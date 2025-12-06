Yunanistan sınırında kriz: Tır kuyrukları oluştu! Bakanlıktan açıklama geldi

Yunanistan'da çiftçilerin başlattığı grev nedeniyle İpsala ve Kipi gümrük kapılarında hayat durdu.

Ticaret Bakanlığı, Yunanistan'daki çiftçi eylemlerinin Türkiye'nin batı kapılarını kilitlediğini resmen açıkladı. Komşu ülkedeki grev dalgası nedeniyle Kipi ve İpsala Gümrük Kapıları'nın Yunanistan tarafında TIR geçiş işlemlerinin durdurulduğu bildirildi.

Yunanistan sınırında kriz: Geçişler durdu

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan duyuruda, krizin sadece Türkiye sınırı ile sınırlı kalmadığı, Yunanistan’ın Bulgaristan sınırındaki Ormenio Gümrük Kapısı'nın da çiftçiler tarafından bloke edildiği belirtildi. Makedonya sınırındaki geçişlerin de kapalı olacağı ve eylemlerin 15-21 Aralık tarihlerine kadar süreceği bilgisi paylaşıldı.

"BAŞKA KAPIYA GİDİN" ÇAĞRISI

Bakanlık, mağduriyetin büyümemesi adına nakliyecilere çağrıda bulunarak, "Bu süreçte TIR’ların diğer gümrük kapılarına yönlendirilmesi önem arz etmektedir" uyarısını yaptı. Ancak alternatif kapılardaki yoğunluğun nasıl yönetileceği soru işareti yarattı.

BOZULACAK ÜRÜNLER İÇİN 'MUAFİYET' PAZARLIĞI

Grev nedeniyle tonlarca gıda ve tıbbi malzemenin ziyan olma riski doğdu. Bakanlık, hassas yük taşıyan araçların eylemden etkilenmemesi için diplomatik girişim başlattı.

Yunanistan ayağa kalktı: Çiftçiler Türkiye sınırını kapattı!

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: