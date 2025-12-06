Yunanistan sınırında kriz: Tır kuyrukları oluştu! Bakanlıktan açıklama geldi

Yunanistan sınırında kriz: Tır kuyrukları oluştu! Bakanlıktan açıklama geldi
Yayınlanma:
Yunanistan'da çiftçi grevi nedeniyle Türkiye-Yunanistan sınır kapısında kuyruk oluşurken Ticaret Bakanlığı'ndan sürece ilişkin açıklama geldi. Bakanlık, diplomatik görüşmeler neticesinde bazı tırların geçebildiğini açıkladı.

Yunanistan'da çiftçilerin başlattığı grev nedeniyle İpsala ve Kipi gümrük kapılarında hayat durdu.

Ticaret Bakanlığı, Yunanistan'daki çiftçi eylemlerinin Türkiye'nin batı kapılarını kilitlediğini resmen açıkladı. Komşu ülkedeki grev dalgası nedeniyle Kipi ve İpsala Gümrük Kapıları'nın Yunanistan tarafında TIR geçiş işlemlerinin durdurulduğu bildirildi.

Yunanistan sınırında kriz: Geçişler durduYunanistan sınırında kriz: Geçişler durdu

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan duyuruda, krizin sadece Türkiye sınırı ile sınırlı kalmadığı, Yunanistan’ın Bulgaristan sınırındaki Ormenio Gümrük Kapısı'nın da çiftçiler tarafından bloke edildiği belirtildi. Makedonya sınırındaki geçişlerin de kapalı olacağı ve eylemlerin 15-21 Aralık tarihlerine kadar süreceği bilgisi paylaşıldı.

"BAŞKA KAPIYA GİDİN" ÇAĞRISI

2024/10/23/yunanistan.jpg

Bakanlık, mağduriyetin büyümemesi adına nakliyecilere çağrıda bulunarak, "Bu süreçte TIR’ların diğer gümrük kapılarına yönlendirilmesi önem arz etmektedir" uyarısını yaptı. Ancak alternatif kapılardaki yoğunluğun nasıl yönetileceği soru işareti yarattı.

BOZULACAK ÜRÜNLER İÇİN 'MUAFİYET' PAZARLIĞI

Grev nedeniyle tonlarca gıda ve tıbbi malzemenin ziyan olma riski doğdu. Bakanlık, hassas yük taşıyan araçların eylemden etkilenmemesi için diplomatik girişim başlattı.

Yunanistan ayağa kalktı: Çiftçiler Türkiye sınırını kapattı!Yunanistan ayağa kalktı: Çiftçiler Türkiye sınırını kapattı!

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Frigorifik TIR araçlarında bulunan balık, yumurta, meyve ve sebze, çiçek, tıbbi malzeme ve ADR belgesine sahip kimyasal madde taşıyan tankerlerin grevden muaf tutulması konusunda gerekli girişimlerde bulunulmuştur. Yunanistan’ın Bulgaristan ve Makedonya’ya açılan sınır kapılarında da grev sebebiyle eylemlerin yapılacağı, bu sınır kapılarında da TIR geçişlerine izin verilmeyeceği, grevin 15-21 Aralık tarihine kadar süreceği bilgisi edinilmiştir.”

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

İstanbul'da deprem beklenen fayın son durumunu açıkladı: Şener Üşümezsoy stres birikimini anlattı
Hazırlıklı olun! 8 il için özel uyarı yapıldı: Kuvvetli yağacak kar bırakacak
Hepsinin hasadı aynı anda başladı: Türkiye'nin dört bir yanına gönderiliyor
Hepsinin hasadı aynı anda başladı: Türkiye'nin dört bir yanına gönderiliyor
Emekli 'madem alamıyorum satan olayım' dedi: Yine olmadı!
Bu haberi okumadan plan yapmayın: Hafta sonu sıcaklık 5 derece düşecek fırtına yolda
Sadettin Saran istedi: Taraftar 143 milyon lira verdi
Sadettin Saran istedi: Taraftar 143 milyon lira verdi
Gençler arasında yeni kaygı “peniafobi” sessizce yayılıyor: O da ne mi!?
Gençler arasında yeni kaygı “peniafobi” sessizce yayılıyor: O da ne mi!?
Adana ve Mersin için kar ve fırtına uyarısı: Meteoroloji saat vererek duyurdu
Asgari ücret daha zam gelmeden 85 bin lira eridi
CHP'nin TRT teklifinin reddedilmesini Ahmet Hakan bile anlayamadı: AKP ve MHP'li vekillere çağrı yaptı
Ekonomi
Merkez Bankası faiz silahını kullanacak: Beklentileri değiştiren nedenleri tek tek açıkladı
Merkez Bankası faiz silahını kullanacak: Beklentileri değiştiren nedenleri tek tek açıkladı
Altın fiyatlarında faiz ağırlığı!
Altın fiyatlarında faiz ağırlığı!