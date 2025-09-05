17 yaşındaki Esmanur'un ölümü davasında yeni gelişme

İstanbul Tuzla'da, 22 Temmuz 2025'te meydana gelen kazada lise öğrencisi Esmanur Aydın, staj yaptığı iş yerine gitmek için evinden çıkmıştı. Yolun karşısına geçtiği sırada 34 GIJ 434 plakalı cipin çarpması sonucu ağır yaralanan Aydın, ambulansla hastaneye kaldırıldı ve yoğun bakımda 14 gün süren tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Sürücü Cansu Ezer, 7 Ağustos'ta gözaltına alındıktan sonra adliyeye sevk edildi ve çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

MAHKEMEDE İLK SAVUNMA: HIZIM 30 KİLOMETRE CİVARIYDI

Tutuklu sanık Cansu Ezer, 59. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davada ilk kez hakim karşısına çıktı. Mahkemede konuşan Ezer, kazanın olduğu sırada yolun sağ şeridinde ilerlediğini, yeşil ışıkta hareket ettiğini ve araçlarının önünde tereddütsüz ilerleyen diğer araçlara göre hareket ettiğini belirtti.

Ezer, "Sol taraftan aniden Esmanur Aydın aracımın önüne çıktı. Kurtarmak için sola kırdım, ancak kurtaramadım. Hızım ortalama 30 kilometre civarındaydı. Yaya geçidi çizgileri soluktu. Levha da hemen yanında bulunuyordu. Aleyhime olan hususları kabul etmiyorum" dedi.

DURUŞMA 1 EKİM'E ERTELENDİ

Mahkeme heyeti, Esmanur Aydın'ın ölümüne ilişkin Adli Tıp Morg İhtisas Dairesi raporu ve kaza anına ilişkin kamera kaydının kusur raporu için dosyanın Trafik İhtisas Dairesi'ne gönderilmesine karar verdi. Heyet, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı 1 Ekim Çarşamba gününe erteledi.

İDDİANAMEDEN DETAYLAR

İddianamede, Esmanur Aydın'ın yolun karşısına geçmeye çalışırken cip sürücüsü Cansu Ezer'in çarpması sonucu ağır yaralandığı belirtildi. Aydın, Tuzla Devlet Hastanesi ve Marmara Üniversitesi Eğitim Araştırma Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaza tespit tutanağında Cansu Ezer'in tam kusurlu olduğu, Esmanur Aydın'ın ise kusurunun bulunmadığı kaydedildi. İddianamede, sanık Ezer'in "taksirle ölüme neden olma" suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.