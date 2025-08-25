Yok öyle bedavadan döktürmek! Mehmet Şimşek düğün salonlarına indi

Kayıt dışı ekonomiyle mücadele iddiası ile çalışmalarını hızlandıran Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), futbolcu, sanatçı, doktor ve avukatlardan sonra şimdi de gözünü düğün sektörüne çevirdi. Düğün salonları ile organizasyon firmaları, yıl boyunca yapılan analizlerle Maliye’nin denetim radarına girdi.

YIL BOYUNCA SAHA İNCELEMELERİ YAPILDI

GİB, Türkiye genelinde düğün salonları ve organizatörlere yönelik kapsamlı bir inceleme başlattı. 2025 yılı başından bu yana yapılan denetimlerde, 474 farklı düğün salonunda toplam 1.226 fiili kontrol gerçekleştirildi. Ancak yalnızca bununla sınırlı kalınmadı.

YAPAY ZEKA DESTEKLİ BÜYÜK VERİ ANALİZİ

GİB’in yapay zekâ tabanlı denetim sürecinde, toplam 4.623 mükellef detaylı analizden geçirildi. Mükelleflerin vergi beyannameleri, banka hesap hareketleri, fatura kesme sıklıkları, sosyal medya paylaşımları ve işlem hacimleri gibi birçok veri büyük veri analitiği ve ilişkilendirme algoritmalarıyla bir arada değerlendirildi.

Organizatörler faaliyet alanlarına göre sınıflandırıldı. Kır düğünü planlayan firmalar, lüks kokteyl-davet hizmetleri sunan şirketler ve klasik salon işletmeleri ayrı kategorilerde analiz edildi. En yüksek sapma oranları ise lüks segmentte hizmet veren düğün organizasyonu firmalarında gözlemlendi.

1.600 MÜKELLEF VERGİ AÇIĞI ŞÜPHESİYLE İZAH İSTENDİ

Yapay zekâ destekli analizlerin ardından yaklaşık 1.600 mükellef, yüksek gelir beyan farkı nedeniyle “riskli” sınıfına alındı. Bu mükelleflerden yazılı açıklama talep edildi. GİB’in elde ettiği bulgular, düğün sektöründe kayıt dışılığın ciddi boyutlara ulaştığını ortaya koydu.

Geniş kapsamlı denetimler sonucu, düğün salonları ve organizasyon firmalarının beyan dışı bıraktığı 3,6 milyar TL’lik gelir ortaya çıkarıldı. Özellikle yüksek bütçeli düğün organizasyonlarında faturalandırılmayan tutarların ciddi boyutlara ulaştığı görüldü.

ŞİMŞEK: “KAYIT DIŞI EKONOMİYE SIFIR TOLERANS”

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, konuyla ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi: