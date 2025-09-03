12 şehit için MSB'nin hazırladığı rapor ortaya çıktı! Neler yaşandığı tek tek böyle anlatılmış

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 6 Temmuz'da Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde 2022'de şehit olan Piyade Üsteğmen Nuri Melih Bozkurt'un naaşı için yürütülen arama-tarama çalışmaları sırasında 12 Mehmetçiğin şehit olduğunu açıkladı.

MSB, askerlerin metan gazı nedeniyle şehit olduğu mağaraya ilk önce keşif köpeği girdiğini ardından da Mayın ve El Yapımı Patlayıcı Tespit ve İmha Timi'nin arama tarama yaptığını açıkladı.

T24'ten Tolga Şardan, MSB'nin elim olayla ilgili özel raporuna ulaştı. Şardan, konu ile ilgili kaynaklarla da görüştüğünü belirtti.

Şarrdan'ın aktardığına göre Şehit Bozkurt'un naaşının mağarada olduğunu iddia eden şahıs, PKK’lı itirafçıydı.

İtirafçının gösterdiği noktanın Pençe-Kilit Harekât bölgesindeki bir mağara olduğu belirlendi. Bunun üzerine yaklaşık bir tabur asker 4 Temmuz 2025’te bölgeye sevk edildi.

Mağarada ilk keşif, kamera takılmış özel eğitimli bir arama köpeğiyle yapıldı.

Görüntüler, istihbarat ve bomba imha uzmanlarıyla birlikte tabur komutanı tarafından incelendi.

Köpeğin dönüşünde tehlike tespit edilmedi.

Aynı işlem 5 Temmuz günü tekrarlandı ve yine risk görülmedi. Bunun ardından altı kişilik bir keşif ekibi mağaraya girdi. Şardan şöyle yazdı:

"Ertesi gün, yani 5 Temmuz günü aynı işlem yinelendi. Köpek bir kez daha başında kamera ile mağaraya gönderildi. Mağaranın sonuna kadar giden köpek, tıpkı bir önceki gün olduğu gibi sağlıklı şekilde dışarı çıktı."

İlk giren ekipte bomba imha ve istihbarat uzmanları ile komandolar yer aldı.

Ancak kısa süre sonra içeriden yüksek sesle bir bağırış duyuldu. Dışarıda bekleyen ikinci ekip hemen mağaraya yönlendirildi. Ancak ikinci ekipten bazıları ağır şekilde etkilenerek dışarı çıkabildi; kurtarılamadılar. Şardan şunları ifade etti:

"İlk giren grup, patlayıcı madde bulunma olasılığına karşı mayın temizleyici, bomba imha ve istihbaratçı dört askerden oluştu. Bu ekiple birlikte iki de komando mağaraya girdi. Toplam altı askerin mağaraya girmesinden bir süre sonra, askerlerden birisinden çok güçlü bir bağırma sesi geldi. Dışarıda bekleyen ekip, henüz ne olduğunu anlamamışken durum değerlendirmesi yapıldı. Ve dışarıda hazır vaziyette bekleyen altı askerden oluşan ikinci ekip mağaraya gönderildi. İkinci ekipte yer alan askerlerden bazıları dışarı çıkmayı başardı ancak kurtarılamadılar."

Olayın ardından MSB, Zonguldak’tan bir madenci ekibini bölgeye getirdi. Şehit cenazelerinin bazıları madenciler tarafından çıkarıldı.

ASIL TEHLİKE GİZLİ KATTAYDI! MERDİVEN...

MSB raporunda dikkat çeken detaylardan biri, köpeğin keşif yaptığı güzergâh ile askerlerin ilerlediği yolun farklı olması.

Askerler, mağaranın içinde yer alan merdivenli bir yan kolu takip ederek ikinci kata ulaştı. Tüm kayıpların bu özel bölümde yaşandığı açıklandı.Bu alanda yıllardır biriken ve hâlen etkisini sürdüren zehirli gazlar bulunuyordu.

Tüm bu operasyona rağmen, aranan Üsteğmen Bozkurt’un cenazesine ulaşılamadı. İtirafçının kimliği ve şu an nerede olduğu ise belirsizliğini koruyor.

Şardan, mağaradaki o gizli katı ve merdiven detayını yazısının ilgili kısmında şöyle anlattı: