Bursa’nın 7 ilçesinde ışıklar sönecek! Kesinti saatleri belli oldu
16 NİSAN 2026 BURSA ELEKTRİK KESİNTİLERİ
16 Nisan 2026 Perşembe günü Bursa’nın 7 ilçesinde elektrik kesintisi gerçekleşecek. İşte bugün Bursa’da elektrik kesintisi yaşayacak ilçeler…
16 NİSAN 2026 BURSA GEMLİK ELEKTRİK KESİNTİSİ
Gemlik - Şahinyurdu
Tarih: 16.04.2026 Perşembe
Saat: 16:00 - 18:00 - Süre: 2 Saat
Konum: Şahinyurdu Mahallesi; 9 Nolu Şahinyurdu, 23 Nolu Şahinyurdu, 21 Nolu Şahinyurdu, 4 Nolu Şahinyurdu, 2 Nolu Şahinyurdu, 22 Nolu Şahinyurdu
Sebep: Abone Bağlama
16 NİSAN 2026 BURSA İNEGÖL ELEKTRİK KESİNTİSİ
İnegöl - Mesudiye
Tarih: 16.04.2026 Perşembe
Saat: 09:00 - 11:00 - Süre: 2 Saat
Konum: Mesudiye Mahallesi; 1. Şen, 1. Hilal, Cami Aralığı, 1. Gür, Başak, Çiftlik, 2. Yunusemre, Eser, İnegöl, 1. Yavuz, Hekim, Işıkkale
Sebep: Abone Bağlama
16 NİSAN 2026 BURSA MUDANYA ELEKTRİK KESİNTİSİ
Mudanya - Mütareke
Tarih: 16.04.2026 Perşembe
Saat: 10:00 - 15:00 - Süre: 5 Saat
Konum: Mütareke Mahallesi; Okul, 12 Eylül, 1. Ünlü, Bilgi, 2. Sağlık, Mustafa Kemal Paşa, Aslanbaba, Mahkeme, Bakım, Yıldız Kahve, Merdivenli, 2. Harmanlar, Kuru Çeşme, İkiz Çeşme, Hükümet, Akıncı Abidinbey
Sebep: Bina OG Şalt Bakım
Mudanya - Şükrüçavuş
Tarih: 16.04.2026 Perşembe
Saat: 10:00 - 15:00 - Süre: 5 Saat
Konum: Şükrüçavuş Mahallesi; 3. Cami, Hükümet, Ressamlar, 12 Eylül, İpar, Mustafa Kemal Paşa, Parti, Bakım
Sebep: Bina OG Şalt Bakım
Mudanya - Hasanbey
Tarih: 16.04.2026 Perşembe
Saat: 10:00 - 15:00 - Süre: 5 Saat
Konum: Hasanbey Mahallesi; Parti
Sebep: Bina OG Şalt Bakım
16 NİSAN 2026 BURSA MUSTAFAKEMALPAŞA ELEKTRİK KESİNTİSİ
Mustafakemalpaşa - Çavuş, Karaorman, Döllük, Çardakbelen
Tarih: 16.04.2026 Perşembe
Saat: 09:30 - 17:30 - Süre: 8 Saat
Konum: Çavuş Mahallesi (Çavuş 1.), Karaorman Mahallesi (Karaorman), Döllük Mahallesi, Çardakbelen Mahallesi (Çardakbelen)
Sebep: ENH Bakım
Mustafakemalpaşa - Tepecik
Tarih: 16.04.2026 Perşembe
Saat: 10:00 - 13:30 - Süre: 3.5 Saat
Konum: Tepecik Mahallesi; Tepecik Çerkez, Tepecik İstiklal, Uçar, Tepecik Tuna, Çimen, Korkut, Tepecik Meriç
Sebep: AG Hat Bakımı
Mustafakemalpaşa - Tepecik
Tarih: 16.04.2026 Perşembe
Saat: 15:30 - 17:30 - Süre: 2 Saat
Konum: Tepecik Mahallesi; Korkut, Tepecik İstiklal, Tepecik Panayır, Uçar, Tepecik Cumhuriyet, Çimen, Tepecik Tuna, Çağan, Tepecik Meriç, Tepecik Çerkez
Sebep: AG Hat Bakımı
Mustafakemalpaşa - Lalaşahin
Tarih: 16.04.2026 Perşembe
Saat: 17:00 - 18:00 - Süre: 1 Saat
Konum: Lalaşahin Mahallesi; Körçeşme, Lalaşahin 2 Mezarlık, Şirintepe, Varnalı, Mutlu, Set Boyu, Debboy
Sebep: Abone Bağlama
Mustafakemalpaşa - Hamidiye
Tarih: 16.04.2026 Perşembe
Saat: 17:00 - 18:00 - Süre: 1 Saat
Konum: Hamidiye Mahallesi
Sebep: Abone Bağlama
16 NİSAN 2026 BURSA ORHANELİ ELEKTRİK KESİNTİSİ
Orhaneli - Nalınlar, Koçu
Tarih: 16.04.2026 Perşembe
Saat: 10:00 - 16:00 - Süre: 6 Saat
Konum: Nalınlar Mahallesi, Koçu Mahallesi (Koçu)
Sebep: OG Hat Bakım
16 NİSAN 2026 BURSA OSMANGAZİ ELEKTRİK KESİNTİSİ
Osmangazi - Kirazlı
Tarih: 16.04.2026 Perşembe
Saat: 09:00 - 17:00 - Süre: 8 Saat
Konum: Kirazlı Mahallesi; Direkdibi, 13. Cami, 1. Ertuğrul, 6. Aktar, 12. Başaran, 19. Karanfil, 1. Fırın Çıkmazı, Güroluk, Baytar, Kirazlı Osmangazi, Mürseller Yolu, Güvercin, 22. Bahçe, Göl, Lale, 25. Okul, 3. Bilim, 4. İncirli, 11. Gonca, 22. Dere, Aygin, 13. Deniz, Irmak, 1. Güllük, Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Tepebaşı, Dik, Kanarya, 22. Menekşe
Sebep: Ağaç Kesim
Osmangazi - Mürseller, Yiğitali, Hüseyinalan
Tarih: 16.04.2026 Perşembe
Saat: 09:00 - 17:00 - Süre: 8 Saat
Konum: Mürseller Mahallesi (5. Yokuş, 15. Kaya, Mürseller, Müdür, 27. Ay, 17. Fırın, Tarihi Pınar, Mürseller Yolu, 7. Küçük, 2. Gaziler, 5. Bağlar, Uluyol, Erik Deresi Yolu, Mürseller Köy Yolu, 5. Sarı, 5. Harman), Yiğitali Mahallesi (Uludağ), Hüseyinalan Mahallesi
Sebep: Ağaç Kesim
Osmangazi - Dikkaldırım
Tarih: 16.04.2026 Perşembe
Saat: 09:00 - 17:00 - Süre: 8 Saat
Konum: Dikkaldırım Mahallesi
Sebep: OG Müşterisi Talebi
16 NİSAN 2026 BURSA YILDIRIM ELEKTRİK KESİNTİSİ
Yıldırım - Eğitim
Tarih: 16.04.2026 Perşembe
Saat: 09:00 - 17:00 - Süre: 8 Saat
Konum: Eğitim Mahallesi; 1. Kıvanç, 3. Aslan, 1. Burç, 2. Taşlı, 2. Akdere, 3. Karaca, 1. Mine, 4. Sedef, Balıklı Çıkmaz
Sebep: AG Tesis Çalışması
16 NİSAN 2026 BURSA BÜYÜKORHAN ELEKTRİK KESİNTİSİ
16 Nisan 2026 tarihinde Bursa’nın Büyükorhan ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamakta.
16 NİSAN 2026 BURSA GÜRSU ELEKTRİK KESİNTİSİ
16 Nisan 2026 tarihinde Bursa’nın Gürsu ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamakta.
16 NİSAN 2026 BURSA HARMANCIK ELEKTRİK KESİNTİSİ
16 Nisan 2026 tarihinde Bursa’nın Harmancık ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamakta.
16 NİSAN 2026 BURSA İZNİK ELEKTRİK KESİNTİSİ
16 Nisan 2026 tarihinde Bursa’nın İznik ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamakta.
16 NİSAN 2026 BURSA KARACABEY ELEKTRİK KESİNTİSİ
16 Nisan 2026 tarihinde Bursa’nın Karacabey ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamakta.
16 NİSAN 2026 BURSA KELES ELEKTRİK KESİNTİSİ
16 Nisan 2026 tarihinde Bursa’nın Keles ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamakta.
16 NİSAN 2026 BURSA KESTEL ELEKTRİK KESİNTİSİ
16 Nisan 2026 tarihinde Bursa’nın Kestel ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamakta.
16 NİSAN 2026 BURSA NİLÜFER ELEKTRİK KESİNTİSİ
16 Nisan 2026 tarihinde Bursa’nın Nilüfer ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamakta.
16 NİSAN 2026 BURSA ORHANGAZİ ELEKTRİK KESİNTİSİ
16 Nisan 2026 tarihinde Bursa’nın Orhangazi ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamakta.
16 NİSAN 2026 BURSA YENİŞEHİR ELEKTRİK KESİNTİSİ
16 Nisan 2026 tarihinde Bursa’nın Yenişehir ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamakta.