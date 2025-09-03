Zam şampiyonu belli oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), tarafından açıklanan 2025 yılı Ağustos ayına ait fiyat değişimleri zam şampiyonunu da ortaya çıkardı. Fiyat endeksi verilerine göre, zam şampiyonu havayolu ile yolcu taşımacılığı oldu. Uçak bileti fiyatları, bir önceki aya kıyasla %36,43 oranında artış gösterdi. Yıllık bazda ise bu kalemdeki fiyat yükselişi %23,32 seviyesine ulaştı.

GAZETE VE DERGİLERDE YÜKSEK FİYAT ARTIŞI

Gazete ve dergiler ağustos ayında en çok fiyatı artan ikinci ürün grubu oldu. Bu grupta aylık fiyat artışı %16,32 olurken yıllık artış %60,57 olarak kayıtlara geçti. Yayıncılık maliyetlerindeki yükselişin, fiyatlara doğrudan yansıdığı belirtiliyor.

TEMEL GIDA ÜRÜNLERİNDE DİKKAT ÇEKEN ZAMLAR

Fiyat arttıran bir diğer grup ise un ve tahıl ürünleri oldu. Bu grup, %8,14 oranında aylık fiyat artışıyla öne çıkarken, yıllık artış oranı %35,82 olarak hesaplandı. Ağustosta ekmek fiyatları yüzde 8,11 oranında arttı, yıllıkta ise artış yüzde 38,77 oldu.

SİGARA FİYATLARI YÜKSELDİ

Temel tüketim ürünlerinden sigarada da önemli bir fiyat artışı görüldü. Aylık artış %6,36, yıllık bazda ise %29,92 olarak ölçüldü. Vergi yükü ve maliyetlerdeki artışın, sigara fiyatlarını yukarı çekti.

KAKAO, KAHVALTILIKLAR VE VETERİNER HİZMETLERİ ZAMLANDI

Toz kakao, yılını sekizinci ayında %6,32’lik artış yaşadı. Yıllık artış oranı ise dikkat çekici bir şekilde %67,20 oldu.

Kahvaltılık tahıl ürünleri fiyatları da %5,92 oranında yükselirken, bu kalemin yıllık enflasyonu %42,01 seviyesinde gerçekleşti.

Evcil hayvanlara yönelik veterinerlik ve bakım hizmetleri, aylık bazda %5,80, yıllık olarak ise %47,96 oranında arttı.

MARGARİN VE KAHVE DE TÜKETİCİYİ ZORLADI

TÜİK’in fiyat endeksine göre:

Margarin fiyatları Ağustos ayında %5,63, yıllık bazda ise %41,75 oranında artış gösterdi.

Kahve fiyatlarında da kayda değer bir yükseliş yaşandı. Bu ürün, %5,53 oranında aylık artış, %67,80 oranında ise yıllık artış ile tüketicinin bütçesini en çok zorlayan kalemlerden biri oldu.