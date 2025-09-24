Yarısı yandı: Kalanı da mutlu etmedi

Yayınlanma:
Türkiye’nin incir deposu Aydın’da üreticiler, bu yıl kuraklık, düşük rekolte, fiyat belirsizliği ve geç ödemeler nedeniyle tarihlerinin en zor sezonunu yaşıyor. Üreticiler, ağaçların kuruduğunu, incirin küçüldüğünü, kalitenin düştüğünü ve maliyetlerin katlandığını belirtiyor.

Türkiye’nin önemli incir üretim merkezlerinden Aydın’da üreticiler, kuraklığın yanı sıra fiyat belirsizliği ve ödemelerdeki gecikmeler nedeniyle bu yıl büyük sıkıntı yaşıyor.

İncealan köyünde organik tarım yapan İbrahim Bayramoğlu, kuraklığın rekolteyi ciddi şekilde düşürdüğünü belirterek, “Geçen seneki incirin yarısı kadar bile yemeklik, kaliteli incir çıkmıyor. Yanık olduğu için incirlerin kalitesi düşük oldu” dedi.

"EN BÜYÜK SORUNUMUZ KURAKLIK"

Genç üreticilerden biri, su sorununun ağaçları kuruttuğunu vurgulayarak, “Bu sene yağmur yağmadı. Ağaçlar kuruyor, incir küçük kalıyor. Bu da kaliteyi düşürüyor. En büyük sorunumuz kuraklık” diye konuştu.

incir-2.jpg

İHRACATTA İADE SORUNU

Üreticiler, ihraç edilen incirlerin geri dönmesinin büyük sorunlara yol açtığını da dile getirdi. Seçilen incirlerin kaliteye göre ayrıldığını, yemeklik ürünlerin -27 derecede dondurucularda saklandığını söyleyen üretici, “Sorun bizden kaynaklanmıyor. Tüccarların düşük kaliteli ürünleri ilaçlayıp göndermesi sıkıntı çıkarıyor. Sonra fatura bize kesiliyor” dedi.

incir-1.jpg

"İNCİR 200-300 LİRA"

Üretici Mustafa Atabey, fiyatların yetersizliğine dikkat çekerek, “Geçen seneki fiyatlarla bu yıl geçinmek imkansız. Enflasyon aldı başını gitti. İncirin en az 200-300 lira olması lazımdı” ifadelerini kullandı.

incir-3.jpg

“MALİYET ÇOK YÜKSEK, DESTEK ÇEKİLDİ”

Organik tarım yapan bir diğer çiftçi, “Gübre atamıyoruz, ilaç atamıyoruz. İlek bin liraya çıktı. Devletin desteği de çekildi. Maliyetler çok yüksek” diyerek zorlandıklarını belirtti.

incir.jpg

“ÇİFTÇİ YİNE AÇ”

Dört nesildir çiftçilik yapan Hakkı Aydın ise geç ödemelerin üreticiyi borç sarmalına sürüklediğini dile getirdi:

“Paramız 3-6 ay sonra geliyor. O para gelene kadar çiftçi zaten borçlanıyor; bankaya, arkadaşına, hatta tefeciye. Para gelince de borca gidiyor. Çocuğun okul masrafı, evin ekmeği, tarla masrafı derken çiftçi yine aç kalıyor. Bu sistemle nasıl ayakta kalalım?”

Kaynak:ANKA Haber Ajansı

