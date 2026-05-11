UEDAŞ uyardı: Bursa'da 53 noktada 8 saati bulacak kesintiler yaşanacak
11 Mayıs 2026 Pazartesi günü Bursa’nın 12 ilçesinde 53 ayrı noktada kesintisi gerçekleşecek. İşte bugün Bursa’da elektrik kesintisi yaşayacak ilçeler…
11 MAYIS 2026 BURSA GEMLİK ELEKTRİK KESİNTİSİ
Gemlik
- Tarih: 11 Mayıs 2026 Pazartesi
- Saat: 09:00 - 13:00 │ Süre: 4 saat
- Konum: Gençali, 619 Nolu, 609 Nolu, 515 Nolu, 622 Nolu, Kumsaz, 512 Nolu, 613 Nolu, 511 Nolu, 507 Nolu, 678 Nolu, 518 Nolu, 614 Nolu, 510 Nolu, 607 Nolu, 504 Nolu, Atatürk, 675 Nolu, 610 Nolu, 617 Nolu, 623 Nolu, 516 Nolu, 506 Nolu, 618 Nolu, 513 Nolu, 615 Nolu, 509 Nolu, 608 Nolu, 514 Nolu, 505 Nolu, 626 Nolu, 625 Nolu, 517 Nolu, 611 Nolu, 616 Nolu, 508 Nolu, 679 Nolu
- Sebep: Ağaç kesim
Gemlik
- Tarih: 11 Mayıs 2026 Pazartesi
- Saat: 09:00 - 12:00 │ Süre: 3 saat
- Konum: Haydariye, 8 Nolu Haydariye, 1 Nolu Haydariye, 31 Nolu Haydariye
- Sebep: Abone bağlama
Gemlik
- Tarih: 11 Mayıs 2026 Pazartesi
- Saat: 09:00 - 12:00 │ Süre: 3 saat
- Konum: Kurşunlu, Yeşim, 1. Nergis, 3. Bahar, 2. Nilüfer, 1. Dimili, Sahil Yolu, 3. Menekşe, Orkide, Açelya, Yasemin
- Sebep: Abone bağlama
Gemlik
- Tarih: 11 Mayıs 2026 Pazartesi
- Saat: 09:00 - 12:00 │ Süre: 3 saat
- Konum: Haydariye, 6 Nolu Haydariye, 5 Nolu Haydariye
- Sebep: Abone bağlama
11 MAYIS 2026 BURSA GÜRSU ELEKTRİK KESİNTİSİ
Gürsu
- Tarih: 11 Mayıs 2026 Pazartesi
- Saat: 09:00 - 17:00 │ Süre: 8 saat
- Konum: Kurtuluş, Kurtuluş
- Sebep: AG tesis çalışması
Gürsu
- Tarih: 11 Mayıs 2026 Pazartesi
- Saat: 09:00 - 17:00 │ Süre: 8 saat
- Konum: Zafer, Subaşı
- Sebep: AG tesis çalışması
11 MAYIS 2026 BURSA İNEGÖL ELEKTRİK KESİNTİSİ
İnegöl
- Tarih: 11 Mayıs 2026 Pazartesi
- Saat: 10:00 - 14:00 │ Süre: 4 saat
- Konum: Burhaniye, Ömür, Mertler, Gülsün Hanım, 1. Örnek, Bal, Gündoğan, Fen, Uzay, İhlas, Çakmak, Şahin, Şehit Er Turan Çulfa
- Sebep: OG fiziki irtibat
İnegöl
- Tarih: 11 Mayıs 2026 Pazartesi
- Saat: 10:00 - 14:00 │ Süre: 4 saat
- Konum: Turgutalp, Uzay, Özçelik, Barbaros, Üniversite, Emre, Fevzi Çakmak, Aşkın
- Sebep: OG fiziki irtibat
İnegöl
- Tarih: 11 Mayıs 2026 Pazartesi
- Saat: 10:00 - 14:00 │ Süre: 4 saat
- Konum: Süleymaniye, Hasköy
- Sebep: OG fiziki irtibat
İnegöl
- Tarih: 11 Mayıs 2026 Pazartesi
- Saat: 10:00 - 18:00 │ Süre: 8 saat
- Konum: Dömez, 2006, Dömez, 2008, 2011, 2000, 2010, 2013, Fındıklı Yolu, 2002, 2003, 2012, 2005
- Sebep: Trafo değişimi
İnegöl
- Tarih: 11 Mayıs 2026 Pazartesi
- Saat: 10:00 - 18:00 │ Süre: 8 saat
- Konum: Fındıklı, Fındıklı Cami, 1951, Fındıklı-Akbaşlar, 1953, 1954, 1956, 1952, 1958, 1955, 1950
- Sebep: Trafo değişimi
İnegöl
- Tarih: 11 Mayıs 2026 Pazartesi
- Saat: 09:00 - 17:00 │ Süre: 8 saat
- Konum: Sungurpaşa
- Sebep: OG tesis çalışması
11 MAYIS 2026 BURSA KARACABEY ELEKTRİK KESİNTİSİ
Karacabey
- Tarih: 11 Mayıs 2026 Pazartesi
- Saat: 09:30 - 17:30 │ Süre: 8 saat
- Konum: Orhaniye, Orhaniye
- Sebep: OG hat bakım
Karacabey
- Tarih: 11 Mayıs 2026 Pazartesi
- Saat: 09:30 - 17:30 │ Süre: 8 saat
- Konum: İkizce, İkizce
- Sebep: OG hat bakım
Karacabey
- Tarih: 11 Mayıs 2026 Pazartesi
- Saat: 09:00 - 17:00 │ Süre: 8 saat
- Konum: Canbalı, Çakıllıkuyu Mevkii
- Sebep: ENH bakım
Karacabey
- Tarih: 11 Mayıs 2026 Pazartesi
- Saat: 09:00 - 17:00 │ Süre: 8 saat
- Konum: Yeni
- Sebep: ENH bakım
Karacabey
- Tarih: 11 Mayıs 2026 Pazartesi
- Saat: 09:00 - 17:00 │ Süre: 8 saat
- Konum: Bakırköy, Bakır
- Sebep: ENH bakım
Karacabey
- Tarih: 11 Mayıs 2026 Pazartesi
- Saat: 09:00 - 17:00 │ Süre: 8 saat
- Konum: Canbalı
- Sebep: ENH bakım
Karacabey
- Tarih: 11 Mayıs 2026 Pazartesi
- Saat: 09:00 - 17:00 │ Süre: 8 saat
- Konum: Yolağzı
- Sebep: ENH bakım
Karacabey
- Tarih: 11 Mayıs 2026 Pazartesi
- Saat: 09:00 - 17:00 │ Süre: 8 saat
- Konum: Yeni
- Sebep: ENH bakım
11 MAYIS 2026 BURSA KESTEL ELEKTRİK KESİNTİSİ
Kestel
- Tarih: 11 Mayıs 2026 Pazartesi
- Saat: 11:00 - 12:00 │ Süre: 1 saat
- Konum: Vanimehmet, Enginar, Ünlü, Kısa, Uzun, Güven
- Sebep: Abone bağlama
Kestel
- Tarih: 11 Mayıs 2026 Pazartesi
- Saat: 11:00 - 12:00 │ Süre: 1 saat
- Konum: Kale, Barbaros, Uzun, Bademli, Ünlü
- Sebep: Abone bağlama
11 MAYIS 2026 BURSA MUDANYA ELEKTRİK KESİNTİSİ
Mudanya
- Tarih: 11 Mayıs 2026 Pazartesi
- Saat: 09:00 - 17:00 │ Süre: 8 saat
