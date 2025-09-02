12'si kırmızı bültenle aranan 14 suçlu Türkiye'ye iade edildi

Yayınlanma:
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, kırmızı bültenle aranan 12 ve ulusal seviyede aranan 2 suçlunun 5 farklı ülkede yakalanarak Türkiye’ye iade edildiğini duyurdu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, kırmızı bültenle aranan 12 ve ulusal seviyede aranan 2 kişinin yakalanarak Türkiye'ye iade edildiğini duyurdu. Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Gürcistan'dan 8, Arnavutluk'tan 2, Almanya'dan 2, Senegal ve Yunanistan'dan birer kişinin getirildiğini belirtti.

Açıklamaya göre, uluslararası seviyede aranan T.G., M.A., M.A.D., C.Y., S.S., M.D., K.D., E.Ç., K.K., O.G., G.Ç. ve M.C.Ü. ile ulusal seviyede aranan T.Y. ve M.U. yakalandı. Söz konusu isimlerin suçları arasında “örgüt kurmak ve örgüte üye olmak, yağma, tefecilik, tehdit, yaralama, kasten öldürme, çocuğun cinsel istismarı, cinsel saldırı, hürriyetten yoksun kılma, dolandırıcılık, bilişim yoluyla dolandırıcılık, uyuşturucu, hırsızlık ve göçmen kaçakçılığı” gibi ağır suçlar bulunuyor.

Yerlikaya, Adalet Bakanlığı koordinasyonunda ve ilgili ülkelerin kolluk güçleriyle yürütülen operasyonlarla söz konusu kişilerin tek tek yakalandığını belirterek, operasyonlarda görev alan EGM Interpol-Europol Daire Başkanlığı, KOM, Narkotik, Siber Suçlarla Mücadele, Asayiş ve Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele Başkanlıkları ile İstanbul ve Artvin İl Emniyet Müdürlüklerini tebrik etti.

Yerlikaya "Hangi bültenle aranırsa aransın, hangi ülkeye kaçmış olursa olsun Türk Polisinden kaçamayacaklar" dedi.

