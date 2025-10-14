Yarına kadar satışta olacak: 376 liraya yurt dışına uçak bileti kampanyası
Şirketten yapılan açıklamaya göre, Avrupa'dan Kuzey Afrika'ya, Orta Asya'dan Arap Yarımadası'na uzanan 34 ülkede 59 şehre seferleri bulunan AJet, indirimli bilet kampanyası başlattı.
YARINA KADAR SATIŞTA OLACAK
Yarın 23.59'a kadar satışta olacak indirimli biletler, 9 dolardan (376,45 Türk Lirası) başlayan fiyatlarla alınabilecek.
150 bin koltuğun satışa sunulduğu kampanya kapsamında alınan biletler, 18 Kasım 2025-17 Mart 2026 tarihleri arasındaki seyahatlerde kullanılabilecek.
9$ + vergilerden başlayan fiyatlarla yurt dışı seyahatleri sizi bekliyor!????✈️— AJet (@AJET_TR) October 14, 2025
14 – 15 Ekim tarihleri arasında 9$'dan başlayan fiyatlarla biletinizi alın, 18 Kasım 2025 – 17 Mart 2026 tarihleri arasında yurt dışına seyahat edin! Paketinizi; Ecojet’e 9$ , Flex’e 29$ ve Premium’a… pic.twitter.com/F04xQUn5jv
9 DOLARA İNDİRİMLİ YURT DIŞI BİLET KAMPANYASI
Kampanya kapsamında "Basic" biletler 9 dolardan başlayan fiyatlarla satışa çıkarken, diğer bilet çeşitlerinde de indirim yapıldı.
İndirimli "Basic" biletler, ek olarak 9 dolardan başlayan fiyatlarla "Ecojet"e, 29 dolardan başlayan fiyatlarla "Flex"e, 39 dolardan başlayan fiyatlarla ise "Premium" bilete yükseltilebilecek.
Biletler, "ajet.com", AJet mobil uygulaması, çağrı merkezi ve yetkili acentelerden alınabilecek.
Kaynak:AA