- Konum: Mesudiye, Maşat Yalı, Mesudiye 33, Mesudiye 21, Mesudiye 52, Mesudiye 44, Mesudiye 28, Mesudiye 45, Mesudiye 55, Mesudiye 46, Mesudiye 16, S. Maşat-Mesudiye 48, Mesudiye 26, Mesudiye 38, Mesudiye 19, Mesudiye 31, Mesudiye 18, Mesudiye 41, Mesudiye 30, Mesudiye 20, Mesudiye 32, Mesudiye 40, Mesudiye 22, Mesudiye 51, Mesudiye 35, Mesudiye 17, Mesudiye 34, Mesudiye 23, Mesudiye 25, Mesudiye 36, Mesudiye 11, Mesudiye 37, Mesudiye 54, Mesudiye 24, Mesudiye 39, Mesudiye 27, Mesudiye 29, Mesudiye 43, Mesudiye 53
- Sebep: OG tesis çalışması
11 MAYIS 2026 BURSA MUSTAFAKEMALPAŞA ELEKTRİK KESİNTİSİ
Mustafakemalpaşa
- Tarih: 11 Mayıs 2026 Pazartesi
- Saat: 09:00 - 17:00 │ Süre: 8 saat
- Konum: Tepecik, Tepecik Tuna, Tepecik Cumhuriyet, Çimen, Korkut, Çağan, Tepecik İstiklal, Tepecik Panayır, Tepecik Çerkez, Tepecik Meriç, Uçar
- Sebep: OG tesis çalışması
Mustafakemalpaşa
- Tarih: 11 Mayıs 2026 Pazartesi
- Saat: 10:00 - 14:00 │ Süre: 4 saat
- Konum: Eskikızılelma
- Sebep: Ağaç kesim
Mustafakemalpaşa
- Tarih: 11 Mayıs 2026 Pazartesi
- Saat: 17:00 - 18:00 │ Süre: 1 saat
- Konum: Züferbey, Saygı, Kanalboyu, Hacı Emin, Yenibursa, Barbaros, Hızır
- Sebep: Sokak ayd. tesisi
Mustafakemalpaşa
- Tarih: 11 Mayıs 2026 Pazartesi
- Saat: 17:00 - 18:00 │ Süre: 1 saat
- Konum: Lalaşahin, Lalapaşa, Kaymakam Haydar Bey, Hacı Emin, Fikirtepe, İskender, Çelikoğlu, Yağmur, Doğanay, Aydoğan, Muhtar Süleyman Eröz, Gündoğan, Orhaneli, Çamlıktepe, Stadyum, Yenibursa, Doğantepe, Dar
- Sebep: Sokak ayd. tesisi
Mustafakemalpaşa
- Tarih: 11 Mayıs 2026 Pazartesi
- Saat: 09:00 - 17:00 │ Süre: 8 saat
- Konum: Tepecik
- Sebep: ENH bakım
Mustafakemalpaşa
- Tarih: 11 Mayıs 2026 Pazartesi
- Saat: 09:30 - 17:30 │ Süre: 8 saat
- Konum: Lütfiye, Lütfiye
- Sebep: ENH bakım
11 MAYIS 2026 BURSA NİLÜFER ELEKTRİK KESİNTİSİ
Nilüfer
- Tarih: 11 Mayıs 2026 Pazartesi
- Saat: 10:00 - 14:00 │ Süre: 4 saat
- Konum: Demirci, Koşuyolu, Mayıs, Kavaklıdere
- Sebep: Abone bağlama
Nilüfer
- Tarih: 11 Mayıs 2026 Pazartesi
- Saat: 10:00 - 14:00 │ Süre: 4 saat
- Konum: Üçevler, Kartepe, Yardım, Koşuyolu, Elçin(220), Öğretmen, Dinar, Dinç
- Sebep: Abone bağlama
Nilüfer
- Tarih: 11 Mayıs 2026 Pazartesi
- Saat: 09:30 - 17:30 │ Süre: 8 saat
- Konum: Karacaoba, Yeni Ayazma, 7.(700), 6.(700), 5.(700), Mübadil, 2.(700), 1.(700), Karacaoba, 10.(700), 13.(700), 4.(700), 14.(700), 12.(700), 8.(700), 3.(700), 9.(700), 11.(700), İzmir Yolu
- Sebep: OG hat bakım
Nilüfer
- Tarih: 11 Mayıs 2026 Pazartesi
- Saat: 09:30 - 17:30 │ Süre: 8 saat
- Konum: Çatalağıl, Bursa Yolu, 10.(710), 8.(710), 4.(710), 12.(710), 17.(710), 20.(710), 3.(710), 9.(710), 11.(710), 18.(710), İzmir Yolu, 1.(710), 19.(710), 2.(710), 5.(710), 13.(710), Arif Kaptan, 16.(710), 6.(710)
- Sebep: OG hat bakım
Nilüfer
- Tarih: 11 Mayıs 2026 Pazartesi
- Saat: 09:30 - 17:30 │ Süre: 8 saat
- Konum: Başköy, İzmir Yolu
- Sebep: OG hat bakım
Nilüfer
- Tarih: 11 Mayıs 2026 Pazartesi
- Saat: 09:00 - 17:00 │ Süre: 8 saat
- Konum: Demirci, Ray, Dedeman
- Sebep: AG hat bakımı
Nilüfer
- Tarih: 11 Mayıs 2026 Pazartesi
- Saat: 09:00 - 17:00 │ Süre: 8 saat
- Konum: Beşevler, Bakkal(130), Bahriyeli, Adalar, Başarı(130), Bilginler, Dinçer, Bilgi(130)
- Sebep: Ağaç kesim
Nilüfer
- Tarih: 11 Mayıs 2026 Pazartesi
- Saat: 09:00 - 17:00 │ Süre: 8 saat
- Konum: Kültür, Berrak(200), Bilginler, Akıl, Kumova, Figen(200)
- Sebep: Ağaç kesim
11 MAYIS 2026 BURSA ORHANGAZİ ELEKTRİK KESİNTİSİ
Orhangazi
- Tarih: 11 Mayıs 2026 Pazartesi
- Saat: 10:00 - 14:00 │ Süre: 4 saat
- Konum: Koçu, Koçu
- Sebep: Ağaç kesim
Orhangazi
- Tarih: 11 Mayıs 2026 Pazartesi
- Saat: 10:00 - 14:00 │ Süre: 4 saat
- Konum: Süleymanbey, Süleymanbey, Süleymanbey/8
- Sebep: Ağaç kesim
Orhangazi
- Tarih: 11 Mayıs 2026 Pazartesi
- Saat: 10:00 - 14:00 │ Süre: 4 saat
- Konum: Çınarcık, Çınarcık
- Sebep: Ağaç kesim
Orhangazi
- Tarih: 11 Mayıs 2026 Pazartesi
- Saat: 10:00 - 14:00 │ Süre: 4 saat
- Konum: Orta, Orta
- Sebep: Ağaç kesim
Orhangazi
- Tarih: 11 Mayıs 2026 Pazartesi
- Saat: 10:00 - 14:00 │ Süre: 4 saat
- Konum: Başköy, Başköy
- Sebep: Ağaç kesim
Orhangazi
- Tarih: 11 Mayıs 2026 Pazartesi
- Saat: 10:00 - 14:00 │ Süre: 4 saat
- Konum: Nalınlar
- Sebep: Ağaç kesim
Orhangazi
- Tarih: 11 Mayıs 2026 Pazartesi
- Saat: 11:00 - 17:00 │ Süre: 6 saat
- Konum: Arapzade, Şahin Tepesi 2 Nolu, Şehit Hüseyin Uslu 3 Nolu, Pınar, Şahin Tepesi 5 Nolu, Ak, Karlık, Şehit Metin Güney, Hamzalı Yolu 8 Nolu, Şehit Hüseyin Uslu 2 Nolu, Şahin Tepesi 4 Nolu, Şehit Hüseyin Uslu, Şehit Hüseyin Uslu 4 Nolu, Şahin Tepesi, Şahin Tepesi 3 Nolu
- Sebep: SDK deplase
Orhangazi
- Tarih: 11 Mayıs 2026 Pazartesi
- Saat: 10:00 - 16:00 │ Süre: 6 saat
- Konum: Tekke, Yeni, Tekke 4 Nolu, Tekke 2 Nolu, Kazım Karabekir, 2. Yeni, Tekke 5 Nolu, Orta, Tekke Marif, Aralık, Tekke 1 Nolu
- Sebep: SDK deplase
Orhangazi
- Tarih: 11 Mayıs 2026 Pazartesi
- Saat: 09:00 - 17:00 │ Süre: 8 saat
- Konum: Çeltikçi, Çeltikçi
- Sebep: OG hat bakım
11 MAYIS 2026 BURSA OSMANGAZİ ELEKTRİK KESİNTİSİ
Osmangazi
- Tarih: 11 Mayıs 2026 Pazartesi
- Saat: 09:00 - 13:00 │ Süre: 4 saat
- Konum: Güneştepe, 10. Mercan, 1. Akit, 225, 14. Bülbül, 690, 8. Hakan, 2. Yağcılar, 17. Çimen, 24. Ay, 4. Hekim, 4. Haber, 3. Yaldız, 10. Ayaz, 1. Balcıoğlu
- Sebep: AG müşteri talebi
Osmangazi
- Tarih: 11 Mayıs 2026 Pazartesi
- Saat: 09:00 - 17:00 │ Süre: 8 saat
- Konum: Panayır, İstanbul, Piramit, 2. Pamuk, 2. Nigar, 2. Maltepe, 2. Menteş, Pres, 3. Kocasinan, 2. Derman, 2. Kırkodalar, Perşembe, 1. Evrim, Aybey, Pir, 16. Menekşe, 25. Gül, 1. Panayır, 4. Zeytin
- Sebep: OG tesis çalışması
Osmangazi
- Tarih: 11 Mayıs 2026 Pazartesi
- Saat: 10:00 - 12:00 │ Süre: 2 saat
- Konum: Demirtaş Barbaros, 21. Okul, Çıkar, Şair Namık Kemal, İnönü 2, Şura, Karaca, 495, Panayır, Orta, 444, Demirtaş İnönü, 1408
- Sebep: Abone bağlama
Osmangazi
- Tarih: 11 Mayıs 2026 Pazartesi
- Saat: 09:00 - 13:00 │ Süre: 4 saat
- Konum: Hacı İlyas, 5. Kavaklı, 8. Gümüş
- Sebep: SDK deplase
Osmangazi
- Tarih: 11 Mayıs 2026 Pazartesi
- Saat: 10:00 - 12:00 │ Süre: 2 saat
- Konum: Elmasbahçeler, 3. Yüksel
- Sebep: Abone bağlama
Osmangazi
- Tarih: 11 Mayıs 2026 Pazartesi
- Saat: 10:00 - 12:00 │ Süre: 2 saat
- Konum: Demirtaşpaşa, 3. Yüksel
- Sebep: Abone bağlama
11 MAYIS 2026 BURSA YENİŞEHİR ELEKTRİK KESİNTİSİ
Yenişehir
- Tarih: 11 Mayıs 2026 Pazartesi
- Saat: 10:00 - 12:00 │ Süre: 2 saat
- Konum: Yenigün
- Sebep: Abone bağlama
Yenişehir
- Tarih: 11 Mayıs 2026 Pazartesi
- Saat: 10:00 - 12:00 │ Süre: 2 saat
- Konum: Kozdere
- Sebep: Abone bağlama
Yenişehir
- Tarih: 11 Mayıs 2026 Pazartesi
- Saat: 10:00 - 16:00 │ Süre: 6 saat
- Konum: Barcın
- Sebep: OG fiziki irtibat
Yenişehir
- Tarih: 11 Mayıs 2026 Pazartesi
- Saat: 10:00 - 16:00 │ Süre: 6 saat
- Konum: Cihadiye
- Sebep: OG fiziki irtibat
Yenişehir
- Tarih: 11 Mayıs 2026 Pazartesi
- Saat: 09:00 - 17:00 │ Süre: 8 saat
- Konum: Çeltikçi
- Sebep: OG tesis çalışması
Yenişehir
- Tarih: 11 Mayıs 2026 Pazartesi
- Saat: 09:00 - 17:00 │ Süre: 8 saat
- Konum: Karasıl
- Sebep: OG tesis çalışması
Yenişehir
- Tarih: 11 Mayıs 2026 Pazartesi
- Saat: 09:00 - 17:00 │ Süre: 8 saat
- Konum: Koyunhisar
- Sebep: OG tesis çalışması
11 MAYIS 2026 BURSA YILDIRIM ELEKTRİK KESİNTİSİ
Yıldırım
- Tarih: 11 Mayıs 2026 Pazartesi
- Saat: 13:00 - 14:00 │ Süre: 1 saat
- Konum: Yunusemre, 5. Yenice, Kevser, Yer, 3. Yaşar, Yapar, 4. Seçkin, Yenigül, 2. Yanar, Kosova, Yurdagül
- Sebep: Abone bağlama
Yıldırım
- Tarih: 11 Mayıs 2026 Pazartesi
- Saat: 01:00 - 02:00 │ Süre: 1 saat
- Konum: Değirmenlikızık, 1. Karakaş, 3. Bülbül, 3. Ferah, 2. Güçlü, 2. Burgu, 4. Kanarya, 3. Kavaklı, Sıra, Çiçek, 3. Yıldırım, 1. Beloğlu, Filibe, 1. Gür, 2. Elif, 5. Turan, 1. Çağlar, 4. Eğitim, 3. Arı, 2. Birol, 3. Düz, 2. Bayrak, 2. Serçe, 2. Gündoğdu, 2. Akyüz, 2. Cambaz, 6. Çınar, Reçper, 3. Avcı, 2. Afacanlar
- Sebep: OG manevra için kesinti
Yıldırım
- Tarih: 11 Mayıs 2026 Pazartesi
- Saat: 01:00 - 02:00 │ Süre: 1 saat
- Konum: Eğitim, 5. Çayır
- Sebep: OG manevra için kesinti
Yıldırım
- Tarih: 11 Mayıs 2026 Pazartesi
- Saat: 11:00 - 12:00 │ Süre: 1 saat
- Konum: Yunusemre, Ordukaya
- Sebep: Abone bağlama
Yıldırım
- Tarih: 11 Mayıs 2026 Pazartesi
- Saat: 09:00 - 17:00 │ Süre: 8 saat
- Konum: Eğitim, 4. Ergene, 2. Dadaş, Karahan Çıkmaz, 1. Güvercin, Sakalar, 2. Erbaş, 2. Taşlı, Çalışkaner, 1. Karahan, 2. Kısa, 2. Akdere, 7. Yıldız, 6. Er, 1. Zarif, 6. Ata, Kaçak, 8. Aydın, 1. Uzun, 5. Ceylan
- Sebep: AG tesis çalışması
Yıldırım
- Tarih: 11 Mayıs 2026 Pazartesi
- Saat: 09:00 - 10:00 │ Süre: 1 saat
- Konum: Esenevler, 1. Hür, 6. Kader
- Sebep: Abone bağlama
11 MAYIS 2026 BURSA BÜYÜKORHAN ELEKTRİK KESİNTİSİ
11 Mayıs 2026 tarihinde Bursa’nın Büyükorhan ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamaktadır.
11 MAYIS 2026 BURSA HARMANCIK ELEKTRİK KESİNTİSİ
11 Mayıs 2026 tarihinde Bursa’nın Harmancık ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamaktadır.
11 MAYIS 2026 BURSA İZNİK ELEKTRİK KESİNTİSİ
11 Mayıs 2026 tarihinde Bursa’nın İnegöl ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamaktadır.
11 MAYIS 2026 BURSA KELES ELEKTRİK KESİNTİSİ
11 Mayıs 2026 tarihinde Bursa’nın Keles ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamaktadır.
11 MAYIS 2026 BURSA ORHANELİ ELEKTRİK KESİNTİSİ
11 Mayıs 2026 tarihinde Bursa’nın Orhaneli ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamaktadır.