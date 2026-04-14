16 yaşındaki çocuk motosikletle yayayı ağır yaraladı! Kız arkadaşını bırakıp kaçtı

İstanbul’un Kağıthane ilçesine bağlı Çağlayan Mahallesi’nde meydana gelen olayda, 16 yaşındaki M.K.’nin kullandığı motosiklet, caddede seyir halindeyken karşıdan karşıya geçmeye çalışan M.S.H.’ye çarptı. Kazanın etkisiyle savrulan motosiklet devrilirken yaya M.S.H. ile sürücünün arkasında bulunan kız arkadaşı G.İ. (16) yaralandı. Kaza anları, çevrede bulunan güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi.

OLAY YERİNDEN KAÇARAK UZAKLAŞTI!

Meydana gelen kazada yaralanan M.S.H. ile G.İ., ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Yayanın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken M.K.’nin kazanın ardından olay yerini terk ettiği ve motosikletini de arkadaşlarının sakladığı öğrenildi.

146 BİN 27 TL PARA CEZASI UYGULANDI!

Kazaya ilişkin çalışma başlatan polis ekipleri, kaçan sürücüyü kısa sürede yakaladı. Gözaltına alınan şahsa 'Sürücü belgesiz araç kullanmak' ve 'Kaza yerini terk etmek' maddelerinden; araç sahibine ise 'Sürücü belgesiz kişiye araç kullandırmak' ve 'Muayenesiz araç kullandırmak' maddelerinden toplam 146 bin 217 lira para cezası uygulandı.

SERBEST BIRAKILDI

Motosiklet ise trafikten men edilirken, emniyette işlemleri tamamlanan sürücü savcılık kararıyla serbest bırakıldı. (DHA)