN DELİCE, EMBİA, DOĞAN, SUÇIKAN, YILMAZ_1, DEVECİ, UĞRAK, ÇAKMAK, FERAH, DEMİR_1, SARIBURUN, ATAK, BAĞCI, İBRAHİM KARDAK, SARIKAYA, PAMAK, KÖZPINAR, NALBANT, SU DEPOSU, AÇIKBAŞ, YÜKSEL, KOCA HOCA, ÜÇEVLER, YENİMAHALLE, 19 MAYIS, 62 Sk.
  • Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları

Ankara, Etimesgut – Erler Mah.

  • Tarih: 18.04.2026 (Cumartesi)
  • Saat: Belirtilmemiş
  • Konum: ERLER Sk. bölgesi
  • Sebep: Şebeke Arızası

Ankara, Etimesgut – Erler Mah.

  • Tarih: 18.04.2026 (Cumartesi)
  • Saat: Belirtilmemiş
  • Konum: DUMLUPINAR Sk. bölgesi
  • Sebep: Şebeke Arızası

Ankara, Etimesgut – Erler Mah.

  • Tarih: 18.04.2026 (Cumartesi)
  • Saat: Belirtilmemiş
  • Konum: TÜRK KIZILAYI Sk. bölgesi
  • Sebep: Şebeke Arızası

18 NİSAN 2026 ANKARA GÖLBAŞI ELEKTRİK KESİNTİSİ

Ankara, Gölbaşı – (Mahalle belirtilmemiş)

  • Tarih: 18.04.2026 (Cumartesi)
  • Saat: 12:30 – 14:30 | Süre: 2 saat
  • Konum: ÇİMŞİT Sk.
  • Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları

Ankara, Gölbaşı – (Mahalle belirtilmemiş)

  • Tarih: 18.04.2026 (Cumartesi)
  • Saat: 15:00 – 17:00 | Süre: 2 saat
  • Konum: AHMET ÇAYIRI 7. AFET KONUTU, AHMETÇAYIRI Sk.
  • Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları

18 NİSAN 2026 ANKARA HAYMANA ELEKTRİK KESİNTİSİ

Ankara, Haymana – (Mahalle belirtilmemiş)

  • Tarih: 18.04.2026 (Cumartesi)
  • Saat: 09:30 – 17:30 | Süre: 8 saat
  • Konum: SAATLİ, TEPEKÖY Sk.
  • Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları

Ankara, Haymana – Türkşerefli Mah.

  • Tarih: 18.04.2026 (Cumartesi)
  • Saat: Tahmini bitiş: 12:22
  • Konum: TÜRK ŞEREFLİ Sk. bölgesi
  • Sebep: Şebeke Arızası

Ankara, Haymana – Türkşerefli Mah.

  • Tarih: 18.04.2026 (Cumartesi)
  • Saat: Tahmini bitiş: 12:22
  • Konum: TÜRKŞEREFLİ Sk. bölgesi
  • Sebep: Şebeke Arızası

18 NİSAN 2026 ANKARA KAHRAMANKAZAN ELEKTRİK KESİNTİSİ

Ankara, Kahramankazan – Saray Mah.

  • Tarih: 18.04.2026 (Cumartesi)
  • Saat: Belirtilmemiş
  • Konum: 123 Sk. bölgesi
  • Sebep: Şebeke Arızası

18 NİSAN 2026 ANKARA KALECİK ELEKTRİK KESİNTİSİ

Ankara, Kalecik – (Mahalle belirtilmemiş)

  • Tarih: 18.04.2026 (Cumartesi)
  • Saat: 09:15 – 17:15 | Süre: 8 saat
  • Konum: 1., DEMİRTAŞ, KOYUNBABA, KARAHÖYÜK, KARATEPE, KINIK, BEYKAVAĞI, HANÇILI, YÜZBEY, ŞEMSETTİN, SIRIKLI, GÜNDOĞMUŞ Sk.
  • Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları

18 NİSAN 2026 ANKARA KEÇİÖREN ELEKTRİK KESİNTİSİ

Ankara, Keçiören – (Mahalle belirtilmemiş)

