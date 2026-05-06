125 gün sonra çığ altından cansız bedeni çıkarılan çoban toprağa verildi: Son fotoğrafı ortaya çıktı

Artvin Ardanuç'ta 31 Aralık'ta meydana gelen çığ felaketinde kaybolan çoban Bülent Gezer'in cansız bedenine 125 gün sonra ulaşıldı. Bugün toprağa verilen çobanın olay günü çekilen son fotoğrafı ortaya çıktı.

Artvin'in Ardanuç ilçesinde yılbaşı gecesi meydana gelen çığ felaketinde kar altında kalan ve aylar süren arama çalışmalarının ardından cansız bedenine ulaşılan 38 yaşındaki çoban Bülent Gezer, düzenlenen törenle toprağa verildi.

YILBAŞI GECESİ GELEN FELAKET

Olay, 31 Aralık 2025 tarihinde deniz seviyesinden 2 bin 300 metre yükseklikteki Aksu Yaylası'nda yaşandı. Erzurum sınırına yakın bölgede yaklaşık 1200 küçükbaş hayvandan oluşan sürülerini Ardanuç yönüne doğru indirmeye çalışan 6 çoban, aniden düşen çığın altında kaldı. Bölgede etkili olan yoğun tipi ve kar yağışı nedeniyle çobanlardan 3'ü kendi imkanlarıyla kurtulurken, diğer 3 kişi dev kar kütlelerinin altında mahsur kaldı.

ARAMA ÇALIŞMALARINDA ACI TABLO

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen AFAD ve UMKE ekipleri, zorlu hava koşullarına rağmen yürüttükleri ilk çalışmalarda Afganistan uyruklu Kerimullah Azizulla ve Suat Temel’in cansız bedenlerine ulaştı. Ancak Bülent Gezer’den bir iz bulunamadı. Yeni çığ tehlikesi ve şiddetli fırtına nedeniyle 4 Ocak'ta ara verilen arama çalışmaları, karların erimeye başlamasıyla 2 Mayıs'ta yeniden başlatıldı.

7 METRE KARIN ALTINDA BULUNDU

120 kişilik uzman ekibin katılımıyla, kar kalınlığının yer yer 7 metreyi bulduğu alanda yürütülen çalışmalar 125 gün sonra sonuç verdi. Ekipler, çığ felaketinden tam 4 ay sonra Bülent Gezer’in cansız bedenine ulaştı. Çobanın naaşı, yaklaşık 7 metrelik kar tabakasının altından çıkarılarak morga kaldırıldı.

ACI HATIRA: FELAKET GÜNÜ ÇEKİLEN SON FOTOĞRAF

Öte yandan, Bülent Gezer’in çığ düşmeden sadece birkaç saat önce çekilmiş son fotoğrafı ortaya çıktı. Görüntüde, karlar içindeki yaylada arkadaşıyla birlikte at üzerinde duran Gezer’in, objektife el sallayarak selam verdiği o son anlar yürekleri burktu.

GÖZYAŞLARIYLA DEFNEDİLDİ

Bir çocuk babası olan Bülent Gezer için Ardanuç Merkez Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene Artvin Valisi Turan Ergün, İl Emniyet Müdürü Murat Güneş, il ve ilçe protokolü ile çok sayıda vatandaş katıldı. Gezer’in cenazesi, öğle namazını müteakip kılınan namazın ardından Yolüstü Köyü Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlandı. (DHA)

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

