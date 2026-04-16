Bursa’nın 7 ilçesinde ışıklar sönecek! Kesinti saatleri belli oldu

Bugün Bursa’da planlı bakım, onarım ve abone bağlantı çalışmaları kapsamında bazı ilçelerde elektrik kesintileri yaşanacak. Gün boyunca farklı saat aralıklarında uygulanacak kesintiler, özellikle şebeke iyileştirme ve altyapı çalışmaları nedeniyle belirli mahallelerde etkili olacak.

16 NİSAN 2026 BURSA ELEKTRİK KESİNTİLERİ

16 Nisan 2026 Perşembe günü Bursa’nın 7 ilçesinde elektrik kesintisi gerçekleşecek. İşte bugün Bursa’da elektrik kesintisi yaşayacak ilçeler…

BUSKİ duyurdu: Bursa'da 4 ilçeye kötü haber, tam 9 saat sürecekBUSKİ duyurdu: Bursa'da 4 ilçeye kötü haber, tam 9 saat sürecek

16 NİSAN 2026 BURSA GEMLİK ELEKTRİK KESİNTİSİ

Gemlik - Şahinyurdu

  • Tarih: 16.04.2026 Perşembe

  • Saat: 16:00 - 18:00 - Süre: 2 Saat

  • Konum: Şahinyurdu Mahallesi; 9 Nolu Şahinyurdu, 23 Nolu Şahinyurdu, 21 Nolu Şahinyurdu, 4 Nolu Şahinyurdu, 2 Nolu Şahinyurdu, 22 Nolu Şahinyurdu

  • Sebep: Abone Bağlama

16 NİSAN 2026 BURSA İNEGÖL ELEKTRİK KESİNTİSİ

İnegöl - Mesudiye

  • Tarih: 16.04.2026 Perşembe

  • Saat: 09:00 - 11:00 - Süre: 2 Saat

  • Konum: Mesudiye Mahallesi; 1. Şen, 1. Hilal, Cami Aralığı, 1. Gür, Başak, Çiftlik, 2. Yunusemre, Eser, İnegöl, 1. Yavuz, Hekim, Işıkkale

  • Sebep: Abone Bağlama

16 NİSAN 2026 BURSA MUDANYA ELEKTRİK KESİNTİSİ

Mudanya - Mütareke

  • Tarih: 16.04.2026 Perşembe

  • Saat: 10:00 - 15:00 - Süre: 5 Saat

  • Konum: Mütareke Mahallesi; Okul, 12 Eylül, 1. Ünlü, Bilgi, 2. Sağlık, Mustafa Kemal Paşa, Aslanbaba, Mahkeme, Bakım, Yıldız Kahve, Merdivenli, 2. Harmanlar, Kuru Çeşme, İkiz Çeşme, Hükümet, Akıncı Abidinbey

  • Sebep: Bina OG Şalt Bakım

Mudanya - Şükrüçavuş

  • Tarih: 16.04.2026 Perşembe

  • Saat: 10:00 - 15:00 - Süre: 5 Saat

  • Konum: Şükrüçavuş Mahallesi; 3. Cami, Hükümet, Ressamlar, 12 Eylül, İpar, Mustafa Kemal Paşa, Parti, Bakım

  • Sebep: Bina OG Şalt Bakım

Mudanya - Hasanbey

  • Tarih: 16.04.2026 Perşembe

  • Saat: 10:00 - 15:00 - Süre: 5 Saat

  • Konum: Hasanbey Mahallesi; Parti

  • Sebep: Bina OG Şalt Bakım

16 NİSAN 2026 BURSA MUSTAFAKEMALPAŞA ELEKTRİK KESİNTİSİ

Mustafakemalpaşa - Çavuş, Karaorman, Döllük, Çardakbelen

  • Tarih: 16.04.2026 Perşembe

  • Saat: 09:30 - 17:30 - Süre: 8 Saat

  • Konum: Çavuş Mahallesi (Çavuş 1.), Karaorman Mahallesi (Karaorman), Döllük Mahallesi, Çardakbelen Mahallesi (Çardakbelen)

  • Sebep: ENH Bakım

Mustafakemalpaşa - Tepecik

  • Tarih: 16.04.2026 Perşembe

  • Saat: 10:00 - 13:30 - Süre: 3.5 Saat

  • Konum: Tepecik Mahallesi; Tepecik Çerkez, Tepecik İstiklal, Uçar, Tepecik Tuna, Çimen, Korkut, Tepecik Meriç

  • Sebep: AG Hat Bakımı

Mustafakemalpaşa - Tepecik

  • Tarih: 16.04.2026 Perşembe

  • Saat: 15:30 - 17:30 - Süre: 2 Saat

  • Konum: Tepecik Mahallesi; Korkut, Tepecik İstiklal, Tepecik Panayır, Uçar, Tepecik Cumhuriyet, Çimen, Tepecik Tuna, Çağan, Tepecik Meriç, Tepecik Çerkez

  • Sebep: AG Hat Bakımı

Mustafakemalpaşa - Lalaşahin

  • Tarih: 16.04.2026 Perşembe

  • Saat: 17:00 - 18:00 - Süre: 1 Saat

  • Konum: Lalaşahin Mahallesi; Körçeşme, Lalaşahin 2 Mezarlık, Şirintepe, Varnalı, Mutlu, Set Boyu, Debboy

  • Sebep: Abone Bağlama

Mustafakemalpaşa - Hamidiye

  • Tarih: 16.04.2026 Perşembe

  • Saat: 17:00 - 18:00 - Süre: 1 Saat

  • Konum: Hamidiye Mahallesi

  • Sebep: Abone Bağlama

16 NİSAN 2026 BURSA ORHANELİ ELEKTRİK KESİNTİSİ

Orhaneli - Nalınlar, Koçu

  • Tarih: 16.04.2026 Perşembe

  • Saat: 10:00 - 16:00 - Süre: 6 Saat

  • Konum: Nalınlar Mahallesi, Koçu Mahallesi (Koçu)

  • Sebep: OG Hat Bakım

16 NİSAN 2026 BURSA OSMANGAZİ ELEKTRİK KESİNTİSİ

Osmangazi - Kirazlı

  • Tarih: 16.04.2026 Perşembe

  • Saat: 09:00 - 17:00 - Süre: 8 Saat

  • Konum: Kirazlı Mahallesi; Direkdibi, 13. Cami, 1. Ertuğrul, 6. Aktar, 12. Başaran, 19. Karanfil, 1. Fırın Çıkmazı, Güroluk, Baytar, Kirazlı Osmangazi, Mürseller Yolu, Güvercin, 22. Bahçe, Göl, Lale, 25. Okul, 3. Bilim, 4. İncirli, 11. Gonca, 22. Dere, Aygin, 13. Deniz, Irmak, 1. Güllük, Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Tepebaşı, Dik, Kanarya, 22. Menekşe

  • Sebep: Ağaç Kesim

Osmangazi - Mürseller, Yiğitali, Hüseyinalan

  • Tarih: 16.04.2026 Perşembe

  • Saat: 09:00 - 17:00 - Süre: 8 Saat

  • Konum: Mürseller Mahallesi (5. Yokuş, 15. Kaya, Mürseller, Müdür, 27. Ay, 17. Fırın, Tarihi Pınar, Mürseller Yolu, 7. Küçük, 2. Gaziler, 5. Bağlar, Uluyol, Erik Deresi Yolu, Mürseller Köy Yolu, 5. Sarı, 5. Harman), Yiğitali Mahallesi (Uludağ), Hüseyinalan Mahallesi

  • Sebep: Ağaç Kesim

Osmangazi - Dikkaldırım

  • Tarih: 16.04.2026 Perşembe

  • Saat: 09:00 - 17:00 - Süre: 8 Saat

  • Konum: Dikkaldırım Mahallesi

  • Sebep: OG Müşterisi Talebi

16 NİSAN 2026 BURSA YILDIRIM ELEKTRİK KESİNTİSİ

Yıldırım - Eğitim

  • Tarih: 16.04.2026 Perşembe

  • Saat: 09:00 - 17:00 - Süre: 8 Saat

  • Konum: Eğitim Mahallesi; 1. Kıvanç, 3. Aslan, 1. Burç, 2. Taşlı, 2. Akdere, 3. Karaca, 1. Mine, 4. Sedef, Balıklı Çıkmaz

