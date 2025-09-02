Zam şampiyonu açıklandı! Vay öğrencinin haline...

Zam şampiyonu açıklandı! Vay öğrencinin haline...
İTO'nun açıkladığı verilerine göre İstanbul'da ağustos ayı zam şampiyonu belli oldu.

İstanbul Ticaret Odası (İTO), 2025 yılı Ağustos ayında İstanbul'da perakende fiyatlarında en fazla artış ve düşüş yaşayan ürünleri kamuoyuyla paylaştı. Verilere göre, ayın zam şampiyonu sınav hazırlık kurs ücretleri oldu. Fiyatı en çok düşen ise erik oldu.

181 ÜRÜNÜN FİYATI ARTTI, 59 ÜRÜNDE DÜŞÜŞ YAŞANDI

İTO’nun açıkladığı İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi kapsamındaki 336 ürün içerisinde:

181 ürünün fiyatında artış,

59 ürünün fiyatında azalma,

96 ürünün fiyatında ise değişim gözlenmedi.

ZAM ŞAMPİYONU: SINAV HAZIRLIK KURSLARI

Eğitim harcamaları kategorisinde yer alan sınav hazırlık kursu ücretleri, %43,48’lik artış oranı ile Ağustos ayında fiyatı en fazla artan kalem oldu.

Fiyatı En Çok Artan Diğer Ürünler:

Salatalık: %27,53

Oyuncak: %17,89

Taze Fasulye: %16,75

Limon: %16,22

Kıvırcık Salata: %16,14

Kayısı: %14,16

Roka: %12,18

Salça: %8,82

Ispanak: %8,58

Ekmek: %5,69

ERİK EN ÇOK UCUZLAYAN ÜRÜN OLDU

Ağustos ayında fiyatı en fazla düşen ürün, gıda harcamaları grubunda yer alan erik oldu. Erik fiyatı, bir önceki aya göre %25,61 oranında azaldı.

Fiyatı En Çok Düşen Diğer Ürünler:

Üzüm: %-24,17

Dolmalık Biber: %-18,08

Çarliston Biber: %-17,58

Sivri Biber: %-17,08

Kavun: %-16,25

Şeftali: %-10,24

Bebek Arabası/Koltuğu: %-8,70

Kız Çocuk Elbise: %-8,64

Kadın Etek: %-7,51

Karpuz: %-6,06

