Yeni çağın altını Ay'da mı? Derinlerdeki elementler küresel iştahı artırıyor

Yayınlanma:
Ay kaynakları artık ABD hükümetinin sömürü hedefi haline geldi. Amaçlardan biri de nadir toprak elementleri ile platin grubu metallerin çıkarılması.

ABD Savunma İleri Araştırma Projeleri Ajansı (DARPA), Ay'da ticari bir ekonomi yaratmak için 10 yıllık bir plan açıkladı. Yayımlanan "Ticari Ay Ekonomisi için Saha Araştırma Rehberi", önümüzdeki on yıl içinde Dünya'nın uydusu Ay'da sürdürülebilir ekonomik faaliyetin kurulması için atılacak adımları özetliyor.

ABD'NİN AY'I TİCARİLEŞTİRMEK İÇİN 10 YILLIK BİR PLANI VAR

LunA-10 adı verilen strateji, Ay yüzeyinde altyapı inşa etmeyi ve endüstriyel gelişimi başlatmayı hedefliyor. Rehber, 130'dan fazla yazar tarafından yazılmış 23 bölümden oluşuyor.

ay-madenciligi.jpg

Belge, güç kaynağı, iletişim, navigasyon ve konumlandırma, ulaşım ve lojistik ile yerinde kaynak çıkarma ve işleme gibi temel teknoloji alanlarını inceliyor. Odak noktası, gelecekteki Ay kaynağı alıcıları ve satıcıları için kendi kendine yeten hizmetler yaratmak.

Belirlenen temel zorluklardan biri, Ay'ın gündüzü ile gecesi arasındaki aşırı sıcaklık farklarının üstesinden gelmek ve bunun sonucunda verimli ısıtma ve soğutma sistemlerine ihtiyaç duymaktır.

Uzay operasyonlarının sigortalanmasındaki yüksek riskler ve maliyetler de ticari faaliyetlerin gelişmesini engelleyen ciddi bir kısıt olarak değerlendiriliyor.

DARPA'ya göre en umut verici yol, nadir toprak elementleri ve platin grubu metaller de dahil olmak üzere ay kabuğunun altındaki kaynakları keşfetmek ve çıkarmaktır. Ancak, Ay kabuğunun bileşimi hakkındaki mevcut bilgi düzeyi göz önüne alındığında, bunun ekonomik olarak ne kadar uygulanabilir ve gerçekçi olduğu henüz belirsizliğini koruyor.

moon-nasa.webp

Bu bilgileri açıklığa kavuşturmak için Ajans, tüm Ay yüzeyindeki tortular hakkında veri sağlamayı amaçlayan yüksek çözünürlüklü bir uydu araştırması olan LASSO programını başlattı.

Space, Ay'da bir ekonomi yaratma beklentilerinin iddialı görünse de, asıl önemli olanın teknolojik ve finansal engelleri aşarak bu planları gerçeğe dönüştürmek olduğunu belirtiyor.

Uzay endüstrisine yapılan yatırımlar artıyor, ancak henüz net ve doğrudan kâr kaynakları belirlenemedi.

Çalışmanın sonucunda, Ay'ın önümüzdeki yıllarda bir araştırma sahasından ticari ve endüstriyel bir merkeze dönüştürülmesi için sektörler arası iş birliğinin, inovasyonun teşvik edilmesinin ve ay teknolojilerinin sürekli geliştirilmesinin gerekliliği vurgulanıyor.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

