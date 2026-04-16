İstanbul’da elektrik kesintisi dalgası: 28 ilçe etkilenecek

Bugün İstanbul’da planlı bakım ve yatırım çalışmaları kapsamında birçok ilçede elektrik kesintisi uygulanacak. Toplam 28 ilçeyi kapsayan kesintiler, gün içinde farklı saat aralıklarında gerçekleşecek ve bazı bölgelerde saatler sürecek.

16 NİSAN 2026 İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİLERİ

16 Nisan 2026 Perşembe günü İstanbul’un 28 ilçesinde elektrik kesintisi gerçekleşecek. İşte bugün İstanbul’da elektrik kesintisi yaşayacak ilçeler…

16 NİSAN 2026 İSTANBUL AVCILAR ELEKTRİK KESİNTİSİ

AVCILAR - YEŞİLKENT Mah.

  • Tarih: 16.04.2026 Perşembe

  • Saat: 09:00 - 17:00 - Süre: 8 Saat

  • Konum: AHMET ARİF, AMASYALILAR, ATATÜRK, BİRLİK, G-103, G-104, G-114, G-115, G-116, G-117, G-118, G-119, G-123, G-127, G-128, G-132, G-133, G-171, G-172, G-173, G-179, G-180, G-180/1, G-180/2, G-181, G-182, G-183, G-185, G-187, G-202, G-209 Sk. Ve civarı.

  • Sebep: Bakım Programı Çalışması

AVCILAR - YEŞİLKENT Mah.

  • Tarih: 16.04.2026 Perşembe

  • Saat: 09:00 - 17:00 - Süre: 8 Saat

  • Konum: G-406, G-411, G-527, G-529, G-530, G-531, G-550, G-551, G-559, G-571, G-59, G-597, G-67, G-790, G-81, G-82, G-87, G-88, G-90, G-91, G-92, G-93, G-94, G-95, UĞUR MUMCU Sk. Ve civarı.

  • Sebep: Bakım Programı Çalışması

AVCILAR - YEŞİLKENT Mah.

  • Tarih: 16.04.2026 Perşembe

  • Saat: 12:30 - 17:30 - Süre: 5 Saat

  • Konum: ATATÜRK, ATİLLA İLHAN, FATİH1, G-116, G-126, G-147, G-148, G-149, G-150, G-151, G-152, G-153, G-154, G-155, G-573, G-574, G-602, G-604, G-605, G-606, G-607, G-612, G-613, G-614, G-616, Ve civarı.

  • Sebep: Bakım Programı Çalışması

AVCILAR - YEŞİLKENT Mah.

  • Tarih: 16.04.2026 Perşembe

  • Saat: 12:30 - 17:30 - Süre: 5 Saat

  • Konum: G-618, G-619, G-620, G-621, G-623, G-624, G-625, G-626, G-627, G-628, G-630, G-631, G-632, G-633, G-634, G-638, G-653, G-654, G-655, G-656, G-659, G-772, G-802, G-803, G-835, G-919, G-939 Sk. Ve civarı.

  • Sebep: Bakım Programı Çalışması

AVCILAR - YEŞİLKENT Mah.

  • Tarih: 16.04.2026 Perşembe

  • Saat: 08:30 - 12:30 - Süre: 4 Saat

  • Konum: AHMET ARİF, AMASYALILAR, ATATÜRK, ATİLLA İLHAN, BİRLİK, FATİH1, G-100, G-165, G-181, G-184, G-186, G-194, G-213, G-214, G-520, G-522, G-556, G-557, G-558, G-559, G-560, G-564 Sk. Ve civarı.

  • Sebep: Bakım Programı Çalışması

AVCILAR - YEŞİLKENT Mah.

  • Tarih: 16.04.2026 Perşembe

  • Saat: 08:30 - 12:30 - Süre: 4 Saat

  • Konum: G-566, G-566/1, G-567, G-584, G-585, G-587, G-629, G-634, G-635, G-636, G-637, G-638, G-639, G-640, G-641, G-642, G-643, G-644, G-645, G-646, G-657, G-69, G-70, G-71, G-72, G-74, G-75, G-77, G-798, G-801, G-802, G-861, GAZİ, OZANLAR Sk. Ve civarı.

  • Sebep: Bakım Programı Çalışması

16 NİSAN 2026 İSTANBUL BAHÇELİEVLER ELEKTRİK KESİNTİSİ

BAHÇELİEVLER - FEVZİ ÇAKMAK Mah. / HÜRRİYET Mah.

  • Tarih: 16.04.2026 Perşembe

  • Saat: 09:05 - 17:00 - Süre: 7 Saat 55 Dakika

  • Konum: FATİH, GÜLİBRİŞİM, GÜVERCİN, KANARYA 1, KELEBEK, LALE, MARTI, ORKİDE 3, UMMAN, YAKUT Sk. (Fevzi Çakmak), DUMLUPINAR 1, PALANDÖKEN Sk. (Hürriyet) Ve civarı.

  • Sebep: Bakım Programı Çalışması

BAHÇELİEVLER - YENİBOSNA MERKEZ Mah. / ÇOBANÇEŞME Mah.

