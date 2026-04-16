İstanbul’da elektrik kesintisi dalgası: 28 ilçe etkilenecek
16 NİSAN 2026 İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİLERİ
16 Nisan 2026 Perşembe günü İstanbul’un 28 ilçesinde elektrik kesintisi gerçekleşecek. İşte bugün İstanbul’da elektrik kesintisi yaşayacak ilçeler…
16 NİSAN 2026 İSTANBUL AVCILAR ELEKTRİK KESİNTİSİ
AVCILAR - YEŞİLKENT Mah.
Tarih: 16.04.2026 Perşembe
Saat: 09:00 - 17:00 - Süre: 8 Saat
Konum: AHMET ARİF, AMASYALILAR, ATATÜRK, BİRLİK, G-103, G-104, G-114, G-115, G-116, G-117, G-118, G-119, G-123, G-127, G-128, G-132, G-133, G-171, G-172, G-173, G-179, G-180, G-180/1, G-180/2, G-181, G-182, G-183, G-185, G-187, G-202, G-209 Sk. Ve civarı.
Sebep: Bakım Programı Çalışması
AVCILAR - YEŞİLKENT Mah.
Tarih: 16.04.2026 Perşembe
Saat: 09:00 - 17:00 - Süre: 8 Saat
Konum: G-406, G-411, G-527, G-529, G-530, G-531, G-550, G-551, G-559, G-571, G-59, G-597, G-67, G-790, G-81, G-82, G-87, G-88, G-90, G-91, G-92, G-93, G-94, G-95, UĞUR MUMCU Sk. Ve civarı.
Sebep: Bakım Programı Çalışması
AVCILAR - YEŞİLKENT Mah.
Tarih: 16.04.2026 Perşembe
Saat: 12:30 - 17:30 - Süre: 5 Saat
Konum: ATATÜRK, ATİLLA İLHAN, FATİH1, G-116, G-126, G-147, G-148, G-149, G-150, G-151, G-152, G-153, G-154, G-155, G-573, G-574, G-602, G-604, G-605, G-606, G-607, G-612, G-613, G-614, G-616, Ve civarı.
Sebep: Bakım Programı Çalışması
AVCILAR - YEŞİLKENT Mah.
Tarih: 16.04.2026 Perşembe
Saat: 12:30 - 17:30 - Süre: 5 Saat
Konum: G-618, G-619, G-620, G-621, G-623, G-624, G-625, G-626, G-627, G-628, G-630, G-631, G-632, G-633, G-634, G-638, G-653, G-654, G-655, G-656, G-659, G-772, G-802, G-803, G-835, G-919, G-939 Sk. Ve civarı.
Sebep: Bakım Programı Çalışması
AVCILAR - YEŞİLKENT Mah.
Tarih: 16.04.2026 Perşembe
Saat: 08:30 - 12:30 - Süre: 4 Saat
Konum: AHMET ARİF, AMASYALILAR, ATATÜRK, ATİLLA İLHAN, BİRLİK, FATİH1, G-100, G-165, G-181, G-184, G-186, G-194, G-213, G-214, G-520, G-522, G-556, G-557, G-558, G-559, G-560, G-564 Sk. Ve civarı.
Sebep: Bakım Programı Çalışması
AVCILAR - YEŞİLKENT Mah.
Tarih: 16.04.2026 Perşembe
Saat: 08:30 - 12:30 - Süre: 4 Saat
Konum: G-566, G-566/1, G-567, G-584, G-585, G-587, G-629, G-634, G-635, G-636, G-637, G-638, G-639, G-640, G-641, G-642, G-643, G-644, G-645, G-646, G-657, G-69, G-70, G-71, G-72, G-74, G-75, G-77, G-798, G-801, G-802, G-861, GAZİ, OZANLAR Sk. Ve civarı.
Sebep: Bakım Programı Çalışması
16 NİSAN 2026 İSTANBUL BAHÇELİEVLER ELEKTRİK KESİNTİSİ
BAHÇELİEVLER - FEVZİ ÇAKMAK Mah. / HÜRRİYET Mah.
Tarih: 16.04.2026 Perşembe
Saat: 09:05 - 17:00 - Süre: 7 Saat 55 Dakika
Konum: FATİH, GÜLİBRİŞİM, GÜVERCİN, KANARYA 1, KELEBEK, LALE, MARTI, ORKİDE 3, UMMAN, YAKUT Sk. (Fevzi Çakmak), DUMLUPINAR 1, PALANDÖKEN Sk. (Hürriyet) Ve civarı.
Sebep: Bakım Programı Çalışması
BAHÇELİEVLER - YENİBOSNA MERKEZ Mah. / ÇOBANÇEŞME Mah.
Tarih: 16.04.2026 Perşembe
Saat: 09:05 - 17:00 - Süre: 7 Saat 55 Dakika
Konum: 1. KÖKSAL, 2. KÖKSAL, FATİH, GÜL ÇIKMAZI, KÖKSAL, MUŞTU, REYHAN 1, YILDIRIM BEYAZIT Sk. (Yenibosna), AHMET HAŞİM 1, AKARSU, BOZKURT, MİHRİBAN, NUR, OĞUL, POSTACI AYHAN, REYHAN 1, YILDIZ 3 Sk. (Çobançeşme) Ve civarı.
