Yatırımcısına kazandıracak hisseler belli oldu

Borsa İstanbul’da, aracı kurum ve bankaların 2026’nın ilk 6 aylık mali tablolarını ve şirketlerin gelecek 12 aya ilişkin hedef fiyatlarını açıklamasının ardından, yatırımcısına en yüksek getiri potansiyeli sunan hisseler belirlendi.

ForInvest Haber'in 30 aracı kurum ve bankanın yayınladıkları araştırma, şirket, strateji raporlarından derlediği gelecek 12 aya ilişkin hedef fiyatlara göre, en yüksek getiri potansiyeli sunan hisse Astor oldu. En az 2 hedef fiyat tahmini alan 82 hisse bu raporda değerlendirmeye alındı.

4 farklı aracı kurum ve bankanın hedef fiyat verdiği Astor için 220,65 TL olan hedef fiyat ortalamasına İkinci sırada yüzde 90,54 getiri potansiyeli ile Anadolu Sigorta, üçüncü sırada yüzde 87,31 getiri potansiyeli ile Anadolu Hayat, dördüncü sırada yüzde 84,63 ile Ülker ve beşinci sırada yüzde 84,37 ile Migros yer aldı.

En az 5 tahmin alan ilk 10 hisse arasında değerlendirme yapıldığında en yüksek getiri potansiyelini sunan hisse yine yüzde 90,54 ile Anadolu Sigorta.

İkinci sırada yüzde 84,63 ile Anadolu Hayat, üçüncü sırada yüzde 84,63 ile Ülker dördüncü sırada yüzde 84,37 ile Migros ve beşinci sırada 79,7 Anadolu Grubu Holding yer aldı. TAV Havalimanları Sabancı Holding, Koç Holding, Turkcell, Şok Marketler ve Coca-Cola içecek ilk 10'da yer aldılar.