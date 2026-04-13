UEDAŞ duyurdu: 9 ilçede ışıklar sönüyor
13 NİSAN 2026 BURSA ELEKTRİK KESİNTİLERİ
13 Nisan 2026 Pazartesi günü Bursa’nın 9 ilçesinde elektrik kesintisi gerçekleşecek. İşte bugün Bursa’da elektrik kesintisi yaşayacak ilçeler…
13 NİSAN 2026 BURSA GEMLİK ELEKTRİK KESİNTİSİ
GEMLİK - Eşref Dinçer
Tarih: 13.04.2026 Pazartesi
Saat: 09:00 - 14:00 - Süre: 5 saat
Konum: Eşref Dinçer Mahallesi; Dere, Göl, 1. Çamlıca, Eski Pazar, Yıldız, Kuvvet sokakları
Sebep: Ağaç Kesim
13 NİSAN 2026 BURSA İNEGÖL ELEKTRİK KESİNTİSİ
İNEGÖL - Hamamlı
Tarih: 13.04.2026 Pazartesi
Saat: 09:00 - 11:00 - Süre: 2 saat
Konum: Hamamlı Mahallesi; 4170., Hamamlı, 4174., 4172., 4175. sokaklar
Sebep: Abone Bağlama
İNEGÖL - Şipali ve Kulaca
Tarih: 13.04.2026 Pazartesi
Saat: 09:30 - 10:30 - Süre: 1 saat
Konum: Şipali ve Kulaca Mahalleleri; 2103., 2111., 2105., 2109., Şipali Cami, 2104., Şipali, 2102., 2110., 2113., İnegöl Şipali, 2112., 2100. sokaklar
Sebep: OSOS İşlemleri
İNEGÖL - Ertuğrulgazi
Tarih: 13.04.2026 Pazartesi
Saat: 09:00 - 12:00 - Süre: 3 saat
Konum: Ertuğrulgazi Mahallesi; Özpınar, Özgüngör, Hediye, Özvatan, Kerim, Şöhret, Cihangir, Seçkin, Öz Elmas, 2. Aydın sokakları
Sebep: AG Pano Değişimi
İNEGÖL - Akhisar
Tarih: 13.04.2026 Pazartesi
Saat: 13:00 - 15:00 - Süre: 2 saat
Konum: Akhisar Mahallesi; 174., 172., 169., 175., 184., 170., 171. sokaklar
Sebep: Abone Bağlama
13 NİSAN 2026 BURSA İZNİK ELEKTRİK KESİNTİSİ
İZNİK - Çakırca
Tarih: 13.04.2026 Pazartesi
Saat: 09:00 - 17:00 - Süre: 8 saat
Konum: Çakırca Mahallesi; Çakırca, Çakırca/7 sokakları
Sebep: AG Tesis Çalışması
13 NİSAN 2026 BURSA KARACABEY ELEKTRİK KESİNTİSİ
KARACABEY - Yenikaraağaç, Canbaz, Gölkıyı, Subaşı, Seyran, Karakoca, Eskikaraağaç
Tarih: 13.04.2026 Pazartesi
Saat: 10:00 - 16:00 - Süre: 6 saat
Konum: Yenikaraağaç, Canbaz, Gölkıyı, Subaşı, Seyran, Karakoca, Eskikaraağaç mahalleleri ve ilgili sokaklar
Sebep: OG Fiziki İrtibat
KARACABEY - Hayırlar, Çeşnigir, Bayramdere, Ballıkaya, Kurşunlu, Boğazköy, Akçasusurluk, Ekinli, Ekmekçi, Harmanlı, Çarıkköy, Çamlıca, Kulakpınar, Taşlık, Akçakoyun
Tarih: 13.04.2026 Pazartesi
Saat: 09:30 - 17:30 - Süre: 8 saat
Konum: Hayırlar, Çeşnigir, Bayramdere, Ballıkaya, Kurşunlu, Boğazköy, Akçasusurluk, Ekinli, Ekmekçi, Harmanlı, Çarıkköy, Çamlıca, Kulakpınar, Taşlık, Akçakoyun mahalleleri; Dere, Orman, Bayramdere, Mehmet İzgi, Karacabey, Piknik, Fevziçakmak, Malkara, Kurşunlu Yeniköy, Boğaz sokakları ve mahalle içi tüm bağlı sokaklar
Sebep: ENH Bakım
