Başkent elektrik uyardı: Sabahtan akşama 8 saat sürecek

10 Nisan 2026 Cuma günü Ankara'nın Bala, Çamlıdere, Çankaya, Çubuk, Etimesgut, Gölbaşı, Haymana, Keçiören, Kızılcahamam, Mamak, Nallıhan, Polatlı ve Sincan ilçelerinde toplam 20 noktada elektrik kesintisi yaşanacak. Şebeke iyileştirme çalışmaları kapsamındaki kesintilerin büyük bölümü 8 saat sürecek.

10 NİSAN 2026 ANKARA ELEKTRİK KESİNTİLERİ

10 Nisan 2026 Cuma günü Ankara'nın 13 ilçesinde 20 farklı elektrik kesintisi gerçekleşecek.

10 NİSAN 2026 ANKARA BALA ELEKTRİK KESİNTİSİ

Bala

  • Tarih: 10.04.2026 Cuma
  • Saat: 09:30 - 17:30 — Süre: 8 saat
  • Konum: Beynam Konakları, Atatürk..., Beynam Çiftlik Mevkii, Kale Boğazı, Beynam, Dağ Evleri, Yenipınar
  • Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları

10 NİSAN 2026 ANKARA ÇAMLIDERE ELEKTRİK KESİNTİSİ

Çamlıdere

  • Tarih: 10.04.2026 Cuma
  • Saat: 10:00 - 17:00 — Süre: 7 saat
  • Konum: Yayla Dörtkonak
  • Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları

10 NİSAN 2026 ANKARA ÇANKAYA ELEKTRİK KESİNTİSİ

Çankaya

  • Tarih: 10.04.2026 Cuma
  • Saat: 09:30 - 13:30 — Süre: 4 saat
  • Konum: 3250
  • Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları

10 NİSAN 2026 ANKARA ÇUBUK ELEKTRİK KESİNTİSİ

Çubuk

  • Tarih: 10.04.2026 Cuma
  • Saat: 09:15 - 16:45 — Süre: 7 saat 30 dakika
  • Konum: Susuz, Dağkalafat
  • Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları

Çubuk

  • Tarih: 10.04.2026 Cuma
  • Saat: 09:15 - 17:15 — Süre: 8 saat
  • Konum: Tahtayazı
  • Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları

10 NİSAN 2026 ANKARA ETİMESGUT ELEKTRİK KESİNTİSİ

Etimesgut

  • Tarih: 10.04.2026 Cuma
  • Saat: 10:45 - 11:45 — Süre: 1 saat
  • Konum: 1964, 1681, 2003, 1697, 1993, 1997, 1990, Şirinler, 2002, 2001, 1995, Atilla Eşer, 1994, 1996, 2388, Eskiçayır, 2022
  • Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları

Etimesgut

  • Tarih: 10.04.2026 Cuma
  • Saat: 09:00 - 14:00 — Süre: 5 saat
  • Konum: 1649
  • Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları

Etimesgut

  • Tarih: 10.04.2026 Cuma
  • Saat: 09:30 - 13:30 — Süre: 4 saat
  • Konum: 3250
  • Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları

10 NİSAN 2026 ANKARA GÖLBAŞI ELEKTRİK KESİNTİSİ

Gölbaşı

  • Tarih: 10.04.2026 Cuma
  • Saat: 09:00 - 17:00 — Süre: 8 saat
  • Konum: Atatürk, Halaçlı
  • Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları

Gölbaşı

  • Tarih: 10.04.2026 Cuma
  • Saat: 09:30 - 17:30 — Süre: 8 saat
  • Konum: Altunçanak, Muzaffer Türkoğlu, Adile Naşit, Alcı Mahallesi, Aaaa, Siyahlale, Ülker,Ödemiş, Mohaç, Ferhat, Adanır, Sanal, Narkökü, Ücret, Alagöz, Sinop, Türkşerefli, Çokören, Türk Şerefli, Hisarlıkaya
  • Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları

10 NİSAN 2026 ANKARA HAYMANA ELEKTRİK KESİNTİSİ

Haymana

  • Tarih: 10.04.2026 Cuma
  • Saat: 09:30 - 17:30 — Süre: 8 saat
  • Konum: Altunçanak, Muzaffer Türkoğlu, Adile Naşit, Alcı Mahallesi, Aaaa, Siyahlale, Ülker, Ödemiş, Mohaç, Ferhat, Adanır, Sanal, Narkökü, Ücret, Alagöz, Sinop, Türkşerefli, Çokören, Türk Şerefli, Hisarlıkaya
  • Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları

10 NİSAN 2026 ANKARA KEÇİÖREN ELEKTRİK KESİNTİSİ

Keçiören

  • Tarih: 10.04.2026 Cuma
  • Saat: 09:15 - 17:15 — Süre: 8 saat
  • Konum: Çadır, Çekirge, Foça
  • Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları

Keçiören

  • Tarih: 10.04.2026 Cuma
  • Saat: 09:15 - 17:15 — Süre: 8 saat
  • Konum: Çakmak, Saray, Meryemler, Atakdibi, Şimşirdere, Kayalı, Kirazdere, Merkez, Yeniköy, Dip, Döngelce, Kirlimüslimhoca, Karşıgeçe, Kapısuyu, Kaleköy
  • Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları

10 NİSAN 2026 ANKARA KIZILCAHAMAM ELEKTRİK KESİNTİSİ

Kızılcahamam

  • Tarih: 10.04.2026 Cuma
  • Saat: 09:30 - 17:30 — Süre: 8 saat
  • Konum: Taşlıca
  • Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları

10 NİSAN 2026 ANKARA MAMAK ELEKTRİK KESİNTİSİ

Mamak

  • Tarih: 10.04.2026 Cuma
  • Saat: 09:15 - 17:15 — Süre: 8 saat
  • Konum: 1940, 1942, 1914, 1912, Yunus Emre.., 1907, 1918, 1913, 1917, 1920, 1921, 1830
  • Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları

10 NİSAN 2026 ANKARA NALLIHAN ELEKTRİK KESİNTİSİ

Nallıhan

  • Tarih: 10.04.2026 Cuma
  • Saat: 09:30 - 17:00 — Süre: 7 saat 30 dakika
  • Konum: Yukarıbağlıca, Aşağıbağlıca
  • Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları

10 NİSAN 2026 ANKARA POLATLI ELEKTRİK KESİNTİSİ

Polatlı

  • Tarih: 10.04.2026 Cuma
  • Saat: 09:30 - 17:30 — Süre: 8 saat
  • Konum: Altunçanak, Muzaffer Türkoğlu, Adile Naşit, Alcı Mahallesi, Aaaa, Siyahlale, Ülker, Ödemiş, Mohaç, Ferhat, Adanır, Sanal, Narkökü, Ücret, Alagöz, Sinop, Türkşerefli, Çokören, Türk Şerefli, Hisarlıkaya
  • Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları

Polatlı

  • Tarih: 10.04.2026 Cuma
  • Saat: 10:00 - 17:00 — Süre: 7 saat
  • Konum: Berat, Celal Bayar, Babayakup, Atatürk., İnönü., Kazım Karabekir, Sümbül, Cengiz Topel, Lise, Mehmet Akif Ersoy.
  • Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları

10 NİSAN 2026 ANKARA SİNCAN ELEKTRİK KESİNTİSİ

Sincan

  • Tarih: 10.04.2026 Cuma
  • Saat: 09:30 - 17:30 — Süre: 8 saat
  • Konum: Altunçanak, Muzaffer Türkoğlu, Adile Naşit, Alcı Mahallesi, Aaaa, Siyahlale, Ülker, Ödemiş, Mohaç, Ferhat, Adanır, Sanal, Narkökü, Ücret, Alagöz, Sinop, Türkşerefli, Çokören, Türk Şerefli, Hisarlıkaya
  • Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları

Sincan

  • Tarih: 10.04.2026 Cuma
  • Saat: 10:00 - 17:00 — Süre: 7 saat
  • Konum: Berat, Celal Bayar, Babayakup, Atatürk., İnönü., Kazım Karabekir, Sümbül, Cengiz Topel, Lise, Mehmet Akif Ersoy.
  • Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları

10 NİSAN 2026 ANKARA AKYURT ELEKTRİK KESİNTİSİ

10 Nisan 2026 tarihinde Ankara’nın Akyurt ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamaktadır.

10 NİSAN 2026 ANKARA ALTINDAĞ ELEKTRİK KESİNTİSİ

10 Nisan 2026 tarihinde Ankara’nın Altındağ ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamaktadır.

10 NİSAN 2026 ANKARA AYAŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ

10 Nisan 2026 tarihinde Ankara’nın Ayaş ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamaktadır.

10 NİSAN 2026 ANKARA BEYPAZARI ELEKTRİK KESİNTİSİ

10 Nisan 2026 tarihinde Ankara’nın Beypazarı ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamaktadır.

10 NİSAN 2026 ANKARA ELMADAĞ ELEKTRİK KESİNTİSİ

10 Nisan 2026 tarihinde Ankara’nın Elmadağ ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamaktadır.

10 NİSAN 2026 ANKARA EVREN ELEKTRİK KESİNTİSİ

10 Nisan 2026 tarihinde Ankara’nın Evren ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamaktadır.

10 NİSAN 2026 ANKARA GÜDÜL ELEKTRİK KESİNTİSİ

10 Nisan 2026 tarihinde Ankara’nın Güdül ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamaktadır.

10 NİSAN 2026 ANKARA KAHRAMANKAZAN ELEKTRİK KESİNTİSİ

10 Nisan 2026 tarihinde Ankara’nın Kahramankazan ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamaktadır.

10 NİSAN 2026 ANKARA KALECİK ELEKTRİK KESİNTİSİ

10 Nisan 2026 tarihinde Ankara’nın Kalecik ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamaktadır.

10 NİSAN 2026 ANKARA PURSAKLAR ELEKTRİK KESİNTİSİ

10 Nisan 2026 tarihinde Ankara’nın Pursaklar ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamaktadır.

10 NİSAN 2026 ANKARA ŞEREFLİKOÇHİSAR ELEKTRİK KESİNTİSİ

10 Nisan 2026 tarihinde Ankara’nın Şereflikoçhisar ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamaktadır.

10 NİSAN 2026 ANKARA YENİMAHALLE ELEKTRİK KESİNTİSİ

10 Nisan 2026 tarihinde Ankara’nın Yenimahalle ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamaktadır.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

