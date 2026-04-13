UEDAŞ duyurdu: 9 ilçede ışıklar sönüyor

UEDAŞ duyurdu: 9 ilçede ışıklar sönüyor
Bursa’da bugün planlı bakım, onarım ve altyapı çalışmaları kapsamında birçok ilçede elektrik kesintisi uygulanacak. UEDAŞ, kesintilerin farklı saat aralıklarında gerçekleşeceğini belirtirken, vatandaşların tedbirli olması istendi.

13 NİSAN 2026 BURSA ELEKTRİK KESİNTİLERİ

13 Nisan 2026 Pazartesi günü Bursa’nın 9 ilçesinde elektrik kesintisi gerçekleşecek. İşte bugün Bursa’da elektrik kesintisi yaşayacak ilçeler…

13 NİSAN 2026 BURSA GEMLİK ELEKTRİK KESİNTİSİ

GEMLİK - Eşref Dinçer

  • Tarih: 13.04.2026 Pazartesi

  • Saat: 09:00 - 14:00 - Süre: 5 saat

  • Konum: Eşref Dinçer Mahallesi; Dere, Göl, 1. Çamlıca, Eski Pazar, Yıldız, Kuvvet sokakları

  • Sebep: Ağaç Kesim

13 NİSAN 2026 BURSA İNEGÖL ELEKTRİK KESİNTİSİ

İNEGÖL - Hamamlı

  • Tarih: 13.04.2026 Pazartesi

  • Saat: 09:00 - 11:00 - Süre: 2 saat

  • Konum: Hamamlı Mahallesi; 4170., Hamamlı, 4174., 4172., 4175. sokaklar

  • Sebep: Abone Bağlama

İNEGÖL - Şipali ve Kulaca

  • Tarih: 13.04.2026 Pazartesi

  • Saat: 09:30 - 10:30 - Süre: 1 saat

  • Konum: Şipali ve Kulaca Mahalleleri; 2103., 2111., 2105., 2109., Şipali Cami, 2104., Şipali, 2102., 2110., 2113., İnegöl Şipali, 2112., 2100. sokaklar

  • Sebep: OSOS İşlemleri

İNEGÖL - Ertuğrulgazi

  • Tarih: 13.04.2026 Pazartesi

  • Saat: 09:00 - 12:00 - Süre: 3 saat

  • Konum: Ertuğrulgazi Mahallesi; Özpınar, Özgüngör, Hediye, Özvatan, Kerim, Şöhret, Cihangir, Seçkin, Öz Elmas, 2. Aydın sokakları

  • Sebep: AG Pano Değişimi

İNEGÖL - Akhisar

  • Tarih: 13.04.2026 Pazartesi

  • Saat: 13:00 - 15:00 - Süre: 2 saat

  • Konum: Akhisar Mahallesi; 174., 172., 169., 175., 184., 170., 171. sokaklar

  • Sebep: Abone Bağlama

13 NİSAN 2026 BURSA İZNİK ELEKTRİK KESİNTİSİ

İZNİK - Çakırca

  • Tarih: 13.04.2026 Pazartesi

  • Saat: 09:00 - 17:00 - Süre: 8 saat

  • Konum: Çakırca Mahallesi; Çakırca, Çakırca/7 sokakları

  • Sebep: AG Tesis Çalışması

13 NİSAN 2026 BURSA KARACABEY ELEKTRİK KESİNTİSİ

KARACABEY - Yenikaraağaç, Canbaz, Gölkıyı, Subaşı, Seyran, Karakoca, Eskikaraağaç

  • Tarih: 13.04.2026 Pazartesi

  • Saat: 10:00 - 16:00 - Süre: 6 saat

  • Konum: Yenikaraağaç, Canbaz, Gölkıyı, Subaşı, Seyran, Karakoca, Eskikaraağaç mahalleleri ve ilgili sokaklar

  • Sebep: OG Fiziki İrtibat

KARACABEY - Hayırlar, Çeşnigir, Bayramdere, Ballıkaya, Kurşunlu, Boğazköy, Akçasusurluk, Ekinli, Ekmekçi, Harmanlı, Çarıkköy, Çamlıca, Kulakpınar, Taşlık, Akçakoyun

