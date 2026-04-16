BUSKİ duyurdu: Bursa'da 4 ilçeye kötü haber, tam 9 saat sürecek
16 NİSAN 2026 BURSA SU KESİNTİLERİ
16 Nisan 2026 Perşembe günü Bursa’nın 4 ilçesinde su kesintisi gerçekleşecek. İşte bugün Bursa’da su kesintisi yaşayacak ilçeler…
16 NİSAN 2026 BURSA GEMLİK SU KESİNTİSİ
Bursa, Gemlik – Balıkpazarı / Osmaniye / Kayhan / Yeni / Hamidiye / Dr. Ziya Kaya / Eşrefdinçer Mahalleleri
- Tarih: 15.04.2026 (Çarşamba)
- Saat: 09:00 – 18:00 (Tahmini) | Süre: ~9 saat
- Konum: Gemlik ilçesi geneli belirtilen mahalleler
- Sebep: BUSKİ içme suyu bakım onarım çalışması
16 NİSAN 2026 BURSA MUSTAFAKEMALPAŞA SU KESİNTİSİ
Bursa, Mustafakemalpaşa – Cumhuriyet / Selimiye / Şeyhmüftü / Viraca / Atatürk / Çırpan / Hamidiye Mahalleleri
- Tarih: 13.04.2026 – 17.04.2026
- Saat: 09:00 – 18:00 (Tahmini) | Süre: Zaman zaman kesinti
- Konum: Cumhuriyet, Selimiye, Şeyhmüftü, Viraca, Atatürk, Çırpan ve Hamidiye Mahalleleri civarı muhtelif cadde ve sokaklar
- Sebep: BUSKİ Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı çalışmaları kapsamında mevcut içme suyu hatlarında arıza riski
Bursa, Mustafakemalpaşa – Züferbey / Lalaşahin / Yenidere / Orta Mahalleleri
- Tarih: 14.04.2026 – 18.04.2026
- Saat: 09:00 – 18:00 (Tahmini) | Süre: Zaman zaman kesinti
- Konum: Züferbey, Lalaşahin, Yenidere ve Orta Mahalleleri civarı muhtelif cadde ve sokaklar
- Sebep: BUSKİ Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı çalışmaları kapsamında mevcut içme suyu hatlarında arıza riski
Bursa, Mustafakemalpaşa – Züferbey / Lalaşahin / Yenidere / Orta Mahalleleri
- Tarih: 09.04.2026 – 13.04.2026
- Saat: 09:00 – 18:00 (Tahmini) | Süre: Zaman zaman kesinti
- Konum: Züferbey, Lalaşahin, Yenidere ve Orta Mahalleleri civarı muhtelif cadde ve sokaklar
- Sebep: BUSKİ Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı çalışmaları kapsamında mevcut içme suyu hatlarında arıza riski
16 NİSAN 2026 BURSA OSMANGAZİ SU KESİNTİSİ
Bursa, Osmangazi – Demirtaşpaşa Mahallesi
- Tarih: 16.04.2026 (Perşembe)
- Saat: 10:00 – 11:00 (Tahmini) | Süre: ~1 saat
- Konum: Demirtaşpaşa Mahallesi, Abdal Cadde ve civarı (C2_D06 Alt Bölgesi)
- Sebep: Arıza
16 NİSAN 2026 BURSA YILDIRIM SU KESİNTİSİ
Bursa, Yıldırım – Ortabağlar Mahallesi
- Tarih: 16.04.2026 (Perşembe)
- Saat: 10:30 – 12:30 (Tahmini) | Süre: ~2 saat
- Konum: Ortabağlar Mahallesi, S. Engin Sokak ve civarı (C3_D15 Alt Bölgesi)
- Sebep: Arıza
- Bursa, Yıldırım – Piremir Mahallesi
Tarih: 16.04.2026 (Perşembe)
- Saat: 01:15 – 12:00 (Tahmini) | Süre: ~10 saat 45 dakika
- Konum: Piremir Mahallesi, 2. Bayrak Sokak (D-1 Su Deposu) ve civarı (G3_C_GEÇ Alt Bölgesi)
- Sebep: Arıza
Bursa, Yıldırım – Şirinevler Mahallesi
- Tarih: 16.04.2026 (Perşembe)
- Saat: 09:20 – 10:30 (Tahmini) | Süre: ~1 saat 10 dakika
- Konum: Şirinevler Mahallesi, Çağrı Sokak ve civarı (C3_D24 Alt Bölgesi)
- Sebep: Arıza
16 NİSAN 2026 BURSA BÜYÜKORHAN SU KESİNTİSİ
16 Nisan 2026 tarihinde Bursa’nın Büyükorhan ilçesi için planlı su kesintisi bulunmamaktadır.
16 NİSAN 2026 BURSA GÜRSU SU KESİNTİSİ
16 Nisan 2026 tarihinde Bursa’nın Gürsu ilçesi için planlı su kesintisi bulunmamaktadır.
16 NİSAN 2026 BURSA HARMANCIK SU KESİNTİSİ
16 Nisan 2026 tarihinde Bursa’nın Harmancık ilçesi için planlı su kesintisi bulunmamaktadır.
16 NİSAN 2026 BURSA İNEGÖL SU KESİNTİSİ
16 Nisan 2026 tarihinde Bursa’nın İnegöl ilçesi için planlı su kesintisi bulunmamaktadır.
16 NİSAN 2026 BURSA İZNİK SU KESİNTİSİ
16 Nisan 2026 tarihinde Bursa’nın İnegöl ilçesi için planlı su kesintisi bulunmamaktadır.
16 NİSAN 2026 BURSA KARACABEY SU KESİNTİSİ
16 Nisan 2026 tarihinde Bursa’nın Karacabey ilçesi için planlı su kesintisi bulunmamaktadır.
16 NİSAN 2026 BURSA KELES SU KESİNTİSİ
16 Nisan 2026 tarihinde Bursa’nın Keles ilçesi için planlı su kesintisi bulunmamaktadır.
16 NİSAN 2026 BURSA KESTEL SU KESİNTİSİ
16 Nisan 2026 tarihinde Bursa’nın Kestel ilçesi için planlı su kesintisi bulunmamaktadır.
16 NİSAN 2026 BURSA MUDANYA SU KESİNTİSİ
16 Nisan 2026 tarihinde Bursa’nın Mudanya ilçesi için planlı su kesintisi bulunmamaktadır.
16 NİSAN 2026 BURSA NİLÜFER SU KESİNTİSİ
16 Nisan 2026 tarihinde Bursa’nın Nilüfer ilçesi için planlı su kesintisi bulunmamaktadır.
16 NİSAN 2026 BURSA ORHANELİ SU KESİNTİSİ
16 Nisan 2026 tarihinde Bursa’nın Orhaneli ilçesi için planlı su kesintisi bulunmamaktadır.
16 NİSAN 2026 BURSA ORHANGAZİ SU KESİNTİSİ
16 Nisan 2026 tarihinde Bursa’nın Orhangazi ilçesi için planlı su kesintisi bulunmamaktadır.
16 NİSAN 2026 BURSA YENİŞEHİR SU KESİNTİSİ
16 Nisan 2026 tarihinde Bursa’nın Yenişehir ilçesi için planlı su kesintisi bulunmamaktadır.