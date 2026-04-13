BUSKİ: Mustafakemalpaşa’da 9 saatlik kesinti için yeniden düğmeye basıldı

13 Nisan 2026 Pazartesi günü Bursa’nın Mustafakemalpaşa ve Osmangazi ilçelerinde su kesintisi yaşanacak. BUSKİ tarafından yapılan açıklamaya göre, Osmangazi’de kesinti 4 saat 30 dakika sürecek. Mustafakemalpaşa’da ise kesintinin zaman zaman 9 saate kadar uzayabileceği bildirildi. BUSKİ, kesintiden etkilenecek mahalleleri tek tek açıkladı.

13 NİSAN 2026 BURSA SU KESİNTİLERİ

13 NİSAN 2026 BURSA MUSTAFAKEMALPAŞA SU KESİNTİSİ

Bursa, Mustafakemalpaşa – Cumhuriyet / Selimiye / Şeyhmüftü / Vıraca / Atatürk / Çırpan / Hamidiye Mahallesi

  • Tarih: 13.04.2026 – 17.04.2026
  • Saat: 09:00 – 18:00 (aralıklı) | Süre: Günlük 9 saat (Tahmini)
  • Konum: Cumhuriyet, Selimiye, Şeyhmüftü, Vıraca, Atatürk, Çırpan ve Hamidiye Mahalleleri civarı, muhtelif cadde ve sokaklar
  • Sebep: BUSKİ Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı çalışmaları kapsamında içme suyu hatlarında oluşabilecek arızalar

Bursa, Mustafakemalpaşa – Züberbey / Lalaşahin / Yenidere / Orta Mahallesi

  • Tarih: 14.04.2026 – 18.04.2026
  • Saat: 09:00 – 18:00 (aralıklı) | Süre: Günlük 9 saat (Tahmini)
  • Konum: Züberbey, Lalaşahin, Yenidere ve Orta Mahalleleri civarı, muhtelif cadde ve sokaklar
  • Sebep: BUSKİ Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı çalışmaları kapsamında içme suyu hatlarında oluşabilecek arızalar

13 NİSAN 2026 BURSA OSMANGAZİ SU KESİNTİSİ

Bursa, Osmangazi – Akpınar Mahallesi

  • Tarih: 13.04.2026
  • Saat: 09:30 – 14:00 | Süre: 4 saat 30 dakika
  • Konum: Akpınar Mahallesi, Hancı Sokak ve civarı (C4_B26 Alt Bölgesi)
  • Sebep: Arıza çalışması

Bursa, Osmangazi – Akpınar Mahallesi

  • Tarih: 13.04.2026
  • Saat: 09:00 – 18:00 | Süre: 9 saat
  • Konum: Akpınar Mahallesi ve civarı
  • Sebep: BUSKİ İçme Suyu Dairesi Başkanlığı planlı çalışması

13 NİSAN 2026 BURSA BÜYÜKORHAN SU KESİNTİSİ

13 Nisan 2026 tarihinde Bursa’nın Büyükorhan ilçesi için planlı su kesintisi bulunmamaktadır.

13 NİSAN 2026 BURSA GEMLİK SU KESİNTİSİ

13 Nisan 2026 tarihinde Bursa’nın Gemlik ilçesi için planlı su kesintisi bulunmamaktadır.

13 NİSAN 2026 BURSA GÜRSU SU KESİNTİSİ

13 Nisan 2026 tarihinde Bursa’nın Gürsu ilçesi için planlı su kesintisi bulunmamaktadır.

13 NİSAN 2026 BURSA HARMANCIK SU KESİNTİSİ

13 Nisan 2026 tarihinde Bursa’nın Harmancık ilçesi için planlı su kesintisi bulunmamaktadır.

13 NİSAN 2026 BURSA İNEGÖL SU KESİNTİSİ

13 Nisan 2026 tarihinde Bursa’nın İnegöl ilçesi için planlı su kesintisi bulunmamaktadır.

13 NİSAN 2026 BURSA İZNİK SU KESİNTİSİ

13 Nisan 2026 tarihinde Bursa’nın İnegöl ilçesi için planlı su kesintisi bulunmamaktadır.

13 NİSAN 2026 BURSA KARACABEY SU KESİNTİSİ

13 Nisan 2026 tarihinde Bursa’nın Karacabey ilçesi için planlı su kesintisi bulunmamaktadır.

13 NİSAN 2026 BURSA KELES SU KESİNTİSİ

13 Nisan 2026 tarihinde Bursa’nın Keles ilçesi için planlı su kesintisi bulunmamaktadır.

13 NİSAN 2026 BURSA KESTEL SU KESİNTİSİ

13 Nisan 2026 tarihinde Bursa’nın Kestel ilçesi için planlı su kesintisi bulunmamaktadır.

13 NİSAN 2026 BURSA MUDANYA SU KESİNTİSİ

13 Nisan 2026 tarihinde Bursa’nın Mudanya ilçesi için planlı su kesintisi bulunmamaktadır.

13 NİSAN 2026 BURSA NİLÜFER SU KESİNTİSİ

13 Nisan 2026 tarihinde Bursa’nın Nilüfer ilçesi için planlı su kesintisi bulunmamaktadır.

13 NİSAN 2026 BURSA ORHANELİ SU KESİNTİSİ

13 Nisan 2026 tarihinde Bursa’nın Orhaneli ilçesi için planlı su kesintisi bulunmamaktadır.

13 NİSAN 2026 BURSA ORHANGAZİ SU KESİNTİSİ

13 Nisan 2026 tarihinde Bursa’nın Orhangazi ilçesi için planlı su kesintisi bulunmamaktadır.

13 NİSAN 2026 BURSA YENİŞEHİR SU KESİNTİSİ

13 Nisan 2026 tarihinde Bursa’nın Yenişehir ilçesi için planlı su kesintisi bulunmamaktadır.

13 NİSAN 2026 BURSA YILDIRIM SU KESİNTİSİ

13 Nisan 2026 tarihinde Bursa’nın Yıldırım ilçesi için planlı su kesintisi bulunmamaktadır.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