  • Tarih: 16.04.2026 Perşembe

  • Saat: 09:05 - 17:00 - Süre: 7 Saat 55 Dakika

  • Konum: 1. KÖKSAL, 2. KÖKSAL, FATİH, GÜL ÇIKMAZI, KÖKSAL, MUŞTU, REYHAN 1, YILDIRIM BEYAZIT Sk. (Yenibosna), AHMET HAŞİM 1, AKARSU, BOZKURT, MİHRİBAN, NUR, OĞUL, POSTACI AYHAN, REYHAN 1, YILDIZ 3 Sk. (Çobançeşme) Ve civarı.

  • Sebep: Bakım Programı Çalışması

BAHÇELİEVLER - YENİBOSNA MERKEZ Mah. / ÇOBANÇEŞME Mah.

  • Tarih: 16.04.2026 Perşembe

  • Saat: 09:00 - 17:00 - Süre: 8 Saat

  • Konum: ATA 1, AVCI, BAŞAĞA, ERCİYES 1, GELGEÇ ÇIKMAZI, HUZUR, KAYA 1, KAYALIK, KONUŞUK, KÖKSAL, MERYEM ANA, MOLLA HÜSEYİN, MUŞTU, MİTHATPAŞA, SANAYİ, SINIRLI, SUATBEY, YILDIRIM 2, YILDIRIM BEYAZIT, ZAFER 2, ÇAKAR, ÇİĞ, ŞEHİT GÜROL ALPAGO Sk. (Yenibosna), DESTEK, MELTEM 1, MİTHATPAŞA, SINIRLI Sk. (Çobançeşme) Ve civarı.

  • Sebep: Bakım Programı Çalışması

BAHÇELİEVLER - YENİBOSNA MERKEZ Mah.

  • Tarih: 16.04.2026 Perşembe

  • Saat: 09:00 - 17:00 - Süre: 8 saat

  • Konum: ATATÜRK, BURHANBEY, BİLLUR 2, GAMZE, GÜNEŞLİ YOLU, KARDELEN, KAYALAR, KILIÇ 1, KUŞ, KÖYCEĞİZ, KÖYCEĞİZ ÇIKMAZI, MÜNİR NURETTİN SELÇUK, TANYERİ, YASEMİN 1, YUSUFAĞA, ÜZEYİRAĞA, ŞEHİT SELİM AYAYDIN Sk. Ve civarı.

  • Sebep: Bakım Programı Çalışması

BAHÇELİEVLER - BAHÇELİEVLER Mah. / SİYAVUŞPAŞA Mah.

  • Tarih: 16.04.2026 Perşembe

  • Saat: 09:00 - 17:00 - Süre: 8 saat

  • Konum: ADNAN KAHVECİ, ESKİ LONDRA ASFALTI, FEVZİ ÇAKMAK, KARANFİL 1, MAHMUT ARDIÇ, ÇAMLIK Sk. / 1. ASMALI, ADNAN KAHVECİ, FULYA, GÜL, KAVAKLI, KAVAKLIK, LALE 2, MİMOZA, MİNE, ORKİDE 2, SİYAVUŞPAŞA, ULUBATLI HASAN, ÇAMLIK, ÇİLİNGİR, ŞAKAYIK Sk. Ve civarı.

  • Sebep: Bakım Programı Çalışması

BAHÇELİEVLER - CUMHURİYET Mah.

  • Tarih: 16.04.2026 Perşembe

  • Saat: 10:00 - 14:00 - Süre: 4 saat

  • Konum: BURÇAK, CEYLAN, KAYA 3, MOLLA, SÖNMEZ Sk. Ve civarı.

  • Sebep: Yatırım Programı Çalışması

BAHÇELİEVLER - ŞİRİNEVLER Mah.

  • Tarih: 16.04.2026 Perşembe

  • Saat: 09:00 - 17:00 - Süre: 8 saat

  • Konum: AK, BAHADIR 1, CAMİ 1, FERHAT 1, KAZIM KARABEKİR, KERİMÇAVUŞ, MAHMUTBEY 14., MAHMUTBEY 15., MAHMUTBEY 16., MAHMUTBEY 17., MAHMUTBEY 18., TAŞKALE, ÇİĞDEM 1, ÇİĞDEM ÇIKMAZI, ŞEREF Sk. Ve civarı.

  • Sebep: Yatırım Programı Çalışması

BAHÇELİEVLER - ŞİRİNEVLER Mah.

  • Tarih: 16.04.2026 Perşembe

  • Saat: 09:00 - 17:00 - Süre: 8 saat

  • Konum: KAZIM KARABEKİR Sk. Ve civarı.

  • Sebep: Yatırım Programı Çalışması

BAHÇELİEVLER - SİYAVUŞPAŞA Mah.

  • Tarih: 16.04.2026 Perşembe

  • Saat: 08:00 - 12:00 - Süre: 4 saat

  • Konum: AKIN 1, ATİLLA, DERYA 2, EMEK, IHLAMUR, KESTANE, KİRAZLI, MARMARA 2, MUSTAFA KEMALPAŞA, NARLI, NEHİR, SARMAŞIK, YUNUS, ÇAM, ÇAVUŞPAŞA KÖPRÜYOLU, ÇİMEN 1 Sk. Ve civarı.

  • Sebep: Yatırım Programı Çalışması

BAHÇELİEVLER - SİYAVUŞPAŞA Mah.

  • Tarih: 16.04.2026 Perşembe

  • Saat: 09:00 - 17:00 - Süre: 8 saat

  • Konum: 2. ASMALI, ALKAN, BARBAROS 1., BARBAROS 2., BARBAROS 3., GÜMÜŞ 1, KAVAKLI, KAVAKLIK, YASEMİN, ÇİLEK, ŞAKAYIK Sk. Ve civarı.

  • Sebep: Bakım Programı Çalışması

16 NİSAN 2026 İSTANBUL BAYRAMPAŞA ELEKTRİK KESİNTİSİ

BAYRAMPAŞA - VATAN Mah.

  • Tarih: 16.04.2026 Perşembe

  • Saat: 08:00 - 15:00 - Süre: 7 saat

  • Konum: ATEŞ, BARUT, ESENLER Sk. Ve civarı.

  • Sebep: Yatırım Programı Çalışması

BAYRAMPAŞA - YILDIRIM Mah.

  • Tarih: 16.04.2026 Perşembe

  • Saat: 08:00 - 15:00 - Süre: 7 saat

  • Konum: ALİ FUAT BAŞGİL, BAŞAK, KÜÇÜKADA, MİLLET, PİRİ REİS Sk. Ve civarı.

  • Sebep: Yatırım Programı Çalışması

16 NİSAN 2026 İSTANBUL BEŞİKTAŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ

BEŞİKTAŞ - DİKİLİTAŞ Mah.

  • Tarih: 16.04.2026 Perşembe

  • Saat: 09:00 - 17:00 - Süre: 8 saat

  • Konum: Dikilitaş Mah. ve civarı.

  • Sebep: Bakım Programı Çalışması

BEŞİKTAŞ - MECİDİYE Mah.

  • Tarih: 16.04.2026 Perşembe

  • Saat: 10:00 - 15:00 - Süre: 5 saat

  • Konum: Mecidiye Mah., Cibinlik, Kilercibaşı, Nar, Çevirmeci Sk. ve civarı.

  • Sebep: Yatırım Programı Çalışması

16 NİSAN 2026 İSTANBUL BEYKOZ ELEKTRİK KESİNTİSİ

Beykoz

  • Tarih: 16.04.2026 (Perşembe)

  • Saat: 09:30 - 13:30 - Süre: 4 Saat

  • Konum: ÇELİK, DR. ÖMER BESİM PAŞA, KİVİ ÇIKMAZI

  • Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları

Beykoz

  • Tarih: 16.04.2026 (Perşembe)

  • Saat: 09:30 - 15:30 - Süre: 6 Saat

  • Konum: ALİ SAMİ YEN, YAKAMOZ, YAPRAK, FANİ ÇIKMAZI, RİVA, YARGI, MARAŞAL MUSTAFA KEMAL, ÇARKIFELEK ÇIKMAZI

  • Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları

Beykoz

  • Tarih: 16.04.2026 (Perşembe)

  • Saat: 14:30 - 15:30 - Süre: 1 Saat

  • Konum: KARACALAR, ŞAFAK, ORMAN

  • Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları

16 NİSAN 2026 İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ELEKTRİK KESİNTİSİ

BEYLİKDÜZÜ - YAKUPLU Mah.

  • Tarih: 16.04.2026 Perşembe

  • Saat: 09:00 - 17:00 - Süre: 8 saat

  • Konum: Yakuplu Mah., 10., 12., 14., 16., 17., 18., 19., 21., 23., 24., 26., 28., 30., 34., 36., 46., 50., 54., 56., 62., 8., Barbaros, Fatih Sultan Mehmet, Hürriyet, Mareşal Fevzi Çakmak, Selanik, Özal Sk. ve civarı.

  • Sebep: Bakım Programı Çalışması

BEYLİKDÜZÜ - ADNAN KAHVECİ Mah.

  • Tarih: 16.04.2026 Perşembe

  • Saat: 09:00 - 17:00 - Süre: 8 saat

  • Konum: Adnan Kahveci Mah., Armutlu, Avrupa, Belgin, Canan, Gönül, Gümüşsuyu, Hidayet, Kazım Karabekir, Paşazade, Reşit Paşa, Selin, Sümer, Yağız Sk. ve civarı.

  • Sebep: Yatırım Programı Çalışması

16 NİSAN 2026 İSTANBUL BEYOĞLU ELEKTRİK KESİNTİSİ

BEYOĞLU - KATİPMUSTAFA ÇELEBİ Mah. / KULOĞLU Mah.

  • Tarih: 16.04.2026 Perşembe

  • Saat: 10:00 - 18:00 - Süre: 8 saat

  • Konum: Katipmustafa Çelebi Mah., Anadolu, Bahçeli Hamam, Büyük Parmakkapı, Hasnun Galip, Küçük Parmakkapı, Mücadele Çıkmazı, Pembe Çıkmazı, Sadri Alışık, Tel, İstiklal Sk. / Kuloğlu Mah., Alyon Geçidi, Ayhan Işık, Gazeteci Erol Dernek, Gülümseyen Çıkmazı, Kocaağa, Sadri Alışık, Turnacı Başı Sk. ve civarı.

