10 yıl 5 ay hapisle aranıyordu: Yatağın altında yakalandı

Samsun'un Bafra ilçesinde, hakkında kesinleşmiş uzun süreli hapis cezası bulunan bir firari hükümlü, jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonla saklandığı yerde yakalandı.

Bafra İlçe Jandarma Komutanlığı ile Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlülerin yakalanmasına yönelik ortak çalışma yürüttü.

YATAĞIN ALTINDA GİZLENMİŞ HALDE BULUNDU

Bu kapsamda, Darboğaz Mahallesi'nde saklandığı belirlenen firari hükümlü E.Ö.'nün (29) adresine operasyon düzenlendi. Ekipler, yaptıkları aramada E.Ö.'yü yatağın altına gizlenmiş halde yakaladı.

E.Ö.'nün, "uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak" suçundan 10 yıl 15 gün ve "hükümlü veya tutuklunun kaçması" suçundan 4 ay 15 gün olmak üzere toplam 10 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edildi.

Firari hükümlü, jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından cezaevine konuldu.