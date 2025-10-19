16 yaşındaki Aybüke'den 3 gündür haber alınamıyor

16 yaşındaki Aybüke'den 3 gündür haber alınamıyor
Yayınlanma:
Adana'da yaşayan Ulu ailesi, 16 yaşındaki kızları Aybüke Ulu'dan üç gündür haber alamadıklarını belirterek yetkililerden ve kamuoyundan yardım istedi. Aile, kızlarının bir an önce bulunması için polise kayıp başvurusunda bulundu.

Olay, Sarıçam ilçesine bağlı Yeşiltepe Mahallesi’nde meydana geldi. Lise öğrencisi Aybüke Ulu, 17 Ekim günü saat 18.00 sıralarında ikamet ettiği evinden ayrıldı. Genç kızın o saatten sonra eve geri dönmemesi ve kendisinden haber alınamaması üzerine ailesi endişeye kapıldı.

16-yasindaki-aybukeden-3-gundur-haber-y-970649-288239.jpg
Adana'da 16 yaşındaki Aybüke Ulu'nun ailesi, kızlarından 3 gündür haber alamadıklarını belirterek yardım istedi.

AİLE POLİSE BAŞVURDU VE YARDIM ÇAĞRISI YAPTI

Kızlarına kendi imkanlarıyla ulaşamayan ve hayatından endişe eden aile, durumu polise bildirerek resmi kayıp başvurusunda bulundu. Arama çalışmalarını sürdüren ve büyük bir üzüntü yaşayan aile, kızları Aybüke'yi görenlerin ya da nerede olduğunu bilenlerin durumu en yakın polis merkezine bildirmesini rica etti.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