Sebep: Bakım Programı Çalışması
BAHÇELİEVLER - YENİBOSNA MERKEZ Mah. / ÇOBANÇEŞME Mah.
Tarih: 16.04.2026 Perşembe
Saat: 09:00 - 17:00 - Süre: 8 Saat
Konum: ATA 1, AVCI, BAŞAĞA, ERCİYES 1, GELGEÇ ÇIKMAZI, HUZUR, KAYA 1, KAYALIK, KONUŞUK, KÖKSAL, MERYEM ANA, MOLLA HÜSEYİN, MUŞTU, MİTHATPAŞA, SANAYİ, SINIRLI, SUATBEY, YILDIRIM 2, YILDIRIM BEYAZIT, ZAFER 2, ÇAKAR, ÇİĞ, ŞEHİT GÜROL ALPAGO Sk. (Yenibosna), DESTEK, MELTEM 1, MİTHATPAŞA, SINIRLI Sk. (Çobançeşme) Ve civarı.
Sebep: Bakım Programı Çalışması
BAHÇELİEVLER - YENİBOSNA MERKEZ Mah.
Tarih: 16.04.2026 Perşembe
Saat: 09:00 - 17:00 - Süre: 8 saat
Konum: ATATÜRK, BURHANBEY, BİLLUR 2, GAMZE, GÜNEŞLİ YOLU, KARDELEN, KAYALAR, KILIÇ 1, KUŞ, KÖYCEĞİZ, KÖYCEĞİZ ÇIKMAZI, MÜNİR NURETTİN SELÇUK, TANYERİ, YASEMİN 1, YUSUFAĞA, ÜZEYİRAĞA, ŞEHİT SELİM AYAYDIN Sk. Ve civarı.
Sebep: Bakım Programı Çalışması
BAHÇELİEVLER - BAHÇELİEVLER Mah. / SİYAVUŞPAŞA Mah.
Tarih: 16.04.2026 Perşembe
Saat: 09:00 - 17:00 - Süre: 8 saat
Konum: ADNAN KAHVECİ, ESKİ LONDRA ASFALTI, FEVZİ ÇAKMAK, KARANFİL 1, MAHMUT ARDIÇ, ÇAMLIK Sk. / 1. ASMALI, ADNAN KAHVECİ, FULYA, GÜL, KAVAKLI, KAVAKLIK, LALE 2, MİMOZA, MİNE, ORKİDE 2, SİYAVUŞPAŞA, ULUBATLI HASAN, ÇAMLIK, ÇİLİNGİR, ŞAKAYIK Sk. Ve civarı.
Sebep: Bakım Programı Çalışması
BAHÇELİEVLER - CUMHURİYET Mah.
Tarih: 16.04.2026 Perşembe
Saat: 10:00 - 14:00 - Süre: 4 saat
Konum: BURÇAK, CEYLAN, KAYA 3, MOLLA, SÖNMEZ Sk. Ve civarı.
Sebep: Yatırım Programı Çalışması
BAHÇELİEVLER - ŞİRİNEVLER Mah.
Tarih: 16.04.2026 Perşembe
Saat: 09:00 - 17:00 - Süre: 8 saat
Konum: AK, BAHADIR 1, CAMİ 1, FERHAT 1, KAZIM KARABEKİR, KERİMÇAVUŞ, MAHMUTBEY 14., MAHMUTBEY 15., MAHMUTBEY 16., MAHMUTBEY 17., MAHMUTBEY 18., TAŞKALE, ÇİĞDEM 1, ÇİĞDEM ÇIKMAZI, ŞEREF Sk. Ve civarı.
Sebep: Yatırım Programı Çalışması
BAHÇELİEVLER - ŞİRİNEVLER Mah.
Tarih: 16.04.2026 Perşembe
Saat: 09:00 - 17:00 - Süre: 8 saat
Konum: KAZIM KARABEKİR Sk. Ve civarı.
Sebep: Yatırım Programı Çalışması
BAHÇELİEVLER - SİYAVUŞPAŞA Mah.
Tarih: 16.04.2026 Perşembe
Saat: 08:00 - 12:00 - Süre: 4 saat
Konum: AKIN 1, ATİLLA, DERYA 2, EMEK, IHLAMUR, KESTANE, KİRAZLI, MARMARA 2, MUSTAFA KEMALPAŞA, NARLI, NEHİR, SARMAŞIK, YUNUS, ÇAM, ÇAVUŞPAŞA KÖPRÜYOLU, ÇİMEN 1 Sk. Ve civarı.
Sebep: Yatırım Programı Çalışması
BAHÇELİEVLER - SİYAVUŞPAŞA Mah.