  • Tarih: 18.04.2026 (Cumartesi)
  • Saat: 09:00 – 17:00 | Süre: 8 saat
  • Konum: BAHÇELİEVLER, YEŞİLDERE, BARBAROS, BAHÇELİEVLER MAH., BELARDİ MEVKİİ, EKREM KAVUR, AKPINAR, ADİL YALMAN, AZATTEPE, YAZI, YENİŞİH MEVKİ, YAZI MEVKİİ ÇİFTLİK VE BAHÇE EVLERİ, ÇİLEK, ELMADAĞ, BARBAROS, KASIMBAĞ, KURAL, YENİCAMİ, KELLELİ HARMAN, OKULLAR_1, YAVUZ_1, KÖKSALLAR, ÇELİKPAZAR, ŞEHİT ZÜLFİKAR KAYA, GENÇLİK_1, İDRİS, HALİME HATUN, ABAOĞLU ELMİR, HACI HASAN, BELEDİYE, VELİ OĞULLARI, ADEM, ERDOĞAN, İNCE, ARAPOĞLU, GÜNGÖR, SEYİT AHMET, MOLLAOĞULLARI, ŞAFAK, ŞİMŞEK, SEYİT CUMALİ, FİTNATOĞULLARI, ÇAKMAKLAR, NAZLI, BATTAL GAZİ, KARACA, YILDIZ, KELEŞ, ÖMER EFENDİ, YUSUF KÖSE, KEL AĞA, ZEYNEL EFENDİ, PİRELİ, YEŞİLYAPRAK, UZ, NAZLI, SEYİT, ÇAKIR, GENSIRTİ KARADERE, MEVLANA, KOVACA, TAŞPINAR, DÜZMEŞE, AVCILAR, MESUT, HALİL EMİROĞULLARI, GAZİ MUSTAFA, İBRAHİM AĞA, HASAN DELİCE, EMBİA, DOĞAN, SUÇIKAN, YILMAZ_1, DEVECİ, UĞRAK, ÇAKMAK, FERAH, DEMİR_1, SARIBURUN, ATAK, BAĞCI, İBRAHİM KARDAK, SARIKAYA, PAMAK, KÖZPINAR, NALBANT, SU DEPOSU, AÇIKBAŞ, YÜKSEL, KOCA HOCA, ÜÇEVLER, YENİMAHALLE, 19 MAYIS, 62 Sk.
Ankara, Keçiören – (Mahalle belirtilmemiş)

  • Tarih: 18.04.2026 (Cumartesi)
  • Saat: 10:20 – 11:50 | Süre: 1,5 saat
  • Konum: BALABAN, MURADİYE, KAVAKDERESI, MEYVALİ, ÇAKMAK, AKYOL, KALBURCU, BÖCEK, GELİŞMİŞ, KARGA, ÇÖMLEKÇİ, ÇÜRÜK Sk.
  • Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları

18 NİSAN 2026 ANKARA KIZILCAHAMAM ELEKTRİK KESİNTİSİ

Ankara, Kızılcahamam – (Mahalle belirtilmemiş)

  • Tarih: 18.04.2026 (Cumartesi)
  • Saat: 09:30 – 17:30 | Süre: 8 saat
  • Konum: AKÇAKESE_1 Sk.
  • Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları

18 NİSAN 2026 ANKARA MAMAK ELEKTRİK KESİNTİSİ

Ankara, Mamak – Bostancık Mah.

  • Tarih: 18.04.2026 (Cumartesi)
  • Saat: Belirtilmemiş
  • Konum: BOSTANCIK Sk. bölgesi
  • Sebep: Şebeke Arızası

Ankara, Mamak – Kıbrısköy Mah.

  • Tarih: 18.04.2026 (Cumartesi)
  • Saat: Belirtilmemiş
  • Konum: KIBRIS KÖYÜ Sk. bölgesi
  • Sebep: Şebeke Arızası

Ankara, Mamak – Kıbrısköy Mah.

  • Tarih: 18.04.2026 (Cumartesi)
  • Saat: Belirtilmemiş
  • Konum: VEYSEL KARANİ Sk. bölgesi
  • Sebep: Şebeke Arızası

18 NİSAN 2026 ANKARA NALLIHAN ELEKTRİK KESİNTİSİ

Ankara, Nallıhan – (Mahalle belirtilmemiş)

  • Tarih: 18.04.2026 (Cumartesi)
  • Saat: 10:00 – 17:30 | Süre: 7,5 saat
  • Konum: DİBEKÖREN, OZAN, KURUCA, KARAHİSAR, OSMANKÖY, KAVAKKÖY, BELENALAN, BEYDİLİ, OYMA AĞAÇ, YUKARIBAĞDERE, SOĞUKKUYU, ÖŞÜRLER, EĞRİ, AŞAĞIBAĞDERE, KARAHİSARGÖLCÜK, DEMİRKÖY Sk.
  • Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları

Ankara, Nallıhan – (Mahalle belirtilmemiş)

  • Tarih: 18.04.2026 (Cumartesi)
  • Saat: 10:00 – 17:00 | Süre: 7 saat
  • Konum: ESENTEPE 1, ESENTEPE, NİLÜFER, MUHSİN YAZICIOĞLU_1, ANK.-İST. DEVLET YOLU, HACİBEY 1, SAĞLIK, TARIM, İSTANBUL, NAR, BURSA, ORHAN EREN Sk.
  • Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları

Ankara, Nallıhan – (Mahalle belirtilmemiş)

  • Tarih: 18.04.2026 (Cumartesi)
  • Saat: 09:30 – 17:30 | Süre: 8 saat
  • Konum: ÇIKMAZ_2, BAHAR, MENEKŞE, GÖBET, ANKARA, SELVİ_1 Sk.
  • Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları

18 NİSAN 2026 ANKARA POLATLI ELEKTRİK KESİNTİSİ

Ankara, Polatlı – İstiklal Mah.

  • Tarih: 18.04.2026 (Cumartesi)
  • Saat: Tahmini bitiş: 12:22
  • Konum: ÇEKİRDEK Sk. bölgesi
  • Sebep: Şebeke Arızası

Ankara, Polatlı – İstiklal Mah.

  • Tarih: 18.04.2026 (Cumartesi)
  • Saat: Tahmini bitiş: 12:22
  • Konum: ESENYURT Sk. bölgesi
  • Sebep: Şebeke Arızası

18 NİSAN 2026 ANKARA PURSAKLAR ELEKTRİK KESİNTİSİ

Ankara, Pursaklar – (Mahalle belirtilmemiş)

  • Tarih: 18.04.2026 (Cumartesi)
  • Saat: Belirtilmemiş
  • Konum: Sokak adı görüntüde eksik
  • Sebep: Şebeke Arızası

Ankara, Pursaklar – Merkez Mah.

  • Tarih: 18.04.2026 (Cumartesi)
  • Saat: Belirtilmemiş
  • Konum: MERKEZ Sk. bölgesi
  • Sebep: Şebeke Arızası

Ankara, Pursaklar – Sirkeli Yeşilova Mah.

  • Tarih: 18.04.2026 (Cumartesi)
  • Saat: Belirtilmemiş
  • Konum: SİRKELİ YEŞİLOVA Sk. bölgesi
  • Sebep: Şebeke Arızası

18 NİSAN 2026 ANKARA SİNCAN ELEKTRİK KESİNTİSİ

Ankara, Sincan – (Mahalle belirtilmemiş)

  • Tarih: 18.04.2026 (Cumartesi)
  • Saat: Tahmini bitiş: 12:22
  • Konum: Sokak adı görüntüde eksik (2 adet)
  • Sebep: Şebeke Arızası

Ankara, Sincan – Gazi Mah.

  • Tarih: 18.04.2026 (Cumartesi)
  • Saat: Tahmini bitiş: 12:22
  • Konum: GAZİ Sk. bölgesi
  • Sebep: Şebeke Arızası

18 NİSAN 2026 ANKARA ŞEREFLİKOÇHİSAR ELEKTRİK KESİNTİSİ

Ankara, Şereflikoçhisar – (Mahalle belirtilmemiş)

  • Tarih: 18.04.2026 (Cumartesi)
  • Saat: 13:30 – 14:30 | Süre: 1 saat
  • Konum: MESCİT, ARMAN, SAĞLIK, YAZGAN, ALTINBAŞAK Sk.
  • Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları

Ankara, Şereflikoçhisar – (Mahalle belirtilmemiş)

  • Tarih: 18.04.2026 (Cumartesi)
  • Saat: 09:30 – 15:30 | Süre: 6 saat
  • Konum: SÖĞÜTÖZÜ Sk.
  • Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları

Ankara, Şereflikoçhisar – (Mahalle belirtilmemiş)

