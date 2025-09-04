Yılda 5 defa hasadı yapılıyor! Dekarda 3,5 ton ürün veriyor: Japonlar tiryakisi oldu

Yılda 5 defa hasadı yapılıyor! Dekarda 3,5 ton ürün veriyor: Japonlar tiryakisi oldu
Yayınlanma:
Malatya’nın Arapgir ilçesinde, mor reyhan hasadı başladı. Coğrafi işaretli ürün, yılda 5 defa hasat yapılabilmesi sayesinde üreticiler için iyi bir gelir kaynağı haline gelirken, Japonya başta olmak üzere dünyanın çeşitli ülkelerine ihraç ediliyor.

Malatya’nın Arapgir ilçesinde coğrafi işaretli mor reyhanın hasat heyecanı başladı. Kozluk Çayı Vadisi’nde binbir zorluklarla yetiştirdiği ürünlerinin üçüncü hasat dönemine başlayan başlayan çiftçiler, sezonun bereketli geçmesini bekliyor.

Yaklaşık 11 yıldır mor reyhan yetiştiren Necla Karakaya, bu yılki verimden oldukça memnun olduklarını ifade etti.

malatya-mor-reyhan.jpg

Arapgir Belediyesi Ziraat Yüksek Mühendisi Cem Tüfekci, mor reyhanın 2017’de coğrafi işaret tescili aldığını belirterek, artık 100 çiftçi tarafından toplam 350-400 dekarlık alanda üretildiğini kaydetti.

Yılda 4-5 defa hasat yapılabilen mor reyhandan dekarda 3-3,5 ton ürün alındığını vurgulayan Tüfekci, bitkinin çay, baharat, reçel ve şerbet olarak değerlendirildiğini ve başta Japonya olmak üzere Almanya ve Hollanda’ya ihraç edildiğini söyledi.

Coğrafi işaretli mor reyhan, hem bölge çiftçisinin yüzünü güldürüyor hem de Malatya’yı tarımsal ihracatta öne çıkarıyor.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

Bankaların 'konut kredisi' faiz oranları güncellendi: İşte banka banka 2 milyon TL'nin geri ödemesi
İşte banka banka 2 milyon TL'nin geri ödemesi
Bankaların 'konut kredisi' faiz oranları güncellendi
Yılda 5 defa hasadı yapılıyor! Dekarda 3,5 ton ürün veriyor: Japonlar tiryakisi oldu
Japonlar tiryakisi oldu
Yılda 5 defa hasadı yapılıyor: Dekarda 3,5 ton ürün veriyor
9 ülkeden Türklere vize duvarı: Giriş artık neredeyse imkansız
İstanbul'un 29 ilçesi için uyarı geldi: Elektrik kesintilerine hazır olun
Beşiktaş'ta başkanlık yarışı! Kapı birden açıldı: Siz adaysanız ben yokum!
İstanbul'un 22 ilçesinde elektrik kesintileri yaşanacak: Başlama ve bitiş tarihleri açıklandı
31 bin hektara ekildi dönüm başına 5 ton ürün bekleniyor: Bir yılda 6 kez hasat edilebiliyor
Bir yılda 6 kez hasat edilebiliyor!
31 bin hektara ekildi, dönüm başına 5 ton ürün bekleniyor
İstanbullular dikkat saatler sonra başlıyor! İlçe ilçe uyarı geldi: 8 saat sürecek
İlçe ilçe uyarı geldi: 8 saat sürecek
İstanbullular dikkat, saatler sonra başlıyor!
Bir Mesut Özil vakası daha: 35 yaşında Türk olduğu aklına geldi çocukluk aşkı depreşti
Ülkede keşfedilen altın tüm dünyaya yetecek düzeyde
Ülkede keşfedilen altın tüm dünyaya yetecek düzeyde
Ekonomi
9 ülkeden Türklere vize duvarı: Giriş artık neredeyse imkansız
9 ülkeden Türklere vize duvarı
Altın için rekor tahmin: Dünyanın en prestijli bankalarından Goldman açıkladı!
Dünyanın en prestijli bankalarından Goldman açıkladı!
MÜSİAD ile Bakanlık el sıkıştı: Doğur çocuğu al parayı! Peki bu çocukların gelecekleri ne olacak?
MÜSİAD ile Bakanlık el sıkıştı: Doğur çocuğu al parayı! Peki bu çocukların gelecekleri ne olacak?