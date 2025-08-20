Zeytinyağı devi iflas yoluna girdi!

Zeytinyağı devi iflas yoluna girdi!
Yayınlanma:
Konkordato ilanlarına bir yenisi eklendi. Bu kez mali zorluğa giren ihraç ödüllü zeytinyağı markası oldu.

Türkiye’nin önde gelen zeytinyağı markalarından Olivos, mali açıdan yaşadığı zorluklar nedeniyle konkordato talebiyle mahkemeye başvurdu. İzmir 1. Asliye Ticaret Mahkemesi, şirkete 13 Ağustos 2025 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 3 aylık geçici mühlet tanıdı.

İHRACAT ŞAMPİYONU FİRMA BORÇ YAPILANDIRMAYA GİTTİ

Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliği tarafından “en fazla ihracat yapan firma” ve “en çok ambalajlı ihracat yapan şirket” olarak ödüllendirilen Olivos’un konkordato başvurusu, dikkatleri üzerine çekti. Son dönemde yaşadığı finansal sıkıntılar nedeniyle alınan bu karar, sektör tarafından yakından izleniyor.

SDA GIDA TARIM A.Ş. İLE ORTAK BAŞVURU

Şirketin konkordato sürecine, SDA Gıda Tarım A.Ş. ile birlikte girdiği, başvurunun yönetim kurulu başkanı Selçuk Atalay’ın da katkısıyla gerçekleştirildiği bildirildi. Sürecin daha sağlıklı ilerleyebilmesi amacıyla ortak başvuru yapıldığı belirtildi.

GEÇİCİ KOMİSER ATANDI

Mahkeme, firmaların mali durumlarını değerlendirmek üzere Bağımsız Denetçi ve Yeminli Mali Müşavir İbrahim Sadi Erk’i geçici konkordato komiseri olarak görevlendirdi. Komiserin hazırlayacağı rapor ile alacaklıların hakları da göz önünde bulundurularak karar verilecek.

İLK DURUŞMA 6 KASIM’DA GERÇEKLEŞECEK

Konkordato davasının ilk duruşması 6 Kasım 2025 tarihinde saat 10.10’da İzmir Bölge Adliye Mahkemesi Ek Hizmet Binası’nda yapılacak. Mahkeme, konkordato ilanı sonrasında yedi günlük bir itiraz süresi tanıyarak, bu süreçte ret talebinde bulunmak isteyen taraflara yasal başvuru hakkı tanıdı.

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

Bankalar taşıt kredisi faizlerini güncelledi: İşte 400 bin TL'nin geri ödeme miktarı
Bankalar taşıt kredisi faizlerini güncelledi: İşte 400 bin TL'nin geri ödeme miktarı
Bu rakamları bildi: 543 milyon TL kazandı
Bu rakamları bildi: 543 milyon TL kazandı
Fenerbahçe taraftarının beklediği müjdeli haber geldi
Fenerbahçe taraftarının beklediği müjdeli haber geldi
Faizsiz 90 bin TL kredi fırtınası: Bankalar kesenin ağzını açtı
Faizsiz 90 bin TL kredi fırtınası: Bankalar kesenin ağzını açtı
En düşük maaş 47 bin lira oldu: İkramiyeler de 48 günden 50 yevmiyeye çıkarıldı
En düşük maaş 47 bin lira oldu: İkramiyeler de 48 günden 50 yevmiyeye çıkarıldı
Aziz Yıldırım’ın olay yaratan bağışı ortaya çıktı
Türk sunucuya şok suçlama: 22 yıl boyunca haksız şekilde sosyal yardım almış
Türk sunucuya şok suçlama
22 yıl boyunca haksız şekilde sosyal yardım almış
Bakanlıktan petrol kararı: Resmi Gazete'de yayımlandı
Bakanlıktan petrol kararı: Resmi Gazete'de yayımlandı
17 Ağustos 1999 depreminde ne oldu?
17 Ağustos 1999 depreminde ne oldu?
Binlerce insanın hayatını kaybettiği '17 Ağustos Marmara Depremi'nin 'sesi' oluşturuldu
Ekonomi
Grevdeki işçiler eylemi patronun evine taşıdılar
Grevdeki işçiler eylemi patronun evine taşıdılar
BIST100 endeksi tarihi zirveye ulaştı
BIST100 endeksi tarihi zirveye ulaştı
Bilançolar açıklandı:Türkiye'nin en karlı bankası oldu!
Bilançolar açıklandı:Türkiye'nin en karlı bankası oldu!