16 katlı binanın çatısında film gibi olay: Önce kurtardılar sonra düştüler

Olay, gece saat 01.00 sıralarında Orhangazi Mahallesi 443. Sokak'ta bulunan 16 katlı bir binada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, binanın 3. katında ikamet eden Merve Y., binanın çatısına çıktı.

Sesleri duyan komşuları O.G. ve M.B., yardım etmek amacıyla çatıya çıktı. Genç kızı güvenli bir yere alan iki komşu, bu sırada çatıdaki kaygan zemin nedeniyle düşerek, yaralandı.

Diğer bina sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı O.G. ve M.B., itfaiye ekipleri tarafından halatlar yardımıyla çatıdan indirilerek sağlık ekiplerine teslim edildi.

Yaralılar, yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Çatıdan indirilen Merve Y. de sağlık kontrolü için hastaneye sevk edildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.