  • Sebep: Bakım Programı Çalışması

BEYOĞLU - CAMİİKEBİR Mah. / KÜÇÜK PİYALE Mah.

  • Tarih: 16.04.2026 Perşembe

  • Saat: 09:00 - 17:00 - Süre: 8 saat

  • Konum: Camiikebir Mah., Bahriye, Bayram Yeri, Bülent Demir, Dereboyu, Hakim, Kasap Zekeriya, Kasımpaşa Külhan, Kasımpaşa Medresesi, Kebapçı Şerif, Turşucu Bayram, Ziyafet Sk. / Küçük Piyale Mah., Bayram Yeri, Yolcu Sk. ve civarı.

  • Sebep: Bakım Programı Çalışması

BEYOĞLU - KEMANKEŞ KARAMUSTAFAPAŞA Mah.

  • Tarih: 16.04.2026 Perşembe

  • Saat: 10:00 - 12:00 - Süre: 2 saat

  • Konum: Kemankeş Karamustafapaşa Mah., Demirciler, Galata Şarap İskelesi, Gümrük, Hoca Tahsin, Kemankeş, Kölemen, Maliye, Mangır, Mumhane, Necatibey, Çelebiler Sk. ve civarı.

  • Sebep: Yatırım Programı Çalışması

16 NİSAN 2026 İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ELEKTRİK KESİNTİSİ

BÜYÜKÇEKMECE - PINARTEPE Mah.

  • Tarih: 16.04.2026 Perşembe

  • Saat: 09:00 - 17:00 - Süre: 8 Saat

  • Konum: AKSU 1, ALACA, AVRUPA, BEZİRGAN, FIRTINA, GEREDE, KORKMAZ, ORTANCA 3, OĞUZHAN, SEMBOL, SÜTÇÜLER, TOPHANE, TURGUT ÖZAL 1, ÜLKER 2 Sk. Ve civarı.

  • Sebep: Yatırım Programı Çalışması

BÜYÜKÇEKMECE - EKİNOBA Mah. / MİMAR SİNAN MERKEZ Mah.

  • Tarih: 16.04.2026 Perşembe

  • Saat: 09:00 - 17:00 - Süre: 8 Saat

  • Konum: AKMİNARE, BAYRAKTEPE, BEŞPARMAK, CANSU, CİVAN, FEVZİ ÇAKMAK, GÜLİSTAN 1, NURSAH, ORHAN VELİ, İMREN, ŞEBNEM Sk. / AYDİLEK, DAMAR, DAMGACI, EGE 2, GÖKMEN 1, YILDIRIM BEYAZIT, İNÖNÜ 2 Sk. Ve civarı.

  • Sebep: Bakım Programı Çalışması

BÜYÜKÇEKMECE - FATİH Mah.

  • Tarih: 16.04.2026 Perşembe

  • Saat: 09:00 - 17:00 - Süre: 8 Saat

  • Konum: BAĞLAR 2, CENGİZ TOPEL, DİLEK, KANARYA, NASRETTİN HOCA, ORTATEPE, SALKIM, UMUTREİS, YAHYA ÇAVUŞ, ZÜMRÜT, ÇANAKKALE ŞEHİTLERİ, ÜZÜM, İZMİR, ŞERBET Sk. Ve civarı.

  • Sebep: Yatırım Programı Çalışması

16 NİSAN 2026 İSTANBUL ÇEKMEKÖY ELEKTRİK KESİNTİSİ

Çekmeköy

  • Tarih: 16.04.2026 Perşembe

  • Saat: 09:30 - 18:00 - Süre: 8 saat 30 dakika

  • Konum: ÇAĞDAŞ, AKAY, ÇİÇEK, FATİH SULTAN MEHMET, ÇİL, BRONZ, SÖĞÜT, ZAMBAK, REZENE, ÖZGÜRLÜK

  • Sebep: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

16 NİSAN 2026 İSTANBUL ESENYURT ELEKTRİK KESİNTİSİ

ESENYURT - ÖRNEK Mah.

  • Tarih: 16.04.2026 Perşembe

  • Saat: 09:00 - 12:00 - Süre: 3 Saat

  • Konum: 1367., 1374., 1381., 1382., FİKRİ SÖNMEZ Sk. Ve civarı.

  • Sebep: Yatırım Programı Çalışması

ESENYURT - BALIKYOLU Mah. / SÜLEYMANİYE Mah.

  • Tarih: 16.04.2026 Perşembe

  • Saat: 08:30 - 12:30 - Süre: 4 Saat

  • Konum: 485., 486., 487., 488., 489., 500., 501., 502., 503., 504., 505., 506., 507., 508., 509., 512., 520., 521., 522., 525., 526., 527., 528., 531., 533., AMASYALILAR, OZANLAR, ŞEHİT ERCAN DOĞRUKARTAL Sk. / 725. Sk. Ve civarı.

  • Sebep: Bakım Programı Çalışması

16 NİSAN 2026 İSTANBUL EYÜPSULTAN ELEKTRİK KESİNTİSİ

EYÜPSULTAN - MİMAR SİNAN Mah.

  • Tarih: 16.04.2026 Perşembe

  • Saat: 09:00 - 16:00 - Süre: 7 Saat

  • Konum: CENDERE YOLU Sk. Ve civarı.