Tarih: 16.04.2026 Perşembe
Saat: 09:00 - 17:00 - Süre: 8 saat
Konum: 2. ASMALI, ALKAN, BARBAROS 1., BARBAROS 2., BARBAROS 3., GÜMÜŞ 1, KAVAKLI, KAVAKLIK, YASEMİN, ÇİLEK, ŞAKAYIK Sk. Ve civarı.
Sebep: Bakım Programı Çalışması
16 NİSAN 2026 İSTANBUL BAYRAMPAŞA ELEKTRİK KESİNTİSİ
BAYRAMPAŞA - VATAN Mah.
Tarih: 16.04.2026 Perşembe
Saat: 08:00 - 15:00 - Süre: 7 saat
Konum: ATEŞ, BARUT, ESENLER Sk. Ve civarı.
Sebep: Yatırım Programı Çalışması
BAYRAMPAŞA - YILDIRIM Mah.
Tarih: 16.04.2026 Perşembe
Saat: 08:00 - 15:00 - Süre: 7 saat
Konum: ALİ FUAT BAŞGİL, BAŞAK, KÜÇÜKADA, MİLLET, PİRİ REİS Sk. Ve civarı.
Sebep: Yatırım Programı Çalışması
16 NİSAN 2026 İSTANBUL BEŞİKTAŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ
BEŞİKTAŞ - DİKİLİTAŞ Mah.
Tarih: 16.04.2026 Perşembe
Saat: 09:00 - 17:00 - Süre: 8 saat
Konum: Dikilitaş Mah. ve civarı.
Sebep: Bakım Programı Çalışması
BEŞİKTAŞ - MECİDİYE Mah.
Tarih: 16.04.2026 Perşembe
Saat: 10:00 - 15:00 - Süre: 5 saat
Konum: Mecidiye Mah., Cibinlik, Kilercibaşı, Nar, Çevirmeci Sk. ve civarı.
Sebep: Yatırım Programı Çalışması
16 NİSAN 2026 İSTANBUL BEYKOZ ELEKTRİK KESİNTİSİ
Beykoz
Tarih: 16.04.2026 (Perşembe)
Saat: 09:30 - 13:30 - Süre: 4 Saat
Konum: ÇELİK, DR. ÖMER BESİM PAŞA, KİVİ ÇIKMAZI
Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
Beykoz
Tarih: 16.04.2026 (Perşembe)
Saat: 09:30 - 15:30 - Süre: 6 Saat
Konum: ALİ SAMİ YEN, YAKAMOZ, YAPRAK, FANİ ÇIKMAZI, RİVA, YARGI, MARAŞAL MUSTAFA KEMAL, ÇARKIFELEK ÇIKMAZI
Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
Beykoz
Tarih: 16.04.2026 (Perşembe)
Saat: 14:30 - 15:30 - Süre: 1 Saat
Konum: KARACALAR, ŞAFAK, ORMAN
Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
16 NİSAN 2026 İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ELEKTRİK KESİNTİSİ
BEYLİKDÜZÜ - YAKUPLU Mah.
Tarih: 16.04.2026 Perşembe
Saat: 09:00 - 17:00 - Süre: 8 saat
Konum: Yakuplu Mah., 10., 12., 14., 16., 17., 18., 19., 21., 23., 24., 26., 28., 30., 34., 36., 46., 50., 54., 56., 62., 8., Barbaros, Fatih Sultan Mehmet, Hürriyet, Mareşal Fevzi Çakmak, Selanik, Özal Sk. ve civarı.
Sebep: Bakım Programı Çalışması
BEYLİKDÜZÜ - ADNAN KAHVECİ Mah.
Tarih: 16.04.2026 Perşembe
Saat: 09:00 - 17:00 - Süre: 8 saat
Konum: Adnan Kahveci Mah., Armutlu, Avrupa, Belgin, Canan, Gönül, Gümüşsuyu, Hidayet, Kazım Karabekir, Paşazade, Reşit Paşa, Selin, Sümer, Yağız Sk. ve civarı.
Sebep: Yatırım Programı Çalışması
16 NİSAN 2026 İSTANBUL BEYOĞLU ELEKTRİK KESİNTİSİ
BEYOĞLU - KATİPMUSTAFA ÇELEBİ Mah. / KULOĞLU Mah.
Tarih: 16.04.2026 Perşembe
Saat: 10:00 - 18:00 - Süre: 8 saat
Konum: Katipmustafa Çelebi Mah., Anadolu, Bahçeli Hamam, Büyük Parmakkapı, Hasnun Galip, Küçük Parmakkapı, Mücadele Çıkmazı, Pembe Çıkmazı, Sadri Alışık, Tel, İstiklal Sk. / Kuloğlu Mah., Alyon Geçidi, Ayhan Işık, Gazeteci Erol Dernek, Gülümseyen Çıkmazı, Kocaağa, Sadri Alışık, Turnacı Başı Sk. ve civarı.
Sebep: Bakım Programı Çalışması
BEYOĞLU - CAMİİKEBİR Mah. / KÜÇÜK PİYALE Mah.
