14 yaşındaki çobanın cansız bedeni barajda bulundu

Ağrı'nın Kocataş köyünde 1 Eylül'den beri kayıp olan 14 yaşındaki Yunus Kerici'nin cansız bedeni, Yazıcı Barajı'nda bulundu.

Ağrı'nın Kocataş köyünde çobanlık yapan 14 yaşındaki Yunus Kerici, 1 Eylül'den beri kendisinden haber alınamıyordu. İki gün boyunca devam eden arama çalışmaları, bugün Yazıcı Barajı'nda sona erdi.
İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, jandarma ekipleri ve Van İl Jandarma Komutanlığına bağlı su altı arama kurtarma timinin destek verdiği çalışmalar sonucunda, Kerici'nin cansız bedeni barajda bulundu.

Ağrı Valiliği tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Yapılan görüşmeler neticesinde, çocuğumuzun en son merada hayvanları otlattığı, hayvanların ve atın eve geri döndüğü, atının tamamen ıslak olduğu tespit edilmiştir. Bu nedenle İl Jandarma Komutanlığımız, AFAD ve UMKE ekiplerimiz tarafından zaman kaybetmeden arama çalışmaları başlatılmıştır. Su altı arama ekiplerimizce yürütülen çalışmalar sonucunda, maalesef kaybolan çocuğumuzun cansız bedenine ulaşılmıştır. Küçük evladımızın vefatı nedeniyle derin üzüntü duymaktayız. Ailesine, yakınlarına ve tüm sevenlerine başsağlığı ile sabır diliyoruz."

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

