16 yaşındaki genç kızın çığlığı meydanı inletti! Taciz şüphelisine linç girişimi

Olay, dün akşam saatlerinde Bakırköy Cumhuriyet Meydanı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere ve iddialara göre, meydanda yürümekte olan 16 yaşındaki bir kız, bir erkeğin gizlice kendi fotoğrafını çektiğini fark etti. Durum üzerine paniğe kapılan genç kız, çevredeki vatandaşlardan yardım istedi.

Genç kızın yardım çağrısını duyan ve yanına gelen bir grup vatandaş, şüpheli şahsı durdurdu. Şüphelinin elinden cep telefonunu alan vatandaşlar, telefonun galerisini kontrol etti. Yapılan kontrolde, genç kıza ait fotoğrafların çekilmiş olduğunu gören yaklaşık beş kişilik grup, şüpheliyi tekme ve yumruklarla darp etmeye başladı. Olay anında genç kızın "Ben 16 yaşındayım" diyerek tepki gösterdiği duyuldu.

Çevredeki diğer vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, yere düşürülen ve bir süre tekmelenen şüpheliyi grubun elinden alarak gözaltına aldı. Şüpheli, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Tüm bu anlar, çevrede bulunan bir başka vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, genç kızın tepkisi ve şüphelinin yere düştükten sonra darbedildiği anlar yer aldı. Olayla ilgili olarak adli soruşturma başlatıldığı öğrenildi.