Konum: DERE, 16.(YENİKÖY), 73.(YENİKÖY), 36.(YENİKÖY), 2.(YENİKÖY), 11.(YENİKÖY), ORMAN, 42.(YENİKÖY), BAYRAMDERE, 37.(YENİKÖY), 27.(YENİKÖY), 33.(YENİKÖY), 81 (YENİKÖY), 85 (YENİKÖY), 3.(YENİKÖY), 63.(YENİKÖY), 50.(YENİKÖY), 83 (YENİKÖY), 38.(YENİKÖY), 14.(YENİKÖY), 20.(YENİKÖY), 1.(YENİKÖY), 35.(YENİKÖY), 22 (YENİKÖY), 67.(YENİKÖY), 29.(YENİKÖY), 75 (YENİKÖY), 31.(YENİKÖY), 28 (YENİKÖY), 40 (YENİKÖY), 61.(YENİKÖY), 65 (YENİKÖY), MEHMET İZGİ, 105.(YENİKÖY), 45.(YENİKÖY), 77 (YENİKÖY), 51.(YENİKÖY), 436 (YENİKÖY), 47.(YENİKÖY), 101.(YENİKÖY), 13.(YENİKÖY), 108.(YENİKÖY), 10.(YENİKÖY), 93.(YENİKÖY), 6 (YENİKÖY), 19 (YENİKÖY), 5.(YENİKÖY), 91 (YENİKÖY), KARACABEY, 7.(YENİKÖY), 15.(YENİKÖY), 52.(YENİKÖY), PİKNİK, 79 (YENİKÖY), 110.(YENİKÖY), 89.(YENİKÖY), 4 (YENİKÖY), 57.(YENİKÖY), 34.(YENİKÖY), 26.(YENİKÖY), 30.(YENİKÖY), 18.(YENİKÖY), 49.(YENİKÖY), 59.(YENİKÖY), FEVZİÇAKMAK, 23.(YENİKÖY), 12.(YENİKÖY), 39.(YENİKÖY), 32.(YENİKÖY), 69 (YENİKÖY), 24.(YENİKÖY), 8.(YENİKÖY), 17.(YENİKÖY)
Konum: 41 (MALKARA), 10 (MALKARA), KURŞUNLU, YENİKÖY_1, 3, 19 (MALKARA), 23 (MALKARA), 26, 13, 16 (MALKARA), 43, 19 (MALKARA), KURŞUNLU (MALKARA), 5 (MALKARA), 22 (MALKARA), 45 (MALKARA), 8 (MALKARA), 6, 31, 12 (MALKARA), 9 (MALKARA), 30 (MALKARA), 11 (MALKARA), 17 (MALKARA), 15 (MALKARA), 3 (MALKARA), 21 (MALKARA), YENİKÖY CD, 25, 1, 18 (MALKARA), 20 (MALKARA), 4 (MALKARA), 33, 10, 39
13 NİSAN 2026 BURSA MUDANYA ELEKTRİK KESİNTİSİ
MUDANYA - Evciler
Tarih: 13.04.2026 Pazartesi
Saat: 09:30 - 17:30 - Süre: 8 saat
Konum: Evciler Mahallesi; Evciler 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12. sokaklar
Sebep: ENH Bakım
13 NİSAN 2026 BURSA NİLÜFER ELEKTRİK KESİNTİSİ
NİLÜFER - DUMLUPINAR
Tarih: 13.04.2026 Pazartesi
Saat: 09:00 - 17:00 - Süre: 8 Saat
Konum: ULUDAĞ, ÇAĞDAŞ, KAYABAŞI, ÇİÇEK(500), TEPEBAŞI, ATATÜRK(500), ALTINBAŞAK
Sebep: OG TESİS ÇALIŞMASI
NİLÜFER - GÖRÜKLE
Tarih: 13.04.2026 Pazartesi
Saat: 09:00 - 17:00 - Süre: 8 Saat
Konum: FEVZİ ÇAKMAK
Sebep: OG TESİS ÇALIŞMASI
NİLÜFER - ÇAMLICA
Tarih: 13.04.2026 Pazartesi
Saat: 10:00 - 14:00 - Süre: 4 Saat
Konum: 1. GÜLFİDAN, 2. GÜMÜŞYILDIZ, 75. YIL CUMHURİYET, 1. NİYET, ATA(190)
Sebep: TRAFO DEĞİŞİMİ
NİLÜFER - KÜLTÜR
Tarih: 13.04.2026 Pazartesi
Saat: 11:00 - 12:00 - Süre: 1 Saat
Konum: BEGONYA(200), AĞAÇLIK(200), ÇAMLIK(200), AK, GÜLTEKİN, GÜLDİKEN
Sebep: ABONE BAĞLAMA
NİLÜFER - ÇAMLICA
Tarih: 13.04.2026 Pazartesi
Saat: 11:00 - 12:00 - Süre: 1 Saat
Konum: 75. YIL CUMHURİYET
Sebep: ABONE BAĞLAMA
NİLÜFER - ÜÇEVLER
Tarih: 13.04.2026 Pazartesi
Saat: 09:00 - 12:00 - Süre: 3 Saat
Konum: 18., 30., 35.(220), NİLÜFER(220), 29.(220), 33.(220), 34.(220)
Sebep: TRAFO BAKIM
NİLÜFER - ÇALI
Tarih: 13.04.2026 Pazartesi
Saat: 12:00 - 13:00 - Süre: 1 Saat
Konum: CUMHURİYET
Sebep: ABONE BAĞLAMA
13 NİSAN 2026 BURSA ORHANGAZİ ELEKTRİK KESİNTİSİ
ORHANGAZİ - CAMİİKEBİR
Tarih: 13.04.2026 Pazartesi
Saat: 14:00 - 16:00 - Süre: 2 Saat
