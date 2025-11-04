17 yaşındaki zanlı 'intikam' için dükkan kurşunladı

Yayınlanma:
İstanbul'un Kağıthane ilçesinde bir dürümcü dükkanına sabah saatlerinde silahlı saldırı düzenleyen 17 yaşındaki M.E.K., olay yerinden kaçmaya çalışırken polis tarafından suçüstü yakalandı. Saldırıda yaralanan olmazken, şüphelinin saldırıyı 'intikam' amacıyla gerçekleştirdiğini söylediği öğrenildi. M.E.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, 31 Ekim Cuma günü saat 06.30 sıralarında Ortabayır Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sabah karşı caddedeki bir dürümcü dükkanının önüne gelen M.E.K., kepengi kapalı olan iş yerine silahla ateş açtı. Saldırıda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı.

KAÇARKEN SUÇÜSTÜ YAKALANDI

Saldırının ardından Levent istikametine doğru kaçmaya başlayan şüpheliyi, silah seslerini duyan polis ekipleri takibe aldı. Bu sırada Levent’te devriye görevinde bulunan Beşiktaş Asayiş Büro Amirliği ekipleri, koşarak kaçan M.E.K.'yi olayda kullandığı silahla birlikte suçüstü yakaladı.

istanbul-kagithanede-durumcuye-intik-997586-295967.jpg

SALDIRININ GEREKÇESİ İÇİN 'İNTİKAM' DEDİ

Gözaltına alınarak emniyete götürülen M.E.K., polise verdiği ilk ifadede saldırının nedenini anlattı. Şüphelinin, dükkan sahibinin oğluyla kavga ettiğini ve bu kavganın ardından dükkan sahibinin oğlunun kendi yaşadığı daireyi kurşunladığını söylediği öğrenildi. M.E.K.'nin bu olaya karşılık intikam amacıyla dürümcüye silahlı saldırı düzenlediği ortaya çıktı.

istanbul-kagithanede-durumcuye-intik-997588-295967-001.jpg

17 YAŞINDAKİ ZANLI TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Hakkında 'Ateşli Silahlar Kanununa Muhalefet', 'Genel Güvenliğin Kasten Tehlikeye Sokulması' ve 'Mala Zarar Verme’ suçlarından adli işlem başlatılan M.E.K., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

