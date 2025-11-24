Kan donduran plan: 'Evsizler ordusuyla' adayı basıp erkekleri öldürecek, kadın ve çocukları esir alacaklardı

Teksas Doğu Bölgesi Mahkemesi'nde haklarında iddianame düzenlenen 21 yaşındaki Gavin Weisenburg ve 20 yaşındaki Tanner Christopher Thomas'ın, 87 bin kişinin yaşadığı Haiti'ye bağlı Gonave adasını ele geçirmek için akılalmaz bir hazırlık sürecine girdikleri iddia edildi.

İTFAİYE AKADEMİSİNDEN ORDUYA SIZMAYA UZANAN HAZIRLIK

İddianameye göre, iki şahıs bu korkunç plan için özel eğitimler almaktan da geri durmadı. Operasyonlarında kullanmak üzere yerel dil olan Haiti Kreyolcası'nı öğrenmeye başladılar. Weisenburg, "komuta ve kontrol" tekniklerini öğrenmek amacıyla bir itfaiye akademisine yazıldı ancak başarısız olduğu için okuldan atıldı. İkilinin adaya bir yelkenliyle gitme planı doğrultusunda Tayland'a yelken eğitimi almaya giden Weisenburg, bu kez de parası yetmediği için derslere hiç kaydolamadı. Diğer sanık Thomas ise planlarını ilerletmek amacıyla daha da ileri giderek Ocak 2025'te ABD Hava Kuvvetleri'ne katıldı. Başlangıçta Almanya'ya atansa da, görev yerini ABD'nin Maryland eyaletine aldırmayı başardı.

AMAÇLARI "İNSANLIK DIŞI FANTEZİLERİNİ GERÇEKLEŞTİRMEKTİ"

İkilinin bir sonraki adımı ise Washington DC ve çevresindeki evsiz insanlara para teklif ederek onları bu işgal planı için bir orduya dönüştürmekti. Federal müfettişler, gençlerin ayrıca askeri tipte silahlar ve mühimmat satın almak için detaylı bir araştırma yaptıklarını da tespit etti.

İddianamede yer alan en kan dondurucu detay ise, ikilinin adayı ele geçirdikten sonra ne yapmayı planladıkları oldu. Buna göre, adadaki tüm yetişkin erkekleri öldürmeyi, kadın ve çocukları ise sapkın fantezilerini gerçekleştirmek amacıyla esaret altına almayı hedefliyorlardı. Federal yetkililerin bu korkunç plandan nasıl haberdar olduğu ise henüz netlik kazanmadı.

AVUKATLARDAN "SANSASYONA KAPILMAYIN" SAVUNMASI

Ömür boyu hapis cezasıyla yargılanacak olan gençlerin avukatları ise iddiaların abartılı olduğunu savundu. Weisenburg'un avukatı David Finn, "Herkesi aceleci davranmamaya ve gelişmeleri takip etmeye davet ediyorum. İddianame sadece bir suçlamadır. Eğer ilk tepkiniz 'Bu plan kulağa çılgınca, imkansız ve saçma geliyor' ise, belki de sezgileriniz doğrudur. Medyanın yarattığı sansasyona kapılmayın" dedi. Thomas'ın avukatı da müvekkilinin suçsuz olduğunu savunacağını ve Pazartesi günü mahkemede suçlamaları reddedeceğini belirtti.