  • Sebep: Yatırım Programı Çalışması

EYÜPSULTAN - MİMAR SİNAN Mah. / MİTHATPAŞA Mah.

  • Tarih: 16.04.2026 Perşembe

  • Saat: 09:00 - 17:00 - Süre: 8 Saat

  • Konum: CENDERE YOLU Sk. / KEMER Sk. Ve civarı.

  • Sebep: Bakım Programı Çalışması

16 NİSAN 2026 İSTANBUL FATİH ELEKTRİK KESİNTİSİ

FATİH - MOLLA GÜRANİ Mah.

  • Tarih: 16.04.2026 Perşembe

  • Saat: 09:30 - 16:00 - Süre: 6.5 Saat

  • Konum: ADNAN MENDERES VATAN, MİR-İ ALEM, SELÇUK SULTAN CAMİİ, TOMRUKÇU Sk. Ve civarı.

  • Sebep: Yatırım Programı Çalışması

16 NİSAN 2026 İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ELEKTRİK KESİNTİSİ

GAZİOSMANPAŞA - HÜRRİYET Mah.

  • Tarih: 16.04.2026 Perşembe

  • Saat: 09:00 - 18:00 - Süre: 9 Saat

  • Konum: 500 EVLER Sk. Ve civarı.

  • Sebep: Yatırım Programı Çalışması

GAZİOSMANPAŞA - KARAYOLLARI Mah.

  • Tarih: 16.04.2026 Perşembe

  • Saat: 09:00 - 17:00 - Süre: 8 Saat

  • Konum: 570., 571., 572., 574., 576., 578., 579., 582., 584., 607., 608., 609., 609/1., 609/2., 610., 610/1., 610/2., 611. Sk. Ve civarı.

  • Sebep: Bakım Programı Çalışması

GAZİOSMANPAŞA - Hürriyet ve Şemsipaşa Mahalleleri

  • Tarih: 16.04.2026 Perşembe

  • Saat: 08:00 - 17:00 - Süre: 9 Saat

  • Konum: Hürriyet Mah., 293., 296., 297., 298., 299., 300., 301., 302., 303., 304., Başaran, Cengiz Topel, Rumeli Sk. / Şemsipaşa Mah., 19., 21., 23., 24., 27., 28., 30., 31., 32., 34., 37., 41., 43., Cengiz Topel, Şehit Ali Köse, Şehit Cengiz Karcıoğlu Sk. ve civarı.

  • Sebep: Bakım Programı Çalışması

16 NİSAN 2026 İSTANBUL GÜNGÖREN ELEKTRİK KESİNTİSİ

GÜNGÖREN - Mareşal Çakmak Mahallesi

  • Tarih: 16.04.2026 Perşembe

  • Saat: 10:00 - 14:00 - Süre: 4 Saat

  • Konum: Mareşal Çakmak Mah., Cem Sultan, Ceylan, Civelek, Mehtap, Mercan, Mızrak, Ortaç, Soğanlı, Sultan, Çimen Sk. ve civarı.

  • Sebep: Yatırım Programı Çalışması

GÜNGÖREN - Sanayi Mahallesi

  • Tarih: 16.04.2026 Perşembe

  • Saat: 09:00 - 13:00 - Süre: 4 Saat

  • Konum: Sanayi Mah., Ergenekon, Gazi Osman Paşa, Tiryaki Hasan Paşa, Çağlayan Sk. ve civarı.

  • Sebep: Yatırım Programı Çalışması

16 NİSAN 2026 İSTANBUL KADIKÖY ELEKTRİK KESİNTİSİ

Kadıköy

  • Tarih: 16.04.2026 Perşembe

  • Saat: 09:30 - 13:00 - Süre: 3 Saat 30 Dakika

  • Konum: ALİKALFA, İSKELE, ELMALIÇEŞME, KIRKAHVESİ, BEYDAĞI, KARAKOLHANE, DUATEPE, HALİTAĞA, CELAL MUHTAR, YURTTAŞ, YEŞİLAY, UZUN HAFIZ, AYRILIKÇEŞME

  • Sebep: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Kadıköy

  • Tarih: 16.04.2026 Perşembe

  • Saat: 10:00 - 12:30 - Süre: 2 Saat 30 Dakika

  • Konum: SELİN, BAĞDAT

  • Sebep: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

16 NİSAN 2026 İSTANBUL KAĞITHANE ELEKTRİK KESİNTİSİ

KAĞITHANE - Merkez ve Seyrantepe Mahalleleri

  • Tarih: 16.04.2026 Perşembe

  • Saat: 09:00 - 17:00 - Süre: 8 Saat

  • Konum: Merkez Mah., Bahçe, Mermerciler, Onaran, Onarım, Sadabad, Terzi Çıkmazı, Varna, İsmetpaşa Sk. / Seyrantepe Mah., Cendere Sk. ve civarı.

  • Sebep: Bakım Programı Çalışması

KAĞITHANE - Merkez, Seyrantepe ve Çağlayan Mahalleleri

  • Tarih: 16.04.2026 Perşembe

  • Saat: 09:00 - 17:00 - Süre: 8 Saat

  • Konum: Merkez Mah., Ayazma, Cendere, İsmetpaşa Sk. / Seyrantepe Mah., Avren Sk. / Çağlayan Mah., Agah, Aslanbey, Birol, Hicaz, Latif, Meram Sk. ve civarı.

  • Sebep: Bakım Programı Çalışması

KAĞITHANE - Ortabayır Mahallesi

  • Tarih: 16.04.2026 Perşembe

  • Saat: 09:00 - 17:00 - Süre: 8 Saat

  • Konum: Ortabayır Mah., Aba, Acar, Adatepe, Alev, Arka, Azelya, Ağaçaltı, Bacadibi, Beller, Birben, Dutluk, Erkiliç, Erler, Gazali, Gülbaş, Gürhan, Harman, Itır, Merih, Meydan, Nurdoğan, Samet, Sarıgöl, Talatpaşa, Topel, Yeni, Yücelen, Zamir, Zigana, Çakmak, Çay, Çeşmebaşı, Çeşmebaşı Çıkmazı, Çukur, Şair Çelebi Sk. ve civarı.

  • Sebep: Bakım Programı Çalışması

KAĞITHANE - Telsizler ve Çeliktepe Mahalleleri

  • Tarih: 16.04.2026 Perşembe

  • Saat: 09:00 - 17:00 - Süre: 8 Saat

  • Konum: Telsizler Mah., Birben Sk. / Çeliktepe Mah., Arayön, Aslı, Asmalı, Atilla, Aybey, Ceyhan, Dutluk, Divan, Eflak, Elçi, Estergon, Fatih Sultan Mehmet, Genç Osman, Geyik, Hisar, Kalyon, Kanca, Kiyiboyu, Koca Sinan, Koca Sinan Çıkmazı, Kuytu, Köprülü, Namık Kemal, Rifatpaşa, Sadık, Sadrazam, Sipahi Sk. ve civarı.

  • Sebep: Bakım Programı Çalışması

KAĞITHANE - Çeliktepe ve Şirintepe Mahalleleri

  • Tarih: 16.04.2026 Perşembe

  • Saat: 09:00 - 17:00 - Süre: 8 Saat

  • Konum: Çeliktepe Mah., A Yediveren, Yeniyol, Yeniçağ, Zade, Zigana, Ziyapaşa, Çanakçı, Çemenzar, Özlem, Özver, Özyurt, Üçoklar, İnce Sk. / Şirintepe Mah., Abide Sk. ve civarı.

  • Sebep: Bakım Programı Çalışması

KAĞITHANE - Merkez Mahallesi

  • Tarih: 16.04.2026 Perşembe

  • Saat: 09:30 - 17:30 - Süre: 8 Saat

  • Konum: Merkez Mah., Alan, Bahçe, Bağlar, Esentepe Sk. ve civarı.

  • Sebep: Yatırım Programı Çalışması

16 NİSAN 2026 İSTANBUL KARTAL ELEKTRİK KESİNTİSİ

Kartal

  • Tarih: 16.04.2026 Perşembe

  • Saat: 09:30 - 14:00 - Süre: 4 saat 30 dakika

  • Konum: ADEM YAVUZ, İSMETPAŞA, GÜNEŞ, HUZURTEPE, MORMENEKŞE, ŞENGÜL, HALE, MUŞTU, HÜDAVERDİ, ATMACA

  • Sebep: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Kartal

  • Tarih: 16.04.2026 Perşembe

  • Saat: 14:00 - 16:00 - Süre: 2 saat

  • Konum: AVUKATLAR, MİHRABAT, YAKACIK, ÇOBANYILDIZI, AYAZ, YABANGÜLÜ, ANKARA, PIRLANTA, MEŞELİ AYAZMA

  • Sebep: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

16 NİSAN 2026 İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ELEKTRİK KESİNTİSİ

KÜÇÜKÇEKMECE - Atakent Mahallesi

  • Tarih: 16.04.2026 Perşembe

  • Saat: 09:00 - 18:00 - Süre: 9 Saat

  • Konum: Atakent Mah., 213., 223. 1. İkitelli Sk. ve civarı.

  • Sebep: Bakım Programı Çalışması

KÜÇÜKÇEKMECE - YENİ MAHALLE Mah.

  • Tarih: 16.04.2026 Perşembe

  • Saat: 09:00 - 13:00 - Süre: 4 saat

  • Konum: Yeni Mahalle, 2509., 3.ÜLKÜ, 4.PINAR Sk. ve civarı.

  • Sebep: Yatırım Programı Çalışması

16 NİSAN 2026 İSTANBUL MALTEPE ELEKTRİK KESİNTİSİ

Maltepe

  • Tarih: 16.04.2026 Perşembe

  • Saat: 10:00 - 18:00 - Süre: 8 Saat

  • Konum: BÜYÜK TUR YOLU, ADALET, VEFA, ADALILAR, GÜN IŞIĞI, KADİR ÇAVUŞ, RIFKI TONGSİR, HATBOYU YOLU, ALİ RIZA ÇEVİK, SALKIM, ANNELER

  • Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları

Maltepe

  • Tarih: 16.04.2026 Perşembe

  • Saat: 12:00 - 13:00 - Süre: 1 Saat

  • Konum: SARMAŞIKLI

  • Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları

16 NİSAN 2026 İSTANBUL PENDİK ELEKTRİK KESİNTİSİ

Pendik - Meşe, Semerkant, Salih, Uhut, Nazlıçeşme

  • Tarih: 16.04.2026 Perşembe

  • Saat: 10:00 - 17:00 - Süre: 7 Saat

  • Konum: Meşe, Semerkant, Salih, Uhut, Nazlıçeşme sokakları

  • Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları

16 NİSAN 2026 İSTANBUL SANCAKTEPE ELEKTRİK KESİNTİSİ

Sancaktepe - Çataltepe, Trabzon

  • Tarih: 16.04.2026 Perşembe

  • Saat: 09:30 - 14:30 - Süre: 5 saat

  • Konum: ÇATALTEPE, TRABZON

  • Sebep: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

16 NİSAN 2026 İSTANBUL SARIYER ELEKTRİK KESİNTİSİ

SARIYER - AYAZAĞA Mah.

  • Tarih: 16.04.2026 Perşembe

  • Saat: 09:00 - 17:00 - Süre: 8 saat

  • Konum: Ayazağa Mah., 121., DEREBOYU 1, KEMERBURGAZ, ÇAKIRLAR Sk. ve civarı.

  • Sebep: Bakım Programı Çalışması

SARIYER - CUMHURİYET Mah.

  • Tarih: 16.04.2026 Perşembe

  • Saat: 09:30 - 17:30 - Süre: 8 saat

  • Konum: Cumhuriyet Mah., AKSU YOKUŞU, ARABA YOLU, DALGIÇ, FAHRETTİN ASLAN OKULU, MURAT SİTESİ, OKUL, TABYA Sk. ve civarı.

  • Sebep: Yatırım Programı Çalışması

SARIYER - MADEN Mah.

  • Tarih: 16.04.2026 Perşembe

  • Saat: 09:00 - 17:00 - Süre: 8 saat

  • Konum: Maden Mah., BERRAK ÇIKMAZI, BOĞAZHİSAR, BOĞAZİÇİ, BURCU, DESEN, FİGEN, FİRUZAN, FİRUZE, GÜZİN, KEHRİBAR, KIYMET ÇIKMAZI, MADALYON, SELVİ, SILA, TEPE ÜSTÜ BAYIR, ULUDAĞ, VAKIF, YAZGÜLÜ, YUNUS EMRE, YUNUS EMRE 2, ZUHAL, ZÜLAL Sk., BAĞLAR, BAŞAK, ITIR, SARIKAYA, ÖBEK, ŞEHİT MEHMET ALİ GÜR, ŞİFA YOLU ÜSTÜ Sk. ve civarı.

  • Sebep: Bakım Programı Çalışması

16 NİSAN 2026 İSTANBUL SİLİVRİ ELEKTRİK KESİNTİSİ

SİLİVRİ - BALABAN Mah. ve MİMAR SİNAN Mah.

  • Tarih: 16.04.2026 Perşembe

  • Saat: 09:00 - 17:00 - Süre: 8 saat

  • Konum: Balaban Mah., AKÇAKENT, ATASÖZÜ, AĞRI DAĞI, BÖĞÜRTLEN, IĞDIR, KALEKAPI, KALİTE, MUTLUGÜL, MUZAFFER, SPOR, ULUDAĞ, URAL, VARIŞ, YORULMAZ, YUSUF, ZİYAFET, ÖMER SEYFETTİN, ÜZÜMBAĞI, ŞAMDAN Sk. / Mimar Sinan Mah., DAMLA Sk. ve civarı.

  • Sebep: Yatırım Programı Çalışması

16 NİSAN 2026 İSTANBUL SULTANGAZİ ELEKTRİK KESİNTİSİ

SULTANGAZİ - UĞUR MUMCU Mah.

  • Tarih: 16.04.2026 Perşembe

  • Saat: 09:00 - 17:00 - Süre: 8 saat

  • Konum: Uğur Mumcu Mah., MUHSİN YAZICIOĞLU, N Sk. ve civarı.

  • Sebep: Yatırım Programı Çalışması

SULTANGAZİ - ESENTEPE Mah. ve UĞUR MUMCU Mah.

  • Tarih: 16.04.2026 Perşembe

  • Saat: 09:00 - 18:00 - Süre: 9 saat

  • Konum: Esentepe Mah., 2364/1., 2364/3., 2382., 2386/3., 2390/1., 2390/3., 2391/1., 2391/2., 2392., 2393., 2422., 2423., 2424., 2424/1., 2425., 2425/3. Sk. / Uğur Mumcu Mah., 2364. Sk. ve civarı.

  • Sebep: Yatırım Programı Çalışması

SULTANGAZİ - SULTANÇİFTLİĞİ Mah.

  • Tarih: 16.04.2026 Perşembe

  • Saat: 08:00 - 17:00 - Süre: 9 Saat

  • Konum: Sultançiftliği Mah., 166. Sk. Ve civarı.

  • Sebep: Bakım Programı Çalışması

16 NİSAN 2026 İSTANBUL ŞİŞLİ ELEKTRİK KESİNTİSİ

ŞİŞLİ - ERGENEKON Mah. / HALASKARGAZİ Mah.