  • Tarih: 13.04.2026 Pazartesi

  • Saat: 09:30 - 17:30 - Süre: 8 saat

  • Konum: Hayırlar, Çeşnigir, Bayramdere, Ballıkaya, Kurşunlu, Boğazköy, Akçasusurluk, Ekinli, Ekmekçi, Harmanlı, Çarıkköy, Çamlıca, Kulakpınar, Taşlık, Akçakoyun mahalleleri; Dere, Orman, Bayramdere, Mehmet İzgi, Karacabey, Piknik, Fevziçakmak, Malkara, Kurşunlu Yeniköy, Boğaz sokakları ve mahalle içi tüm bağlı sokaklar

  • Sebep: ENH Bakım

KARACABEY - HAYIRLAR

  • Tarih: 13.04.2026 Pazartesi

  • Saat: 09:30 - 17:30 - Süre: 8 Saat

  • Konum: HAYIRLAR

  • Sebep: ENH BAKIM

KARACABEY - ÇEŞNİGİR

  • Tarih: 13.04.2026 Pazartesi

  • Saat: 09:30 - 17:30 - Süre: 8 Saat

  • Konum: ÇEŞNİGİR

  • Sebep: ENH BAKIM

KARACABEY - BAYRAMDERE

  • Tarih: 13.04.2026 Pazartesi

  • Saat: 09:30 - 17:30 - Süre: 8 Saat

  • Konum: DERE, 16.(YENİKÖY), 73.(YENİKÖY), 36.(YENİKÖY), 2.(YENİKÖY), 11.(YENİKÖY), ORMAN, 42.(YENİKÖY), BAYRAMDERE, 37.(YENİKÖY), 27.(YENİKÖY), 33.(YENİKÖY), 81 (YENİKÖY), 85 (YENİKÖY), 3.(YENİKÖY), 63.(YENİKÖY), 50.(YENİKÖY), 83 (YENİKÖY), 38.(YENİKÖY), 14.(YENİKÖY), 20.(YENİKÖY), 1.(YENİKÖY), 35.(YENİKÖY), 22 (YENİKÖY), 67.(YENİKÖY), 29.(YENİKÖY), 75 (YENİKÖY), 31.(YENİKÖY), 28 (YENİKÖY), 40 (YENİKÖY), 61.(YENİKÖY), 65 (YENİKÖY), MEHMET İZGİ, 105.(YENİKÖY), 45.(YENİKÖY), 77 (YENİKÖY), 51.(YENİKÖY), 436 (YENİKÖY), 47.(YENİKÖY), 101.(YENİKÖY), 13.(YENİKÖY), 108.(YENİKÖY), 10.(YENİKÖY), 93.(YENİKÖY), 6 (YENİKÖY), 19 (YENİKÖY), 5.(YENİKÖY), 91 (YENİKÖY), KARACABEY, 7.(YENİKÖY), 15.(YENİKÖY), 52.(YENİKÖY), PİKNİK, 79 (YENİKÖY), 110.(YENİKÖY), 89.(YENİKÖY), 4 (YENİKÖY), 57.(YENİKÖY), 34.(YENİKÖY), 26.(YENİKÖY), 30.(YENİKÖY), 18.(YENİKÖY), 49.(YENİKÖY), 59.(YENİKÖY), FEVZİÇAKMAK, 23.(YENİKÖY), 12.(YENİKÖY), 39.(YENİKÖY), 32.(YENİKÖY), 69 (YENİKÖY), 24.(YENİKÖY), 8.(YENİKÖY), 17.(YENİKÖY)

  • Sebep: ENH BAKIM

BURSA, KARACABEY - BALLIKAYA

  • Tarih: 13.04.2026 Pazartesi

  • Saat: 09:30 - 17:30 - Süre: 8 Saat

  • Konum: BALLIKAYA

  • Sebep: ENH BAKIM

BURSA, KARACABEY - KURŞUNLU

  • Tarih: 13.04.2026 Pazartesi

  • Saat: 09:30 - 17:30 - Süre: 8 Saat

  • Konum: 41 (MALKARA), 10 (MALKARA), KURŞUNLU, YENİKÖY_1, 3, 19 (MALKARA), 23 (MALKARA), 26, 13, 16 (MALKARA), 43, 19 (MALKARA), KURŞUNLU (MALKARA), 5 (MALKARA), 22 (MALKARA), 45 (MALKARA), 8 (MALKARA), 6, 31, 12 (MALKARA), 9 (MALKARA), 30 (MALKARA), 11 (MALKARA), 17 (MALKARA), 15 (MALKARA), 3 (MALKARA), 21 (MALKARA), YENİKÖY CD, 25, 1, 18 (MALKARA), 20 (MALKARA), 4 (MALKARA), 33, 10, 39