  • Sebep: AG Tesis Çalışması

16 NİSAN 2026 BURSA BÜYÜKORHAN ELEKTRİK KESİNTİSİ

16 Nisan 2026 tarihinde Bursa’nın Büyükorhan ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamakta.

16 NİSAN 2026 BURSA GÜRSU ELEKTRİK KESİNTİSİ

16 Nisan 2026 tarihinde Bursa’nın Gürsu ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamakta.

16 NİSAN 2026 BURSA HARMANCIK ELEKTRİK KESİNTİSİ

16 Nisan 2026 tarihinde Bursa’nın Harmancık ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamakta.

16 NİSAN 2026 BURSA İZNİK ELEKTRİK KESİNTİSİ

16 Nisan 2026 tarihinde Bursa’nın İznik ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamakta.

16 NİSAN 2026 BURSA KARACABEY ELEKTRİK KESİNTİSİ

16 Nisan 2026 tarihinde Bursa’nın Karacabey ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamakta.

16 NİSAN 2026 BURSA KELES ELEKTRİK KESİNTİSİ

16 Nisan 2026 tarihinde Bursa’nın Keles ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamakta.

16 NİSAN 2026 BURSA KESTEL ELEKTRİK KESİNTİSİ

16 Nisan 2026 tarihinde Bursa’nın Kestel ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamakta.

16 NİSAN 2026 BURSA NİLÜFER ELEKTRİK KESİNTİSİ

16 Nisan 2026 tarihinde Bursa’nın Nilüfer ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamakta.

16 NİSAN 2026 BURSA ORHANGAZİ ELEKTRİK KESİNTİSİ

16 Nisan 2026 tarihinde Bursa’nın Orhangazi ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamakta.

16 NİSAN 2026 BURSA YENİŞEHİR ELEKTRİK KESİNTİSİ

16 Nisan 2026 tarihinde Bursa’nın Yenişehir ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamakta.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Liste birçok kişiyi şaşırttı! Çocuk büyütmek için en iyi" mükemmel paket" sunan o şehir
Güvenlikten yeşil alana 9 kriter:
Liste birçok kişiyi şaşırttı! Çocuk büyütmek için en iyi" mükemmel paket" sunan o şehir
Eskiden belleri bükülürdü! Şimdi yatarak para kazanıyorlar
Eskiden belleri bükülürdü!
Yatarak para kazanıyorlar
Pıhtı bir anda atmaz yıllarca yolunu gözler!
2026’ da kimliğiniz garajınızda saklı!
Bu ülke yok oluyor: Tarihin ilk toplu ulusal göçü gerçekleşiyor
Ülkeleri yok oluyor
Tüm ülke nüfusu göç ediyor
Kapıyı camı kapattıracak uyarı geldi: Sıcaklık artacak ama...
Ankara barajlarında hareketli dakikalar: Beklenen yükselişe milim kaldı
Ankara barajlarında hareketli dakikalar:
Beklenen yükselişe milim kaldı
Evinden taşınmayı kabul etmedi: Otoyolun ortasında yaşıyor
Evinden taşınmayı kabul etmedi
Otoyolun ortasında yaşıyor
Alışverişe giden binlerce ziyaretçi binlerce yıllık buzul çağına çarpıyor!
Alışverişe giden binlerce ziyaretçi binlerce yıllık buzul çağına çarpıyor!
Dağlar delik deşik ediliyor: 1 milyon tır yollardan çekilecek
1 milyon tır yollardan çekilecek
Dağlar delik deşik ediliyor
Türkiye
Deniz çayırı temizlerken yakalandılar
Deniz çayırı temizlerken yakalandılar
Türkiye'nin en kısa feribot hattı: 2 saatlik mesafe 50 saniyeye düştü
Türkiye'nin en kısa feribot hattı: 2 saatlik mesafe 50 saniyeye düştü
Polis okul önünde saldırganı etkisiz hale getirdi: Çatışa çatışa 3 sokak geçti
Polis okul önünde saldırganı etkisiz hale getirdi: Çatışa çatışa 3 sokak geçti