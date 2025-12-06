Yunanistan sınırında kriz: Tır kuyrukları oluştu! Bakanlıktan açıklama geldi
Yunanistan'da çiftçilerin başlattığı grev nedeniyle İpsala ve Kipi gümrük kapılarında hayat durdu.
Ticaret Bakanlığı, Yunanistan'daki çiftçi eylemlerinin Türkiye'nin batı kapılarını kilitlediğini resmen açıkladı. Komşu ülkedeki grev dalgası nedeniyle Kipi ve İpsala Gümrük Kapıları'nın Yunanistan tarafında TIR geçiş işlemlerinin durdurulduğu bildirildi.
Yunanistan sınırında kriz: Geçişler durdu
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan duyuruda, krizin sadece Türkiye sınırı ile sınırlı kalmadığı, Yunanistan’ın Bulgaristan sınırındaki Ormenio Gümrük Kapısı'nın da çiftçiler tarafından bloke edildiği belirtildi. Makedonya sınırındaki geçişlerin de kapalı olacağı ve eylemlerin 15-21 Aralık tarihlerine kadar süreceği bilgisi paylaşıldı.
"BAŞKA KAPIYA GİDİN" ÇAĞRISI
Bakanlık, mağduriyetin büyümemesi adına nakliyecilere çağrıda bulunarak, "Bu süreçte TIR’ların diğer gümrük kapılarına yönlendirilmesi önem arz etmektedir" uyarısını yaptı. Ancak alternatif kapılardaki yoğunluğun nasıl yönetileceği soru işareti yarattı.
BOZULACAK ÜRÜNLER İÇİN 'MUAFİYET' PAZARLIĞI
Grev nedeniyle tonlarca gıda ve tıbbi malzemenin ziyan olma riski doğdu. Bakanlık, hassas yük taşıyan araçların eylemden etkilenmemesi için diplomatik girişim başlattı.
Yunanistan ayağa kalktı: Çiftçiler Türkiye sınırını kapattı!
Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
“Frigorifik TIR araçlarında bulunan balık, yumurta, meyve ve sebze, çiçek, tıbbi malzeme ve ADR belgesine sahip kimyasal madde taşıyan tankerlerin grevden muaf tutulması konusunda gerekli girişimlerde bulunulmuştur. Yunanistan’ın Bulgaristan ve Makedonya’ya açılan sınır kapılarında da grev sebebiyle eylemlerin yapılacağı, bu sınır kapılarında da TIR geçişlerine izin verilmeyeceği, grevin 15-21 Aralık tarihine kadar süreceği bilgisi edinilmiştir.”