  • Sebep: ENH BAKIM

BURSA, KARACABEY - BOĞAZKÖY

  • Tarih: 13.04.2026 Pazartesi

  • Saat: 09:30 - 17:30 - Süre: 8 Saat

  • Konum: BOĞAZ

  • Sebep: ENH BAKIM

BURSA, KARACABEY - AKÇASUSURLUK

  • Tarih: 13.04.2026 Pazartesi

  • Saat: 09:30 - 17:30 - Süre: 8 Saat

  • Konum: AKÇASUSURLUK

  • Sebep: ENH BAKIM

BURSA, KARACABEY - EKİNLİ

  • Tarih: 13.04.2026 Pazartesi

  • Saat: 09:30 - 17:30 - Süre: 8 Saat

  • Konum: EKİNLİ

  • Sebep: ENH BAKIM

BURSA, KARACABEY - EKMEKÇİ

  • Tarih: 13.04.2026 Pazartesi

  • Saat: 09:30 - 17:30 - Süre: 8 Saat

  • Konum: EKMEKÇİ

  • Sebep: ENH BAKIM

BURSA, KARACABEY - HARMANLI

  • Tarih: 13.04.2026 Pazartesi

  • Saat: 09:30 - 17:30 - Süre: 8 Saat

  • Konum: HARMANLI

  • Sebep: ENH BAKIM

BURSA, KARACABEY - ÇARIKKÖY

  • Tarih: 13.04.2026 Pazartesi

  • Saat: 09:30 - 17:30 - Süre: 8 Saat

  • Konum: ÇARIK

  • Sebep: ENH BAKIM

BURSA, KARACABEY - ÇAMLICA

  • Tarih: 13.04.2026 Pazartesi

  • Saat: 09:30 - 17:30 - Süre: 8 Saat

  • Konum: ÇAMLICA

  • Sebep: ENH BAKIM

BURSA, KARACABEY - KULAKPINAR

  • Tarih: 13.04.2026 Pazartesi

  • Saat: 09:30 - 17:30 - Süre: 8 Saat

  • Konum: KULAKPINAR

  • Sebep: ENH BAKIM

BURSA, KARACABEY - TAŞLIK

  • Tarih: 13.04.2026 Pazartesi

  • Saat: 09:30 - 17:30 - Süre: 8 Saat

  • Konum: TAŞLIK

  • Sebep: ENH BAKIM

BURSA, KARACABEY - AKÇAKOYUN

  • Tarih: 13.04.2026 Pazartesi

  • Saat: 09:30 - 17:30 - Süre: 8 Saat

  • Konum: AKÇAKOYUN

  • Sebep: ENH BAKIM

13 NİSAN 2026 BURSA MUDANYA ELEKTRİK KESİNTİSİ

MUDANYA - Evciler

  • Tarih: 13.04.2026 Pazartesi

  • Saat: 09:30 - 17:30 - Süre: 8 saat

  • Konum: Evciler Mahallesi; Evciler 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12. sokaklar

  • Sebep: ENH Bakım

MUDANYA - EVCİLER

  • Tarih: 13.04.2026 Pazartesi

  • Saat: 09:30 - 17:30 - Süre: 8 Saat

  • Konum: EVCİLER 1., EVCİLER 2., EVCİLER 3., EVCİLER 4., EVCİLER 5., EVCİLER 6., EVCİLER 7., EVCİLER 8., EVCİLER 9., EVCİLER 10., EVCİLER 11., EVCİLER 12.

  • Sebep: ENH BAKIM

13 NİSAN 2026 BURSA NİLÜFER ELEKTRİK KESİNTİSİ

NİLÜFER - DUMLUPINAR

  • Tarih: 13.04.2026 Pazartesi

  • Saat: 09:00 - 17:00 - Süre: 8 Saat

  • Konum: ULUDAĞ, ÇAĞDAŞ, KAYABAŞI, ÇİÇEK(500), TEPEBAŞI, ATATÜRK(500), ALTINBAŞAK

  • Sebep: OG TESİS ÇALIŞMASI

NİLÜFER - GÖRÜKLE

  • Tarih: 13.04.2026 Pazartesi

  • Saat: 09:00 - 17:00 - Süre: 8 Saat

  • Konum: FEVZİ ÇAKMAK

  • Sebep: OG TESİS ÇALIŞMASI

NİLÜFER - ÇAMLICA

  • Tarih: 13.04.2026 Pazartesi

  • Saat: 10:00 - 14:00 - Süre: 4 Saat

  • Konum: 1. GÜLFİDAN, 2. GÜMÜŞYILDIZ, 75. YIL CUMHURİYET, 1. NİYET, ATA(190)

