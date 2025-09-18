YouTube 4 yılda içerik üreticilerine rekor tazminat verdi

YouTube 4 yılda içerik üreticilerine rekor tazminat verdi
Yayınlanma:
Video platformu YouTube, Salı günü yaptığı açıklamada, 2021'den bu yana, yani dört yılda içerik üreticilerine, sanatçılara ve medya şirketlerine 100 milyar dolardan fazla ödeme yaptığını duyurdu.

YouTube CEO'su Neil Mohan, geçen yıl içerik üreticilerine 2021'den 2024'e kadar yapılacak ödemelerin toplam 70 milyar dolar olacağını açıklamıştı. Bu artışın bir kısmı, platformu destekleyen televizyonlardaki izlenme sayısındaki artıştan kaynaklanıyor.

Şirkete göre, yalnızca TV izlenmelerinden yılda 100 bin doların üzerinde gelir elde eden kanal sayısı geçen yıla göre yüzde 45 arttı.

YouTube Ürün Sorumlusu Johanna Vulic, bir basın açıklamasında, içerik oluşturucularının "kültürü ve eğlenceyi daha önce mümkün olduğunu düşünmediğimiz şekillerde şekillendirme" becerisini övdü.

youtube-content.webp

Platform, New York'ta düzenlenen yıllık Made on YouTube etkinliğinde güncellenmiş ödeme verilerini ve kısa dikey videolar oluşturmaya yarayan bir hizmet olan YouTube Shorts için yapay zeka araçları da dahil olmak üzere içerik oluşturucuları için bir dizi yeni aracı tanıttı.

Artık içerik üreticileri, yapay zekayı kullanarak ham görüntüleri düzenlenmiş kliplere dönüştürebilecek, ayrıca müzik, geçişler ve seslendirmeler ekleyebilecek.

Yeni özellikler arasında, uygun videolardaki diyalogları Shorts'ta kullanılmak üzere şarkılara dönüştürme yeteneği de yer alıyor. YouTube, Google'ın en yeni yapay zeka destekli video oluşturucusu Veo 3'ün de Shorts'a entegre edileceğini duyurdu.

YouTube, bu yılın nisan ayında 20. yıl dönümünü kutladı. Şirket, bu süre zarfında platformda müzik, kısa videolar, podcast'ler ve daha fazlası dahil olmak üzere 20 milyardan fazla videonun barındırıldığını duyurdu.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