Tarih: 16.04.2026 Perşembe
Saat: 09:00 - 17:00 - Süre: 8 saat
Konum: Camiikebir Mah., Bahriye, Bayram Yeri, Bülent Demir, Dereboyu, Hakim, Kasap Zekeriya, Kasımpaşa Külhan, Kasımpaşa Medresesi, Kebapçı Şerif, Turşucu Bayram, Ziyafet Sk. / Küçük Piyale Mah., Bayram Yeri, Yolcu Sk. ve civarı.
Sebep: Bakım Programı Çalışması
BEYOĞLU - KEMANKEŞ KARAMUSTAFAPAŞA Mah.
Tarih: 16.04.2026 Perşembe
Saat: 10:00 - 12:00 - Süre: 2 saat
Konum: Kemankeş Karamustafapaşa Mah., Demirciler, Galata Şarap İskelesi, Gümrük, Hoca Tahsin, Kemankeş, Kölemen, Maliye, Mangır, Mumhane, Necatibey, Çelebiler Sk. ve civarı.
Sebep: Yatırım Programı Çalışması
16 NİSAN 2026 İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ELEKTRİK KESİNTİSİ
BÜYÜKÇEKMECE - PINARTEPE Mah.
Tarih: 16.04.2026 Perşembe
Saat: 09:00 - 17:00 - Süre: 8 Saat
Konum: AKSU 1, ALACA, AVRUPA, BEZİRGAN, FIRTINA, GEREDE, KORKMAZ, ORTANCA 3, OĞUZHAN, SEMBOL, SÜTÇÜLER, TOPHANE, TURGUT ÖZAL 1, ÜLKER 2 Sk. Ve civarı.
Sebep: Yatırım Programı Çalışması
BÜYÜKÇEKMECE - EKİNOBA Mah. / MİMAR SİNAN MERKEZ Mah.
Tarih: 16.04.2026 Perşembe
Saat: 09:00 - 17:00 - Süre: 8 Saat
Konum: AKMİNARE, BAYRAKTEPE, BEŞPARMAK, CANSU, CİVAN, FEVZİ ÇAKMAK, GÜLİSTAN 1, NURSAH, ORHAN VELİ, İMREN, ŞEBNEM Sk. / AYDİLEK, DAMAR, DAMGACI, EGE 2, GÖKMEN 1, YILDIRIM BEYAZIT, İNÖNÜ 2 Sk. Ve civarı.
Sebep: Bakım Programı Çalışması
BÜYÜKÇEKMECE - FATİH Mah.
Tarih: 16.04.2026 Perşembe
Saat: 09:00 - 17:00 - Süre: 8 Saat
Konum: BAĞLAR 2, CENGİZ TOPEL, DİLEK, KANARYA, NASRETTİN HOCA, ORTATEPE, SALKIM, UMUTREİS, YAHYA ÇAVUŞ, ZÜMRÜT, ÇANAKKALE ŞEHİTLERİ, ÜZÜM, İZMİR, ŞERBET Sk. Ve civarı.
Sebep: Yatırım Programı Çalışması
16 NİSAN 2026 İSTANBUL ÇEKMEKÖY ELEKTRİK KESİNTİSİ
Çekmeköy
Tarih: 16.04.2026 Perşembe
Saat: 09:30 - 18:00 - Süre: 8 saat 30 dakika
Konum: ÇAĞDAŞ, AKAY, ÇİÇEK, FATİH SULTAN MEHMET, ÇİL, BRONZ, SÖĞÜT, ZAMBAK, REZENE, ÖZGÜRLÜK
Sebep: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
16 NİSAN 2026 İSTANBUL ESENYURT ELEKTRİK KESİNTİSİ
ESENYURT - ÖRNEK Mah.
Tarih: 16.04.2026 Perşembe
Saat: 09:00 - 12:00 - Süre: 3 Saat
Konum: 1367., 1374., 1381., 1382., FİKRİ SÖNMEZ Sk. Ve civarı.
Sebep: Yatırım Programı Çalışması
ESENYURT - BALIKYOLU Mah. / SÜLEYMANİYE Mah.
Tarih: 16.04.2026 Perşembe
Saat: 08:30 - 12:30 - Süre: 4 Saat
Konum: 485., 486., 487., 488., 489., 500., 501., 502., 503., 504., 505., 506., 507., 508., 509., 512., 520., 521., 522., 525., 526., 527., 528., 531., 533., AMASYALILAR, OZANLAR, ŞEHİT ERCAN DOĞRUKARTAL Sk. / 725. Sk. Ve civarı.
Sebep: Bakım Programı Çalışması
16 NİSAN 2026 İSTANBUL EYÜPSULTAN ELEKTRİK KESİNTİSİ
EYÜPSULTAN - MİMAR SİNAN Mah.
Tarih: 16.04.2026 Perşembe
Saat: 09:00 - 16:00 - Süre: 7 Saat
Konum: CENDERE YOLU Sk. Ve civarı.
Sebep: Yatırım Programı Çalışması
EYÜPSULTAN - MİMAR SİNAN Mah. / MİTHATPAŞA Mah.
Tarih: 16.04.2026 Perşembe
Saat: 09:00 - 17:00 - Süre: 8 Saat
Konum: CENDERE YOLU Sk. / KEMER Sk. Ve civarı.
Sebep: Bakım Programı Çalışması
16 NİSAN 2026 İSTANBUL FATİH ELEKTRİK KESİNTİSİ
FATİH - MOLLA GÜRANİ Mah.
Tarih: 16.04.2026 Perşembe
Saat: 09:30 - 16:00 - Süre: 6.5 Saat
Konum: ADNAN MENDERES VATAN, MİR-İ ALEM, SELÇUK SULTAN CAMİİ, TOMRUKÇU Sk. Ve civarı.
Sebep: Yatırım Programı Çalışması
16 NİSAN 2026 İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ELEKTRİK KESİNTİSİ
GAZİOSMANPAŞA - HÜRRİYET Mah.
Tarih: 16.04.2026 Perşembe
Saat: 09:00 - 18:00 - Süre: 9 Saat
Konum: 500 EVLER Sk. Ve civarı.
Sebep: Yatırım Programı Çalışması
GAZİOSMANPAŞA - KARAYOLLARI Mah.
Tarih: 16.04.2026 Perşembe
Saat: 09:00 - 17:00 - Süre: 8 Saat
Konum: 570., 571., 572., 574., 576., 578., 579., 582., 584., 607., 608., 609., 609/1., 609/2., 610., 610/1., 610/2., 611. Sk. Ve civarı.
Sebep: Bakım Programı Çalışması
GAZİOSMANPAŞA - Hürriyet ve Şemsipaşa Mahalleleri
Tarih: 16.04.2026 Perşembe
Saat: 08:00 - 17:00 - Süre: 9 Saat
Konum: Hürriyet Mah., 293., 296., 297., 298., 299., 300., 301., 302., 303., 304., Başaran, Cengiz Topel, Rumeli Sk. / Şemsipaşa Mah., 19., 21., 23., 24., 27., 28., 30., 31., 32., 34., 37., 41., 43., Cengiz Topel, Şehit Ali Köse, Şehit Cengiz Karcıoğlu Sk. ve civarı.
Sebep: Bakım Programı Çalışması
16 NİSAN 2026 İSTANBUL GÜNGÖREN ELEKTRİK KESİNTİSİ
GÜNGÖREN - Mareşal Çakmak Mahallesi
Tarih: 16.04.2026 Perşembe
Saat: 10:00 - 14:00 - Süre: 4 Saat
Konum: Mareşal Çakmak Mah., Cem Sultan, Ceylan, Civelek, Mehtap, Mercan, Mızrak, Ortaç, Soğanlı, Sultan, Çimen Sk. ve civarı.
Sebep: Yatırım Programı Çalışması
GÜNGÖREN - Sanayi Mahallesi
Tarih: 16.04.2026 Perşembe
Saat: 09:00 - 13:00 - Süre: 4 Saat
Konum: Sanayi Mah., Ergenekon, Gazi Osman Paşa, Tiryaki Hasan Paşa, Çağlayan Sk. ve civarı.
Sebep: Yatırım Programı Çalışması
16 NİSAN 2026 İSTANBUL KADIKÖY ELEKTRİK KESİNTİSİ
Kadıköy
Tarih: 16.04.2026 Perşembe
Saat: 09:30 - 13:00 - Süre: 3 Saat 30 Dakika
Konum: ALİKALFA, İSKELE, ELMALIÇEŞME, KIRKAHVESİ, BEYDAĞI, KARAKOLHANE, DUATEPE, HALİTAĞA, CELAL MUHTAR, YURTTAŞ, YEŞİLAY, UZUN HAFIZ, AYRILIKÇEŞME
Sebep: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Kadıköy
Tarih: 16.04.2026 Perşembe
Saat: 10:00 - 12:30 - Süre: 2 Saat 30 Dakika
Konum: SELİN, BAĞDAT
Sebep: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
16 NİSAN 2026 İSTANBUL KAĞITHANE ELEKTRİK KESİNTİSİ
KAĞITHANE - Merkez ve Seyrantepe Mahalleleri
Tarih: 16.04.2026 Perşembe
Saat: 09:00 - 17:00 - Süre: 8 Saat
Konum: Merkez Mah., Bahçe, Mermerciler, Onaran, Onarım, Sadabad, Terzi Çıkmazı, Varna, İsmetpaşa Sk. / Seyrantepe Mah., Cendere Sk. ve civarı.
Sebep: Bakım Programı Çalışması
KAĞITHANE - Merkez, Seyrantepe ve Çağlayan Mahalleleri
Tarih: 16.04.2026 Perşembe
Saat: 09:00 - 17:00 - Süre: 8 Saat
Konum: Merkez Mah., Ayazma, Cendere, İsmetpaşa Sk. / Seyrantepe Mah., Avren Sk. / Çağlayan Mah., Agah, Aslanbey, Birol, Hicaz, Latif, Meram Sk. ve civarı.
Sebep: Bakım Programı Çalışması
KAĞITHANE - Ortabayır Mahallesi
Tarih: 16.04.2026 Perşembe
Saat: 09:00 - 17:00 - Süre: 8 Saat
Konum: Ortabayır Mah., Aba, Acar, Adatepe, Alev, Arka, Azelya, Ağaçaltı, Bacadibi, Beller, Birben, Dutluk, Erkiliç, Erler, Gazali, Gülbaş, Gürhan, Harman, Itır, Merih, Meydan, Nurdoğan, Samet, Sarıgöl, Talatpaşa, Topel, Yeni, Yücelen, Zamir, Zigana, Çakmak, Çay, Çeşmebaşı, Çeşmebaşı Çıkmazı, Çukur, Şair Çelebi Sk. ve civarı.
Sebep: Bakım Programı Çalışması
KAĞITHANE - Telsizler ve Çeliktepe Mahalleleri
Tarih: 16.04.2026 Perşembe
Saat: 09:00 - 17:00 - Süre: 8 Saat
Konum: Telsizler Mah., Birben Sk. / Çeliktepe Mah., Arayön, Aslı, Asmalı, Atilla, Aybey, Ceyhan, Dutluk, Divan, Eflak, Elçi, Estergon, Fatih Sultan Mehmet, Genç Osman, Geyik, Hisar, Kalyon, Kanca, Kiyiboyu, Koca Sinan, Koca Sinan Çıkmazı, Kuytu, Köprülü, Namık Kemal, Rifatpaşa, Sadık, Sadrazam, Sipahi Sk. ve civarı.
Sebep: Bakım Programı Çalışması
KAĞITHANE - Çeliktepe ve Şirintepe Mahalleleri
Tarih: 16.04.2026 Perşembe
Saat: 09:00 - 17:00 - Süre: 8 Saat
Konum: Çeliktepe Mah., A Yediveren, Yeniyol, Yeniçağ, Zade, Zigana, Ziyapaşa, Çanakçı, Çemenzar, Özlem, Özver, Özyurt, Üçoklar, İnce Sk. / Şirintepe Mah., Abide Sk. ve civarı.
Sebep: Bakım Programı Çalışması
KAĞITHANE - Merkez Mahallesi
Tarih: 16.04.2026 Perşembe
Saat: 09:30 - 17:30 - Süre: 8 Saat
Konum: Merkez Mah., Alan, Bahçe, Bağlar, Esentepe Sk. ve civarı.
Sebep: Yatırım Programı Çalışması
16 NİSAN 2026 İSTANBUL KARTAL ELEKTRİK KESİNTİSİ
Kartal
Tarih: 16.04.2026 Perşembe
Saat: 09:30 - 14:00 - Süre: 4 saat 30 dakika
Konum: ADEM YAVUZ, İSMETPAŞA, GÜNEŞ, HUZURTEPE, MORMENEKŞE, ŞENGÜL, HALE, MUŞTU, HÜDAVERDİ, ATMACA
Sebep: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Kartal
Tarih: 16.04.2026 Perşembe
Saat: 14:00 - 16:00 - Süre: 2 saat
Konum: AVUKATLAR, MİHRABAT, YAKACIK, ÇOBANYILDIZI, AYAZ, YABANGÜLÜ, ANKARA, PIRLANTA, MEŞELİ AYAZMA
Sebep: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
16 NİSAN 2026 İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ELEKTRİK KESİNTİSİ
KÜÇÜKÇEKMECE - Atakent Mahallesi
Tarih: 16.04.2026 Perşembe
Saat: 09:00 - 18:00 - Süre: 9 Saat
Konum: Atakent Mah., 213., 223. 1. İkitelli Sk. ve civarı.
Sebep: Bakım Programı Çalışması
KÜÇÜKÇEKMECE - YENİ MAHALLE Mah.
Tarih: 16.04.2026 Perşembe
Saat: 09:00 - 13:00 - Süre: 4 saat
Konum: Yeni Mahalle, 2509., 3.ÜLKÜ, 4.PINAR Sk. ve civarı.
Sebep: Yatırım Programı Çalışması
16 NİSAN 2026 İSTANBUL MALTEPE ELEKTRİK KESİNTİSİ
Maltepe
Tarih: 16.04.2026 Perşembe
Saat: 10:00 - 18:00 - Süre: 8 Saat
Konum: BÜYÜK TUR YOLU, ADALET, VEFA, ADALILAR, GÜN IŞIĞI, KADİR ÇAVUŞ, RIFKI TONGSİR, HATBOYU YOLU, ALİ RIZA ÇEVİK, SALKIM, ANNELER
Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları
Maltepe
Tarih: 16.04.2026 Perşembe
Saat: 12:00 - 13:00 - Süre: 1 Saat
Konum: SARMAŞIKLI
Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları
16 NİSAN 2026 İSTANBUL PENDİK ELEKTRİK KESİNTİSİ
Pendik - Meşe, Semerkant, Salih, Uhut, Nazlıçeşme
Tarih: 16.04.2026 Perşembe
Saat: 10:00 - 17:00 - Süre: 7 Saat
Konum: Meşe, Semerkant, Salih, Uhut, Nazlıçeşme sokakları
Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları
16 NİSAN 2026 İSTANBUL SANCAKTEPE ELEKTRİK KESİNTİSİ
Sancaktepe - Çataltepe, Trabzon
Tarih: 16.04.2026 Perşembe
Saat: 09:30 - 14:30 - Süre: 5 saat
Konum: ÇATALTEPE, TRABZON
Sebep: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
16 NİSAN 2026 İSTANBUL SARIYER ELEKTRİK KESİNTİSİ
SARIYER - AYAZAĞA Mah.
