Yüksek para cezaları içeriyordu: Yeni trafik cezaları askıya alındı

Trafik cezalarına ilişkin yeni düzenlemeleri içeren yasa teklifinin geçici olarak askıya alındığı bildirildi. Teklifin, bütçe görüşmelerinin ardından Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde yeniden gündeme alınması bekleniyor.

TASARI GEÇİCİ OLARAK RAFA KALDIRILDI

NTV’nin haberine göre, trafikteki çeşitli ihlallere yönelik yüksek para cezaları ve yaptırımlar içeren yasa tasarısı geçici süreyle askıya alındı. Geçtiğimiz hafta Meclis’te ele alınması beklenen düzenlemenin, bütçe görüşmeleri sonrasında yeniden değerlendirilmesi planlanıyor.

YENİ DÖNEMİN DETAYLARI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, daha önce yaptığı açıklamada yeni döneme ilişkin cezai düzenlemelere dair ayrıntıları paylaşmıştı. Tasarıya göre, okul ve hastane önlerinde hız sınırını aşan sürücülere ciddi yaptırımlar getirilecekti.

30 kilometre hız sınırı bulunan bölgede 76 km ile gidenlerin ehliyeti 30 gün,

86 km ile gidenlerin 60 gün,

96 km ile gidenlerin ise 90 gün süreyle iptal edilecekti.

TASARIDA YER ALAN CEZA MADDELERİ

Yeni kanun teklifinde öne çıkan bazı düzenlemeler şunlardı:

Bir yıl içinde 5 kez hız ihlali yapan sürücüler psikiyatri uzmanına yönlendirilecek.

Yerleşim yerlerinde “makas atma” cezası 90 bin TL olacak ve 60 gün ehliyete el konulacak.

Ters yönde gitmenin cezası tek yönlü yollarda 10 bin TL, bölünmüş yollarda 20 bin TL, otoyollarda ise 90 bin TL olarak belirlenecek. Bu ihlallerde 60 gün ehliyete el koyma uygulanacak.

Düğün ve konvoylarda yolu kapatmanın cezası 90 bin TL ve 60 gün ehliyet iptali olacak.

Köprü, tünel ve viyadüklerde yolu kapatanlara 180 bin TL ceza verilecek; 120 gün trafikten men ve ehliyet iptali uygulanacak.

Ambulans ve itfaiye gibi geçiş üstünlüğü olan araçlara yol vermeyenlere 46 bin TL ceza kesilecek, 30 gün trafikten men ve ehliyet iptali uygulanacak.Beş yıl içinde iki kez geçiş üstünlüğü olan araçlara yol vermeyenlerin ehliyeti tamamen iptal edilecek.

GÖRÜŞMELER YIL SONUNA KALABİLİR

Habere göre tasarının bütçe görüşmeleri tamamlandıktan sonra yeniden Meclis gündemine taşınmasının bekleniyor.