  • Sebep: TRAFO DEĞİŞİMİ

NİLÜFER - KÜLTÜR

  • Tarih: 13.04.2026 Pazartesi

  • Saat: 11:00 - 12:00 - Süre: 1 Saat

  • Konum: BEGONYA(200), AĞAÇLIK(200), ÇAMLIK(200), AK, GÜLTEKİN, GÜLDİKEN

  • Sebep: ABONE BAĞLAMA

NİLÜFER - ÇAMLICA

  • Tarih: 13.04.2026 Pazartesi

  • Saat: 11:00 - 12:00 - Süre: 1 Saat

  • Konum: 75. YIL CUMHURİYET

  • Sebep: ABONE BAĞLAMA

NİLÜFER - ÜÇEVLER

  • Tarih: 13.04.2026 Pazartesi

  • Saat: 09:00 - 12:00 - Süre: 3 Saat

  • Konum: 18., 30., 35.(220), NİLÜFER(220), 29.(220), 33.(220), 34.(220)

  • Sebep: TRAFO BAKIM

NİLÜFER - ÇALI

  • Tarih: 13.04.2026 Pazartesi

  • Saat: 12:00 - 13:00 - Süre: 1 Saat

  • Konum: CUMHURİYET

  • Sebep: ABONE BAĞLAMA

13 NİSAN 2026 BURSA ORHANGAZİ ELEKTRİK KESİNTİSİ

ORHANGAZİ - CAMİİKEBİR

  • Tarih: 13.04.2026 Pazartesi

  • Saat: 14:00 - 16:00 - Süre: 2 Saat

  • Konum: HORHOR, HORHOR 1 NOLU, KAZIM KARABEKİR, İBRAHİM ÇAVUŞ, İBRAHİM ÇAVUŞ 2 NOLU

  • Sebep: AG HAT BAKIMI

ORHANGAZİ - TEKKE

  • Tarih: 13.04.2026 Pazartesi

  • Saat: 14:00 - 16:00 - Süre: 2 Saat

  • Konum: MANAVOĞLU, HORHOR, ORMO, BAYIR BAHÇE, KAZIM KARABEKİR, TEPE

  • Sebep: AG HAT BAKIMI

13 NİSAN 2026 BURSA OSMANGAZİ ELEKTRİK KESİNTİSİ

OSMANGAZİ - MÜRSELLER

  • Tarih: 13.04.2026 Pazartesi

  • Saat: 09:00 - 17:00 - Süre: 8 Saat

  • Konum: MÜRSELLER YOLU, MÜDÜR, ERİK DERESİ YOLU, MÜRSELLER KÖY YOLU, 5. SARI, 15. KAYA, ULUYOL, 7. KÜÇÜK, 2. GAZİLER, 5. BAĞLAR, MÜRSELLER, 5. HARMAN, 27. AY, 17. FIRIN, 5. YOKUŞ, TARİHİ PINAR

  • Sebep: AĞAÇ KESİM

OSMANGAZİ - YİĞİTALİ

  • Tarih: 13.04.2026 Pazartesi

  • Saat: 09:00 - 17:00 - Süre: 8 Saat

  • Konum: ULUDAĞ

  • Sebep: AĞAÇ KESİM

OSMANGAZİ - KİRAZLI

  • Tarih: 13.04.2026 Pazartesi

  • Saat: 09:00 - 17:00 - Süre: 8 Saat

  • Konum: 13. CAMİ, LALE, 6. AKTAR, 13. DENİZ, BAYTAR, 19. KARANFİL, KİRAZLI OSMANGAZİ, GÜROLUK, 1. ERTUĞRUL, 22. BAHÇE, DİREKDİBİ, MÜRSELLER YOLU, 25. OKUL, GÖL, DİK, 22. MENEKŞE, GÜVERCİN, GAZİ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK, KANARYA, 1. FIRIN ÇIKMAZI, 4. İNCİRLİ, 12. BAŞARAN, IRMAK, 3. BİLİM, 1. GÜLLÜK, TEPEBAŞI, AYGIN, 11. GONCA, 22. DERE

  • Sebep: AĞAÇ KESİM

OSMANGAZİ - HÜSEYİNALAN

  • Tarih: 13.04.2026 Pazartesi

  • Saat: 09:00 - 17:00 - Süre: 8 Saat

  • Konum: HÜSEYİNALAN

  • Sebep: AĞAÇ KESİM

13 NİSAN 2026 BURSA YILDIRIM ELEKTRİK KESİNTİSİ

YILDIRIM - SAMANLI

  • Tarih: 13.04.2026 Pazartesi

  • Saat: 09:00 - 15:00 - Süre: 6 Saat

  • Konum: YİĞİTLER, DEMİRLER, 3. SERDAR, İSMETİYE, 4. SÜMBÜL

  • Sebep: KESİCİ DEĞİŞİMİ

13 NİSAN 2026 BURSA BÜYÜKORHAN ELEKTRİK KESİNTİSİ

13 Nisan 2026 tarihinde Bursa’nın Büyükorhan ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamakta.

13 NİSAN 2026 BURSA GÜRSU ELEKTRİK KESİNTİSİ

13 Nisan 2026 tarihinde Bursa’nın Gürsu ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamakta.

13 NİSAN 2026 BURSA HARMANCIK ELEKTRİK KESİNTİSİ

13 Nisan 2026 tarihinde Bursa’nın Harmancık ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamakta.

13 NİSAN 2026 BURSA KELES ELEKTRİK KESİNTİSİ

13 Nisan 2026 tarihinde Bursa’nın Keles ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamakta.

13 NİSAN 2026 BURSA KESTEL ELEKTRİK KESİNTİSİ

13 Nisan 2026 tarihinde Bursa’nın Kestel ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamakta.

13 NİSAN 2026 BURSA MUSTAFAKEMALPAŞA ELEKTRİK KESİNTİSİ

13 Nisan 2026 tarihinde Bursa’nın Mustafakemalpaşa ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamakta.

13 NİSAN 2026 BURSA ORHANELİ ELEKTRİK KESİNTİSİ

13 Nisan 2026 tarihinde Bursa’nın Orhaneli ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamakta.

13 NİSAN 2026 BURSA YENİŞEHİR ELEKTRİK KESİNTİSİ

13 Nisan 2026 tarihinde Bursa’nın Yenişehir ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamakta.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Son 3 gün! Araç sahipleri için zorunluluk bitiyor
Son 3 gün kaldı
Araç sahipleri için zorunluluk bitiyor
Çanakkale Köprüsü'ne rakip çıktı: Dünyanın en uzunu olacak
Dünyanın en uzunu olacak
Çanakkale Köprüsü'ne rakip çıktı
Artemis II'den şok eden keşif: Ay'ın rengi gri değilmiş
Artemis II'den şok eden keşif
Ay'ın rengi gri değilmiş
İSKİ: Artık geri sayım bitti! İstanbul barajlarında 'psikolojik sınır' aşıldı
İSKİ: Artık geri sayım bitti!
İstanbul barajlarında 'psikolojik sınır' aşıldı
İran hangi gemilerin Hürmüz'den geçebileceğini açıkladı
İran, ABD'ye yeşil ışık yaktı
Altın nişanlı kahraman sıçan için 7 metrelik heykel dikildi
Kahraman sıçan Magawa
Altın nişan verdiler, heykelini diktiler
Ay’dan dönüş başladı: Saatte 25 bin mil hızla ateş topunun içine giriyorlar!
Ay’dan dönüş başladı:
Saatte 25 bin mil hızla ateş topunun içine giriyorlar!
Samsung varisi vergi ödemek için 2.1 milyar dolarlık hissesini sattı
Samsung'un mirası ortalığı karıştırdı
Okyanusun dibinde yol keşfettiler
Okyanusun dibinde yol keşfettiler
En bilgili insanlar bu 4 tarihte doğuyor
En bilgili insanlar bu 4 tarihte doğuyor
Türkiye
Atlas Çağlayan iddianamesi kabul edildi: İlk duruşma tarihi belli oldu
Atlas Çağlayan iddianamesi kabul edildi: İlk duruşma tarihi belli oldu
Özgür Özel İspanya yolcusu! Dünya liderleriyle buluşacak
Özgür Özel İspanya yolcusu! Dünya liderleriyle buluşacak
Kırşehir'de kayıp Ramazan için seferberlik: Arama çalışmaları 7'nci gününde
Kırşehir'de kayıp Ramazan için seferberlik: Arama çalışmaları 7'nci gününde