Konum: HORHOR, HORHOR 1 NOLU, KAZIM KARABEKİR, İBRAHİM ÇAVUŞ, İBRAHİM ÇAVUŞ 2 NOLU
Sebep: AG HAT BAKIMI
ORHANGAZİ - TEKKE
Tarih: 13.04.2026 Pazartesi
Saat: 14:00 - 16:00 - Süre: 2 Saat
Konum: MANAVOĞLU, HORHOR, ORMO, BAYIR BAHÇE, KAZIM KARABEKİR, TEPE
Sebep: AG HAT BAKIMI
13 NİSAN 2026 BURSA OSMANGAZİ ELEKTRİK KESİNTİSİ
OSMANGAZİ - MÜRSELLER
Tarih: 13.04.2026 Pazartesi
Saat: 09:00 - 17:00 - Süre: 8 Saat
Konum: MÜRSELLER YOLU, MÜDÜR, ERİK DERESİ YOLU, MÜRSELLER KÖY YOLU, 5. SARI, 15. KAYA, ULUYOL, 7. KÜÇÜK, 2. GAZİLER, 5. BAĞLAR, MÜRSELLER, 5. HARMAN, 27. AY, 17. FIRIN, 5. YOKUŞ, TARİHİ PINAR
Sebep: AĞAÇ KESİM
OSMANGAZİ - YİĞİTALİ
Tarih: 13.04.2026 Pazartesi
Saat: 09:00 - 17:00 - Süre: 8 Saat
Konum: ULUDAĞ
Sebep: AĞAÇ KESİM
OSMANGAZİ - KİRAZLI
Tarih: 13.04.2026 Pazartesi
Saat: 09:00 - 17:00 - Süre: 8 Saat
Konum: 13. CAMİ, LALE, 6. AKTAR, 13. DENİZ, BAYTAR, 19. KARANFİL, KİRAZLI OSMANGAZİ, GÜROLUK, 1. ERTUĞRUL, 22. BAHÇE, DİREKDİBİ, MÜRSELLER YOLU, 25. OKUL, GÖL, DİK, 22. MENEKŞE, GÜVERCİN, GAZİ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK, KANARYA, 1. FIRIN ÇIKMAZI, 4. İNCİRLİ, 12. BAŞARAN, IRMAK, 3. BİLİM, 1. GÜLLÜK, TEPEBAŞI, AYGIN, 11. GONCA, 22. DERE
Sebep: AĞAÇ KESİM
OSMANGAZİ - HÜSEYİNALAN
Tarih: 13.04.2026 Pazartesi
Saat: 09:00 - 17:00 - Süre: 8 Saat
Konum: HÜSEYİNALAN
Sebep: AĞAÇ KESİM
13 NİSAN 2026 BURSA YILDIRIM ELEKTRİK KESİNTİSİ
YILDIRIM - SAMANLI
Tarih: 13.04.2026 Pazartesi
Saat: 09:00 - 15:00 - Süre: 6 Saat
Konum: YİĞİTLER, DEMİRLER, 3. SERDAR, İSMETİYE, 4. SÜMBÜL
Sebep: KESİCİ DEĞİŞİMİ
13 NİSAN 2026 BURSA BÜYÜKORHAN ELEKTRİK KESİNTİSİ
13 Nisan 2026 tarihinde Bursa’nın Büyükorhan ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamakta.
13 NİSAN 2026 BURSA GÜRSU ELEKTRİK KESİNTİSİ
13 Nisan 2026 tarihinde Bursa’nın Gürsu ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamakta.
13 NİSAN 2026 BURSA HARMANCIK ELEKTRİK KESİNTİSİ
13 Nisan 2026 tarihinde Bursa’nın Harmancık ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamakta.
13 NİSAN 2026 BURSA KELES ELEKTRİK KESİNTİSİ
13 Nisan 2026 tarihinde Bursa’nın Keles ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamakta.
13 NİSAN 2026 BURSA KESTEL ELEKTRİK KESİNTİSİ
13 Nisan 2026 tarihinde Bursa’nın Kestel ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamakta.
13 NİSAN 2026 BURSA MUSTAFAKEMALPAŞA ELEKTRİK KESİNTİSİ
13 Nisan 2026 tarihinde Bursa’nın Mustafakemalpaşa ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamakta.
13 NİSAN 2026 BURSA ORHANELİ ELEKTRİK KESİNTİSİ
13 Nisan 2026 tarihinde Bursa’nın Orhaneli ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamakta.
13 NİSAN 2026 BURSA YENİŞEHİR ELEKTRİK KESİNTİSİ
13 Nisan 2026 tarihinde Bursa’nın Yenişehir ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamakta.