Bursa'da 8 mahallede su kesintisi başlıyor

Bursa'da 8 mahallede su kesintisi başlıyor
Yayınlanma:
Bursa'da bugün Mustafakemalpaşa ve Nilüfer ilçelerinde 8 mahallede su kesintisi yaşanacak. Her iki ilçede de kesinti saat 09.00'da başlayıp 18.00'e kadar sürecek. Mustafakemalpaşa'da Cumhuriyet, Selimiye, Şeyhmüftü, Vıraca, Atatürk, Çırpan ve Hamidiye mahallelerinde kanalizasyon çalışmaları nedeniyle su hattında arıza riski bulunurken, Nilüfer Balkan Mahallesi'nde içme suyu çalışmaları yürütülecek

11 MAYIS 2026 BURSA SU KESİNTİLERİ

11 Mayıs 2026 Pazartesi günü Bursa’nın 2 ilçesinde 8 mahallede su kesintisi gerçekleşecek. İşte bugün Bursa’da su kesintisi yaşayacak ilçeler…

11 MAYIS 2026 BURSA MUSTAFAKEMALPAŞA SU KESİNTİSİ

Mustafakemalpaşa

  • Tarih: 11 Mayıs 2026 Pazartesi
  • Saat: 09:00 - 18:00 │ Süre: 9 saat
  • Konum: CumhuriyetSelimiyeŞeyhmüftüVıracaAtatürkÇırpanHamidiye, muhtelif cadde ve sokaklar
  • Sebep: Kanalizasyon çalışmaları kapsamında içme suyu hatlarında oluşabilecek arızalar

11 MAYIS 2026 BURSA NİLÜFER SU KESİNTİSİ

Nilüfer

  • Tarih: 11 Mayıs 2026 Pazartesi
  • Saat: 09:00 - 18:00 │ Süre: 9 saat
  • Konum: Balkan ve civarı
  • Sebep: İçme suyu çalışmaları

11 MAYIS 2026 BURSA BÜYÜKORHAN SU KESİNTİSİ

11 Mayıs 2026 tarihinde Bursa’nın Büyükorhan ilçesi için planlı su kesintisi bulunmamaktadır.

11 MAYIS 2026 BURSA GEMLİK SU KESİNTİSİ

11 Mayıs 2026 tarihinde Bursa’nın Gemlik ilçesi için planlı su kesintisi bulunmamaktadır.

11 MAYIS 2026 BURSA GÜRSU SU KESİNTİSİ

11 Mayıs 2026 tarihinde Bursa’nın Gürsu ilçesi için planlı su kesintisi bulunmamaktadır.

11 MAYIS 2026 BURSA HARMANCIK SU KESİNTİSİ

11 Mayıs 2026 tarihinde Bursa’nın Harmancık ilçesi için planlı su kesintisi bulunmamaktadır.

11 MAYIS 2026 BURSA İNEGÖL SU KESİNTİSİ

11 Mayıs 2026 tarihinde Bursa’nın İnegöl ilçesi için planlı su kesintisi bulunmamaktadır.

11 MAYIS 2026 BURSA İZNİK SU KESİNTİSİ

11 Mayıs 2026 tarihinde Bursa’nın İnegöl ilçesi için planlı su kesintisi bulunmamaktadır.

11 MAYIS 2026 BURSA KARACABEY SU KESİNTİSİ

11 Mayıs 2026 tarihinde Bursa’nın Karacabey ilçesi için planlı su kesintisi bulunmamaktadır.

11 MAYIS 2026 BURSA KELES SU KESİNTİSİ

11 Mayıs 2026 tarihinde Bursa’nın Keles ilçesi için planlı su kesintisi bulunmamaktadır.

11 MAYIS 2026 BURSA KESTEL SU KESİNTİSİ

11 Mayıs 2026 tarihinde Bursa’nın Kestel ilçesi için planlı su kesintisi bulunmamaktadır.

11 MAYIS 2026 BURSA MUDANYA SU KESİNTİSİ

11 Mayıs 2026 tarihinde Bursa’nın Mudanya ilçesi için planlı su kesintisi bulunmamaktadır.

11 MAYIS 2026 BURSA ORHANELİ SU KESİNTİSİ

11 Mayıs 2026 tarihinde Bursa’nın Orhaneli ilçesi için planlı su kesintisi bulunmamaktadır.

11 MAYIS 2026 BURSA ORHANGAZİ SU KESİNTİSİ

11 Mayıs 2026 tarihinde Bursa’nın Orhangazi ilçesi için planlı su kesintisi bulunmamaktadır.

11 MAYIS 2026 BURSA OSMANGAZİ SU KESİNTİSİ

11 Mayıs 2026 tarihinde Bursa’nın Osmangazi ilçesi için planlı su kesintisi bulunmamaktadır.

11 MAYIS 2026 BURSA YENİŞEHİR SU KESİNTİSİ

11 Mayıs 2026 tarihinde Bursa’nın Yenişehir ilçesi için planlı su kesintisi bulunmamaktadır.

11 MAYIS 2026 BURSA YILDIRIM SU KESİNTİSİ

11 Mayıs 2026 tarihinde Bursa’nın Yıldırım ilçesi için planlı su kesintisi bulunmamaktadır.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

İstanbul'da havaların 10 derece birden düşeceği tarih açıklandı
Satışlar fren yaptı markalar gaza bastı! Otomobilde Mayıs'ın tüm kampanyaları
Profesörler bile izinsiz yaklaşamıyor: Koparmanın bedeli 699 bin lira, Jandarma tarafından korunuyor
Jandarma tarafından korunuyor
Koparmanın bedeli 699 bin lira
Hürrem Sultan’dan Paris podyumlarına: İktidarın ipek ve sırma ile dokunmuş hali
Dört kruvaziyerle 10 bin kişi ilçeye geldi
Dört kruvaziyerle 10 bin kişi ilçeye geldi
İstanbullulara haberi İBB verdi: Hava tam ısındı derken yine kendini hatırlatacak
Filistin'e destek veren ünlü oyuncu kara listeye alındı
Filistin'e destek veren ünlü oyuncu kara listeye alındı
İZSU verileri açıkladı: İzmir barajları diriliyor, su oranı 4 katına çıktı
Su oranı 4 katına çıktı
İzmir barajları diriliyor
O kaşığı yalamadan önce bir kez daha düşünün! Karşı koymak zor ama çiğ hamur tehlikeli bir tuzak
Fenerbahçe nasıl kurtulur? 'Mesih' bekler gibi 'Kurtarıcı' beklenmez
Türkiye
Barajlarda sınırlı artış: İstanbul yaza riskle giriyor
Barajlarda sınırlı artış: İstanbul yaza riskle giriyor
Sokak ortasında kurşun yağmuru: İstanbul'da uluslararası suç örgütü operasyonu
Sokak ortasında kurşun yağmuru: İstanbul'da uluslararası suç örgütü operasyonu
Şişli’de konuşmak için gittiği eşine ateş açıp kaçtı
Şişli’de konuşmak için gittiği eşine ateş açıp kaçtı