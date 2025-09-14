Zirai don destek ödemesi Resmi Gazete'de: Kimler faydalanacak?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararıyla zirai don nedeniyle ürünleri hasar gören çiftçilere destek ödemesi yapılacak.

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, destekleme ödemeleri Cumhurbaşkanlığı tarafından Bakanlığın 2025 yılı tarımsal destek bütçesine ilave olarak aktarılacak ödenekten karşılanacak.

ZİRAİ DON DESTEK ÖDEMESİ RESMİ GAZETE'DE

1 Şubat 2025 tarihinden 13 Nisan 2025 tarihine kadar 65 ilde meydana gelen zirai don nedeniyle 16 üründe yüzde 20 ve üzeri oranda hasar tespit edilen çiftçilerin 1 Eylül 2024 tarihinden 13 Nisan 2025 tarihine kadar gerçekleşen girdi maliyetlerinin hasar alanları ve hasar oranları nispetinde karşılanması amacıyla uygulanacak destekleme ödemesine ilişkin usul ve esasları kapsayan Cumhurbaşkanlığı Kararı Resmi Gazete’de yayımlandı.

KİMLER FAYDALANACAK?

Karara göre, zirai don nedeniyle ürünleri yüzde 20 ve üzeri oranda hasar gören, bu hasarları için müracaat eden, hasarları il/ilçe müdürlüklerince tespit edilen Çiftçi Kayıt Sistemi Yönetmeliği kapsamında 2025 üretim yılı için 13 Nisan 2025 tarihine kadar ÇKS kayıtları olan üreticilere bu kayıtlar esas alınarak destekleme ödemesi yapılıcak. Tarım sigortası yaptırmamış çiftçiler, Tarım sigortası olup don teminatı olmayan çiftçiler ve tazminat alamamış çiftçiler, desteklemeden yararlanacak

FİNANSMAN VE ÖDEMELER

Bu Karar kapsamındaki destekleme ödemeleri Cumhurbaşkanlığı tarafından Bakanlığın 2025 yılı tarımsal destek bütçesine ilave olarak aktarılacak ödenekten karşılanacak. Tarımsal destekleme ödemeleri kamu kaynağı olduğundan hak sahibinin hesabına aktarılmadan önce, haciz/icra, temlik ve benzeri işlemler yapılmayacak.