Tarih: 16.04.2026 Perşembe
Saat: 09:00 - 17:00 - Süre: 8 saat
Konum: Ayazağa Mah., 121., DEREBOYU 1, KEMERBURGAZ, ÇAKIRLAR Sk. ve civarı.
Sebep: Bakım Programı Çalışması
SARIYER - CUMHURİYET Mah.
Tarih: 16.04.2026 Perşembe
Saat: 09:30 - 17:30 - Süre: 8 saat
Konum: Cumhuriyet Mah., AKSU YOKUŞU, ARABA YOLU, DALGIÇ, FAHRETTİN ASLAN OKULU, MURAT SİTESİ, OKUL, TABYA Sk. ve civarı.
Sebep: Yatırım Programı Çalışması
SARIYER - MADEN Mah.
Tarih: 16.04.2026 Perşembe
Saat: 09:00 - 17:00 - Süre: 8 saat
Konum: Maden Mah., BERRAK ÇIKMAZI, BOĞAZHİSAR, BOĞAZİÇİ, BURCU, DESEN, FİGEN, FİRUZAN, FİRUZE, GÜZİN, KEHRİBAR, KIYMET ÇIKMAZI, MADALYON, SELVİ, SILA, TEPE ÜSTÜ BAYIR, ULUDAĞ, VAKIF, YAZGÜLÜ, YUNUS EMRE, YUNUS EMRE 2, ZUHAL, ZÜLAL Sk., BAĞLAR, BAŞAK, ITIR, SARIKAYA, ÖBEK, ŞEHİT MEHMET ALİ GÜR, ŞİFA YOLU ÜSTÜ Sk. ve civarı.
Sebep: Bakım Programı Çalışması
16 NİSAN 2026 İSTANBUL SİLİVRİ ELEKTRİK KESİNTİSİ
SİLİVRİ - BALABAN Mah. ve MİMAR SİNAN Mah.
Tarih: 16.04.2026 Perşembe
Saat: 09:00 - 17:00 - Süre: 8 saat
Konum: Balaban Mah., AKÇAKENT, ATASÖZÜ, AĞRI DAĞI, BÖĞÜRTLEN, IĞDIR, KALEKAPI, KALİTE, MUTLUGÜL, MUZAFFER, SPOR, ULUDAĞ, URAL, VARIŞ, YORULMAZ, YUSUF, ZİYAFET, ÖMER SEYFETTİN, ÜZÜMBAĞI, ŞAMDAN Sk. / Mimar Sinan Mah., DAMLA Sk. ve civarı.
Sebep: Yatırım Programı Çalışması
16 NİSAN 2026 İSTANBUL SULTANGAZİ ELEKTRİK KESİNTİSİ
SULTANGAZİ - UĞUR MUMCU Mah.
Tarih: 16.04.2026 Perşembe
Saat: 09:00 - 17:00 - Süre: 8 saat
Konum: Uğur Mumcu Mah., MUHSİN YAZICIOĞLU, N Sk. ve civarı.
Sebep: Yatırım Programı Çalışması
SULTANGAZİ - ESENTEPE Mah. ve UĞUR MUMCU Mah.
Tarih: 16.04.2026 Perşembe
Saat: 09:00 - 18:00 - Süre: 9 saat
Konum: Esentepe Mah., 2364/1., 2364/3., 2382., 2386/3., 2390/1., 2390/3., 2391/1., 2391/2., 2392., 2393., 2422., 2423., 2424., 2424/1., 2425., 2425/3. Sk. / Uğur Mumcu Mah., 2364. Sk. ve civarı.
Sebep: Yatırım Programı Çalışması
SULTANGAZİ - SULTANÇİFTLİĞİ Mah.
Tarih: 16.04.2026 Perşembe
Saat: 08:00 - 17:00 - Süre: 9 Saat
Konum: Sultançiftliği Mah., 166. Sk. Ve civarı.
Sebep: Bakım Programı Çalışması
16 NİSAN 2026 İSTANBUL ŞİŞLİ ELEKTRİK KESİNTİSİ
ŞİŞLİ - ERGENEKON Mah. / HALASKARGAZİ Mah.
