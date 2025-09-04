Yılda 5 defa hasadı yapılıyor! Dekarda 3,5 ton ürün veriyor: Japonlar tiryakisi oldu

Malatya’nın Arapgir ilçesinde coğrafi işaretli mor reyhanın hasat heyecanı başladı. Kozluk Çayı Vadisi’nde binbir zorluklarla yetiştirdiği ürünlerinin üçüncü hasat dönemine başlayan başlayan çiftçiler, sezonun bereketli geçmesini bekliyor.

Yaklaşık 11 yıldır mor reyhan yetiştiren Necla Karakaya, bu yılki verimden oldukça memnun olduklarını ifade etti.

Arapgir Belediyesi Ziraat Yüksek Mühendisi Cem Tüfekci, mor reyhanın 2017’de coğrafi işaret tescili aldığını belirterek, artık 100 çiftçi tarafından toplam 350-400 dekarlık alanda üretildiğini kaydetti.

Yılda 4-5 defa hasat yapılabilen mor reyhandan dekarda 3-3,5 ton ürün alındığını vurgulayan Tüfekci, bitkinin çay, baharat, reçel ve şerbet olarak değerlendirildiğini ve başta Japonya olmak üzere Almanya ve Hollanda’ya ihraç edildiğini söyledi.

Coğrafi işaretli mor reyhan, hem bölge çiftçisinin yüzünü güldürüyor hem de Malatya’yı tarımsal ihracatta öne çıkarıyor.