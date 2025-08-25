YKS tercih sonuçları açıklandı gerçekler ortaya çıktı: Kontenjanları boş kalmış

Hayat pahalılığı üniversiteleri de vurdu. Açıklanan YKS tercih sonuçları, özel üniversitelerin kontenjanlarında düşüş yaşandığını ortaya çıkardı. İşte yaşanan düşüş.

Türkiye son yıllarda ağır bir ekonomik kriz yaşarken, hayatın her alanında krizin faturası çıkıyor. Yaşanan kriz ile ortaya çıkan hayat pahalılığı ve düşen alım gücü, insanların ekonomik davranışlarını da etkiliyor.

Son olarak Yükseköğretim Kurumları Sınavı tercih sonuçları, özel üniversitelerin geçen seneye göre daha az tercih edildiğini ortaya çıkardı.

Geçen sene yüzde 91,14 doluluk oranı yakalayan vakıf üniversitelerinde bu sene oran 75,8'e düştü.

Gazeteci Alican Uludağ "Ekonomik kriz ve fiyat pahalılığı özel üniversiteleri vurdu" diyerek paylaştığı ÖSYM YKS 2025 sonuçları kontenjan oranlarında bu sene vakıf üniversitelerinin başarı sırası barajı olan programlarında doluluk oranı yüzde 72; başarı sırası barajı olmayan programlarında doluluk oranı ise yüzde 77 oldu.

Uludağ'a göre bunun nedeni "hem ülkedeki ekonomik kriz hem de özel üniversite fiyatlarının pahalılığı".

Özel okulların ücretleri bir süredir gündemdeydi. Hatta Türkiye'de özel üniversitelerin İngiletere'dekilerden daha pahalı olduğu ortaya çıkmıştı. Bazı özel üniversitelerde yıllık fiyatlar bir buçuk milyonu çoktan bulmuş durumda.

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