Tarih: 16.04.2026 Perşembe
Saat: 09:00 - 17:00 - Süre: 8 Saat
Konum: Ergenekon Mah., Papa Roncalli Sk. / Halaskargazi Mah., Bahtiyar, Halaskargazi, Itır, Kuyumcu İrfan, Rumeli, Süleyman Nazif, Zafer, Şafak Sk. Ve civarı.
Sebep: Bakım Programı Çalışması
16 NİSAN 2026 İSTANBUL TUZLA ELEKTRİK KESİNTİSİ
Tuzla
Tarih: 16.04.2026 Perşembe
Saat: 09:30 - 13:30 - Süre: 4 Saat
Konum: Halime Çavuş, Elmalık, Uzun Kavak, Taybe, Tepeören Yolu, Yeşil Kır, Şeyh Şamil, Kibar, Vakar, Turnalı, Şampiyon, Göknur, Ehemmiyet
Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
Tuzla
Tarih: 16.04.2026 Perşembe
Saat: 09:30 - 14:00 - Süre: 4 Saat 30 Dakika
Konum: Dinçel, Tersane, Güncel, Köşe, Evren, Yurdagül, Dr. Sadık Ahmet, Yavuz, Hudut, Hızır Reis, Şehit Kanber Kütük, Gülle, 100. Yıl
Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
16 NİSAN 2026 İSTANBUL ÜMRANİYE ELEKTRİK KESİNTİSİ
ÜMRANİYE
Tarih: 16.04.2026 Perşembe
Saat: 09:30 - 13:30 - Süre: 4 saat
Konum: AKÇAKOCA
Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları
ÜMRANİYE
Tarih: 16.04.2026 Perşembe
Saat: 09:30 - 13:00 - Süre: 3.5 saat
Konum: DİLEKTAŞI, KARATELLİ
Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları
ÜMRANİYE
Tarih: 16.04.2026 Perşembe
Saat: 09:30 - 13:30 - Süre: 4 saat
Konum: DİLEKTAŞI, ADALI ÇIKMAZI
Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları
ÜMRANİYE
Tarih: 16.04.2026 Perşembe
Saat: 10:00 - 18:00 - Süre: 8 saat
Konum: HOCA NASRETTİN, MUHTEREM
Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları
ÜMRANİYE
Tarih: 16.04.2026 Perşembe
Saat: 10:30 - 17:30 - Süre: 7 saat
Konum: MUTİ, VATANSEVER, NECİP FAZIL, MİNE, MEST, CENGİZHAN, RANA, EMRE, ASLI, ÇAVUŞOĞLU, KEREM
Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları
16 NİSAN 2026 İSTANBUL ZEYTİNBURNU ELEKTRİK KESİNTİSİ
ZEYTİNBURNU - SÜMER Mah.
Tarih: 16.04.2026 Perşembe
Saat: 12:00 - 16:00 - Süre: 4 Saat
Konum: Sümer Mah., Prof. Dr. Turan Güneş Sk. Ve civarı.
Sebep: Bakım Programı Çalışması
16 NİSAN 2026 İSTANBUL ADALAR ELEKTRİK KESİNTİSİ
16 Nisan 2026 tarihinde İstanbul’un Adalar ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamaktadır.
16 NİSAN 2026 İSTANBUL ARNAVUTKÖY ELEKTRİK KESİNTİSİ
16 Nisan 2026 tarihinde İstanbul’un Arnavutköy ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamaktadır.
16 NİSAN 2026 İSTANBUL ATAŞEHİR ELEKTRİK KESİNTİSİ
16 Nisan 2026 tarihinde İstanbul’un Ataşehir ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamaktadır.
16 NİSAN 2026 İSTANBUL BAĞCILAR ELEKTRİK KESİNTİSİ
16 Nisan 2026 tarihinde İstanbul’un Bağcılar ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamaktadır.
16 NİSAN 2026 İSTANBUL BAKIRKÖY ELEKTRİK KESİNTİSİ
16 Nisan 2026 tarihinde İstanbul’un Bakırköy ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamaktadır.
16 NİSAN 2026 İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ELEKTRİK KESİNTİSİ
16 Nisan 2026 tarihinde İstanbul’un Başakşehir ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamaktadır.
16 NİSAN 2026 İSTANBUL ÇATALCA ELEKTRİK KESİNTİSİ
16 Nisan 2026 tarihinde İstanbul’un Çatalca ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamaktadır.
16 NİSAN 2026 İSTANBUL ESENLER ELEKTRİK KESİNTİSİ
16 Nisan 2026 tarihinde İstanbul’un Esenler ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamaktadır.
16 NİSAN 2026 İSTANBUL SULTANBEYLİ ELEKTRİK KESİNTİSİ
16 Nisan 2026 tarihinde İstanbul’un Sultanbeyli ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamaktadır.
16 NİSAN 2026 İSTANBUL ŞİLE ELEKTRİK KESİNTİSİ
16 Nisan 2026 tarihinde İstanbul’un Şile ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamaktadır.
16 NİSAN 2026 İSTANBUL ÜSKÜDAR ELEKTRİK KESİNTİSİ
16 Nisan 2026 tarihinde İstanbul’un Üsküdar ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamaktadır.