Yemek kartlarına soruşturma!

Yayınlanma:
Rekabet Kurumu aralarında Multinet'in de olduğu yemek kartları hakkında soruşturma başlattı.

Türkiye yemek kartı pazarına yönelik dikkat çeken bir soruşturma başlatıldı. Rekabet Kurumu, sektörün önde gelen firmalarından Edenred, Multinet, Pluxee ve Setcard hakkında soruşturma başlattı.

DÖRT BÜYÜK ŞİRKETE REKABET İNCELEMESİ

Soruşturmaya 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 4. maddesini ihlal ettikleri iddiası dayanak oldu. Edenred Kurumsal Çözümler AŞ (Edenred), Multinet Kurumsal Hizmetler AŞ (Multinet), Pluxee Çalışan Deneyimi Danışmanlık ve Pazarlama Hizmetleri AŞ (Pluxee) ve Set Kurumsal Hizmetler Ticaret AŞ (Setcard) firmalarının, söz konusu maddeyi ihlal edip etmedikleri değerlendirilecek.

REKABETE AYKIRI DAVRANIŞLAR ARAŞTIRILACAK

Soruşturmanın odak noktasında, bu şirketlerin ihalelerde birlikte hareket ettikleri, müşteri bölüşümü yaptıkları ve rekabete duyarlı bilgileri birbirleriyle paylaştıkları iddiaları yer alıyor. Rekabet Kurumu, söz konusu davranışların mevzuata aykırılık taşıyıp taşımadığını ayrıntılı şekilde inceleyecek.

SÜREÇ NASIL İŞLEYECEK?

Soruşturma sürecinde, ilgili firmalardan savunmalar istenecek ve elde edilen veriler doğrultusunda nihai karar verilecek. Rekabet ihlali tespit edilirse, firmalara yüksek tutarlarda idari para cezası uygulanabilecek.

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

