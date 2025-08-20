Zeytinyağı devi iflas yoluna girdi!

Türkiye’nin önde gelen zeytinyağı markalarından Olivos, mali açıdan yaşadığı zorluklar nedeniyle konkordato talebiyle mahkemeye başvurdu. İzmir 1. Asliye Ticaret Mahkemesi, şirkete 13 Ağustos 2025 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 3 aylık geçici mühlet tanıdı.

İHRACAT ŞAMPİYONU FİRMA BORÇ YAPILANDIRMAYA GİTTİ

Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliği tarafından “en fazla ihracat yapan firma” ve “en çok ambalajlı ihracat yapan şirket” olarak ödüllendirilen Olivos’un konkordato başvurusu, dikkatleri üzerine çekti. Son dönemde yaşadığı finansal sıkıntılar nedeniyle alınan bu karar, sektör tarafından yakından izleniyor.

SDA GIDA TARIM A.Ş. İLE ORTAK BAŞVURU

Şirketin konkordato sürecine, SDA Gıda Tarım A.Ş. ile birlikte girdiği, başvurunun yönetim kurulu başkanı Selçuk Atalay’ın da katkısıyla gerçekleştirildiği bildirildi. Sürecin daha sağlıklı ilerleyebilmesi amacıyla ortak başvuru yapıldığı belirtildi.

GEÇİCİ KOMİSER ATANDI

Mahkeme, firmaların mali durumlarını değerlendirmek üzere Bağımsız Denetçi ve Yeminli Mali Müşavir İbrahim Sadi Erk’i geçici konkordato komiseri olarak görevlendirdi. Komiserin hazırlayacağı rapor ile alacaklıların hakları da göz önünde bulundurularak karar verilecek.

İLK DURUŞMA 6 KASIM’DA GERÇEKLEŞECEK

Konkordato davasının ilk duruşması 6 Kasım 2025 tarihinde saat 10.10’da İzmir Bölge Adliye Mahkemesi Ek Hizmet Binası’nda yapılacak. Mahkeme, konkordato ilanı sonrasında yedi günlük bir itiraz süresi tanıyarak, bu süreçte ret talebinde bulunmak isteyen taraflara yasal başvuru hakkı tanıdı.