14 yaşındaki çobanın cansız bedeni barajda bulundu

Ağrı'nın Kocataş köyünde çobanlık yapan 14 yaşındaki Yunus Kerici, 1 Eylül'den beri kendisinden haber alınamıyordu. İki gün boyunca devam eden arama çalışmaları, bugün Yazıcı Barajı'nda sona erdi.

İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, jandarma ekipleri ve Van İl Jandarma Komutanlığına bağlı su altı arama kurtarma timinin destek verdiği çalışmalar sonucunda, Kerici'nin cansız bedeni barajda bulundu.

Ağrı Valiliği tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: