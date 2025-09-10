Yatırımcısına kazandıracak hisseler belli oldu

Yatırımcısına kazandıracak hisseler belli oldu
Yayınlanma:
Güncelleme:
ForInvest Haber, 30 aracı kurum ve bankanın araştırma, şirket ve strateji raporlarını mercek altına aldı. Önümüzdeki 12 ayda en yüksek getiri potansiyeline sahip hisseler belirlendi.

Borsa İstanbul’da, aracı kurum ve bankaların 2026’nın ilk 6 aylık mali tablolarını ve şirketlerin gelecek 12 aya ilişkin hedef fiyatlarını açıklamasının ardından, yatırımcısına en yüksek getiri potansiyeli sunan hisseler belirlendi.

borsaistanbul.jpg

ForInvest Haber'in 30 aracı kurum ve bankanın yayınladıkları araştırma, şirket, strateji raporlarından derlediği gelecek 12 aya ilişkin hedef fiyatlara göre, en yüksek getiri potansiyeli sunan hisse Astor oldu. En az 2 hedef fiyat tahmini alan 82 hisse bu raporda değerlendirmeye alındı.

4 farklı aracı kurum ve bankanın hedef fiyat verdiği Astor için 220,65 TL olan hedef fiyat ortalamasına İkinci sırada yüzde 90,54 getiri potansiyeli ile Anadolu Sigorta, üçüncü sırada yüzde 87,31 getiri potansiyeli ile Anadolu Hayat, dördüncü sırada yüzde 84,63 ile Ülker ve beşinci sırada yüzde 84,37 ile Migros yer aldı.

piyasaaa.jpg

En az 5 tahmin alan ilk 10 hisse arasında değerlendirme yapıldığında en yüksek getiri potansiyelini sunan hisse yine yüzde 90,54 ile Anadolu Sigorta.

İkinci sırada yüzde 84,63 ile Anadolu Hayat, üçüncü sırada yüzde 84,63 ile Ülker dördüncü sırada yüzde 84,37 ile Migros ve beşinci sırada 79,7 Anadolu Grubu Holding yer aldı. TAV Havalimanları Sabancı Holding, Koç Holding, Turkcell, Şok Marketler ve Coca-Cola içecek ilk 10'da yer aldılar.

tablo1.jpg

tablo2.jpg

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

18 yaşında aylık 1.4 milyon dolar kazanıyor: 7 yaşında öğrendiği sistemle milyoner oldu
7 yaşında öğrendiği sistemle milyoner oldu
18 yaşında aylık 1.4 milyon dolar kazanıyor
Yeni Sağlık Bakanı bir anda yere yığıldı başını kürsüye çarptı: Kimse ne olduğunu anlayamadı
iPhone 17 resmen tanıtıldı: İşte Türkiye fiyatları
Türkiye'den 124 ülkeye 300 ton ihraç edildi: 2 milyar 349 milyon gelir getirdi
2 milyar 349 milyon gelir getirdi
Türkiye'den 124 ülkeye 300 ton ihraç edildi
Fenerbahçe'nin yeni hocasının bilinmeyenleri: Tesadüf olamayacak bir başarı hikayesi
Uyarılar bu sefer İstanbul'un 20 ilçesi için geldi: Önleminizi alın
Altında 6 bin 500 seviyesi için net tarih geldi
Altında 6 bin 500 seviyesi için net tarih geldi
Emekli promosyonları güncellendi: 30 bin TL veriliyor!
Emekli promosyonları güncellendi: 30 bin TL veriliyor!
Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü belli oldu
Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü belli oldu
Çiftçi maliyetten kurtuldu tüketici ucuza aldı: Tarlasını açtı kova kova topladılar
Çiftçi maliyetten kurtuldu tüketici ucuza aldı
Tarlasını açtı kova kova topladılar
Ekonomi
Araştırma ortaya çıkardı: Türkiye'de tasarruf böyle yapıldı
Türkiye'de tasarruf böyle yapıldı!
Bir zam daha yolda! Taksi, dolmuş ve servis araçlarında sistem değişti
Bir zam daha yolda! Taksi, dolmuş ve servis araçlarında sistem değişti