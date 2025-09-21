Zelenskiy: Önümüzdeki hafta çok kritik

Yayınlanma:
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ABD'ye gideceğini bildirerek, "Şu anda çok yoğun bir haftaya, bir diplomasi haftasına hazırlanıyoruz" ifadelerini kullandı.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulunun 80. dönem açılışı programı kapsamında ABD'ye gideceğini ve savaşı sona erdirmek için yoğun bir diplomasi trafiğine hazırlandıklarını bildirdi.

Zelenskiy Telegram hesabından paylaştığı görüntülü mesajında, Ukrayna heyeti olarak BM Genel Kurulunun 80. dönem açılışı programına katılacaklarını belirtti.

"ŞU ANDA ÇOK YOĞUN BİR HAFTAYA HAZIRLANIYORUZ"

ABD ziyareti kapsamında müttefik ülkelerin temsilcileri ile bir araya gelerek Rusya-Ukrayna savaşını sona erdirmekle ilgili konuları ele alacaklarını aktaran Zelenskiy, "Şu anda çok yoğun bir haftaya, bir diplomasi haftasına hazırlanıyoruz" dedi.

Ukrayna heyetinin ABD'de yaklaşık 20 görüşme yapacağını kaydeden Zelenskiy, yarın ilk toplantılarını yapacağını, hafta içi de ABD Başkanı Donald Trump ile görüşme yapmayı planladıklarını dile getirdi.

"GÜÇ OLMADAN BARIŞ DA OLMAZ"

Zelenskiy, "Bu haftanın dünyaya güçlü bir eylem havası vermesi önemli, güç olmadan barış da olmaz" dedi.

Ayrıca müttefikler için Ukrayna'nın ürettiği insansız deniz araçlarının ihracatı konusunda da ilk teklifleri hazırladıklarını kaydeden Zelenskiy, "Önümüzdeki hafta, hem diplomatik konumumuzu hem de ordumuzu kesinlikle daha da güçlendirecek" diye konuştu.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

