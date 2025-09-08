100 yaşındaydı: Kanserli diye acımadan kestiler

Rize'nin Bağdatlı Mahallesi'nde yaklaşık bir asırdır mahalle halkına "komşuluk" eden tarihi ağaç kesildi. Kesim anlarını cep telefonlarıyla kaydeden mahalle sakinleri, hem ağaçla vedanın hüznünü yaşadı hem de kendilerine bilgi verilmeden işlem yapılmasına tepki gösterdi.

Mahalle sakinleri, "100 yıllık komşumuz elimizden alındı" diyerek tepkilerini dile getirirdi.

Rize Belediyesi yetkilileri, kararın kendilerine ait olmadığını belirtti. Açıklamada, kesimin Trabzon Anıtlar Kurulu'nun aldığı karar doğrultusunda yapıldığı belirtildi.

fb1d9385-a5bb-43b3-858f-f696be4478eb-w.jpgAçıklamada, "Ağaç içten çürümeye başlamıştı. Kanserli yapısı nedeniyle devrilme riski bulunuyordu. Onu kurtarmak mümkün değildi. Biz yalnızca verilen karar doğrultusunda kesim işlemini gerçekleştirdik. Ancak kökleri yerinde bırakıldı" denildi.22333d8b-4897-4621-81f7-f67db0ac9cad-w.jpg

AĞACIN DİBİDE CİVA DÖKÜLDÜ İDDİASI

Edinilen bilgilere göre, geçmişte tarihi ağaca bakım yapıldığı ancak kimliği belirsiz kişiler tarafından gövdesine cıva döküldüğü iddia edildi. Bu müdahalenin ardından ağacın çürümeye başladığı, çevrede tehlike oluşturmaması için de kesimin zorunlu hale geldiği ifade edildi.

Kaynak:ANKA Haber Ajansı

