10 metre yükseklikten dereye düştü! Yardımına itfaiye koştu

Yayınlanma:
İstanbul’un Bakırköy ilçesinde bulunan kafenin çatısından 10 metre yükseklikten dereye düşen çalışanı itfaiye ekipleri kurtardı. Yaralanan çalışan hastaneye kaldırılırken polis ekipleri tarafından olaya ilişkin çalışma başlatıldı.

İstanbul’un Bakırköy ilçesine bağlı, Ataköy 2-5-6. Kısım Mahallesi Ömer Duruk Camii’nin karşısında bulunan tek katlı bir kafede öğlen saatlerinde meydana gelen olayda, kafede çalışan Burhan Temizay, çatıya çıktı. Temizay dengesini kaybederek yaklaşık 10 metre yükseklikten dereye düşerek yaralandı.

istanbul-bakirkoyde-kafenin-catisindan-900440-267550.jpg

YARALANAN ÇALIŞAN HASTANEYE KALDIRILDI!

Çevrede bulunan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ayağından ve kolundan yaralanan çalışana ulaşamadı. İtfaiye ekipleri merdiven yardımıyla aşağı inerek Temizay’ı sedyeye bağladı ve halat yardımı ile mahsur kaldığı yerden kurtardı.

Yaralanan Temizay, ilk müdahalenin ardından ambulansta hastaneye götürüldü. Polis ekipleri de olay ile ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak:DHA