  • Tarih: 16.04.2026 Perşembe

  • Saat: 09:00 - 17:00 - Süre: 8 Saat

  • Konum: Ergenekon Mah., Papa Roncalli Sk. / Halaskargazi Mah., Bahtiyar, Halaskargazi, Itır, Kuyumcu İrfan, Rumeli, Süleyman Nazif, Zafer, Şafak Sk. Ve civarı.

  • Sebep: Bakım Programı Çalışması

16 NİSAN 2026 İSTANBUL TUZLA ELEKTRİK KESİNTİSİ

Tuzla

  • Tarih: 16.04.2026 Perşembe

  • Saat: 09:30 - 13:30 - Süre: 4 Saat

  • Konum: Halime Çavuş, Elmalık, Uzun Kavak, Taybe, Tepeören Yolu, Yeşil Kır, Şeyh Şamil, Kibar, Vakar, Turnalı, Şampiyon, Göknur, Ehemmiyet

  • Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları

Tuzla

  • Tarih: 16.04.2026 Perşembe

  • Saat: 09:30 - 14:00 - Süre: 4 Saat 30 Dakika

  • Konum: Dinçel, Tersane, Güncel, Köşe, Evren, Yurdagül, Dr. Sadık Ahmet, Yavuz, Hudut, Hızır Reis, Şehit Kanber Kütük, Gülle, 100. Yıl

  • Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları

16 NİSAN 2026 İSTANBUL ÜMRANİYE ELEKTRİK KESİNTİSİ

ÜMRANİYE

  • Tarih: 16.04.2026 Perşembe

  • Saat: 09:30 - 13:30 - Süre: 4 saat

  • Konum: AKÇAKOCA

  • Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları

ÜMRANİYE

  • Tarih: 16.04.2026 Perşembe

  • Saat: 09:30 - 13:00 - Süre: 3.5 saat

  • Konum: DİLEKTAŞI, KARATELLİ

  • Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları

ÜMRANİYE

  • Tarih: 16.04.2026 Perşembe

  • Saat: 09:30 - 13:30 - Süre: 4 saat

  • Konum: DİLEKTAŞI, ADALI ÇIKMAZI

  • Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları

ÜMRANİYE

  • Tarih: 16.04.2026 Perşembe

  • Saat: 10:00 - 18:00 - Süre: 8 saat

  • Konum: HOCA NASRETTİN, MUHTEREM

  • Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları

ÜMRANİYE

  • Tarih: 16.04.2026 Perşembe

  • Saat: 10:30 - 17:30 - Süre: 7 saat

  • Konum: MUTİ, VATANSEVER, NECİP FAZIL, MİNE, MEST, CENGİZHAN, RANA, EMRE, ASLI, ÇAVUŞOĞLU, KEREM

  • Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları

16 NİSAN 2026 İSTANBUL ZEYTİNBURNU ELEKTRİK KESİNTİSİ

ZEYTİNBURNU - SÜMER Mah.

  • Tarih: 16.04.2026 Perşembe

  • Saat: 12:00 - 16:00 - Süre: 4 Saat

  • Konum: Sümer Mah., Prof. Dr. Turan Güneş Sk. Ve civarı.

  • Sebep: Bakım Programı Çalışması

16 NİSAN 2026 İSTANBUL ADALAR ELEKTRİK KESİNTİSİ

16 Nisan 2026 tarihinde İstanbul’un Adalar ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamaktadır.

16 NİSAN 2026 İSTANBUL ARNAVUTKÖY ELEKTRİK KESİNTİSİ

16 Nisan 2026 tarihinde İstanbul’un Arnavutköy ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamaktadır.

16 NİSAN 2026 İSTANBUL ATAŞEHİR ELEKTRİK KESİNTİSİ

16 Nisan 2026 tarihinde İstanbul’un Ataşehir ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamaktadır.

16 NİSAN 2026 İSTANBUL BAĞCILAR ELEKTRİK KESİNTİSİ

16 Nisan 2026 tarihinde İstanbul’un Bağcılar ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamaktadır.

16 NİSAN 2026 İSTANBUL BAKIRKÖY ELEKTRİK KESİNTİSİ

16 Nisan 2026 tarihinde İstanbul’un Bakırköy ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamaktadır.

16 NİSAN 2026 İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ELEKTRİK KESİNTİSİ

16 Nisan 2026 tarihinde İstanbul’un Başakşehir ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamaktadır.

16 NİSAN 2026 İSTANBUL ÇATALCA ELEKTRİK KESİNTİSİ

16 Nisan 2026 tarihinde İstanbul’un Çatalca ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamaktadır.

16 NİSAN 2026 İSTANBUL ESENLER ELEKTRİK KESİNTİSİ

16 Nisan 2026 tarihinde İstanbul’un Esenler ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamaktadır.

16 NİSAN 2026 İSTANBUL SULTANBEYLİ ELEKTRİK KESİNTİSİ

16 Nisan 2026 tarihinde İstanbul’un Sultanbeyli ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamaktadır.

16 NİSAN 2026 İSTANBUL ŞİLE ELEKTRİK KESİNTİSİ

16 Nisan 2026 tarihinde İstanbul’un Şile ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamaktadır.

16 NİSAN 2026 İSTANBUL ÜSKÜDAR ELEKTRİK KESİNTİSİ

16 Nisan 2026 tarihinde İstanbul’un Üsküdar ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamaktadır.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