  • Tarih: 18.04.2026 (Cumartesi)
  • Saat: 09:30 – 14:30 | Süre: 5 saat
  • Konum: 2112/1, HACI KOCA, LALE, KALE, YAYLA YOLU, ASLANLI, SİVRİBEY, MEZARLIK, SİVRİ BEY, BAYIR, YILDIRIM BEYAZIT, ARAÇDERESİ, CAMİİ, MUSTAFA KEMAL PAŞA, ALAYÜREK, BOZKUŞ, ALPARSLAN, ZİYAGÖKALP, SADIK EFENDİ, KALEKAPİSI, YEŞİL, ATATÜRK, CAMİ, RİHTİM, LÜLLÜK, YAKA, YARAĞZI, MERKEZ, ÇIRDAK, KIZILCA, AĞILÖZÜ, BEREKET, YEŞİLÖREN, GÖLLÜCE, ESKİAHİR, SUMUCAK Sk.
  • Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları

Ankara, Şereflikoçhisar – (Mahalle belirtilmemiş)

  • Tarih: 18.04.2026 (Cumartesi)
  • Saat: 10:00 – 16:00 | Süre: 6 saat
  • Konum: BOZCAADA, MÜMTAZ GÜMÜŞ, POLATLI Sk.
  • Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları

18 NİSAN 2026 ANKARA ELMADAĞ ELEKTRİK KESİNTİSİ

18 Nisan 2026 tarihinde Ankara’nın Elmadağ ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamaktadır.

18 NİSAN 2026 ANKARA EVREN ELEKTRİK KESİNTİSİ

18 Nisan 2026 tarihinde Ankara’nın Evren ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamaktadır.

18 NİSAN 2026 ANKARA GÜDÜL ELEKTRİK KESİNTİSİ

18 Nisan 2026 tarihinde Ankara’nın Güdül ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamaktadır.

18 NİSAN 2026 ANKARA YENİMAHALLE ELEKTRİK KESİNTİSİ

18 Nisan 2026 tarihinde Ankara’nın Yenimahalle ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamaktadır.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Belediye açıkladı: Girişler 1 TL oldu!
Belediye açıkladı: Girişler 1 TL oldu!
Real Madrid'de kriz çıktı: Arda Güler listede yok
Ev kullanımı için “tak çalıştır” ısıtma sistemine ne dersiniz? Duvarınıza asın, fişe takın ve ısının!
Hem ısıtan hem soğutan "mono" sistem
Akıllı evlerin akıllı üyesi! Duvarınıza asın, fişe takın ve ısının
Geçen yıl kurumuştu şimdi taşıyor: Baraj kapakları bir bir açıldı
Geçen yıl kurumuştu şimdi taşıyor:
Baraj kapakları bir bir açıldı
Soluksuz 49 saat: Hem 90 derece kıvrılıyor hem kendi kendini soğutuyor!
49 saat hiç durmadılar!
Hem 90 derece kıvrılıyor hem kendi kendini soğutuyor
Liste birçok kişiyi şaşırttı! Çocuk büyütmek için en iyi "mükemmel paket" sunan o şehir
Güvenlikten yeşil alana 9 kriter:
Liste birçok kişiyi şaşırttı! Çocuk büyütmek için en iyi "mükemmel paket" sunan o şehir
Eskiden belleri bükülürdü! Şimdi yatarak para kazanıyorlar
Eskiden belleri bükülürdü!
Yatarak para kazanıyorlar
Pıhtı bir anda atmaz yıllarca yolunu gözler!
2026’ da kimliğiniz garajınızda saklı!
Bu ülke yok oluyor: Tarihin ilk toplu ulusal göçü gerçekleşiyor
Ülkeleri yok oluyor
Tüm ülke nüfusu göç ediyor
Türkiye
Erzincan'daki deprem Naci Görür'ü bile tedirgin etti: İnşallah...
Erzincan'daki deprem Naci Görür'ü bile tedirgin etti: İnşallah...
Göçmen polisi tarafından gözaltına alınmıştı: Rümeysa Öztürk ABD'de doktorasını tamamlayarak Türkiye'ye döndü
Göçmen polisi tarafından gözaltına alınmıştı: Rümeysa Öztürk ABD'de doktorasını tamamlayarak Türkiye'ye döndü
İlkokul müdürünün mide bulandıran mesajları ortaya çıktı: Taciz skandalı öğretmenlerin şikayetiyle patladı
İlkokul müdürünün mide bulandıran mesajları ortaya çıktı: Taciz skandalı öğretmenlerin şikayetiyle patladı